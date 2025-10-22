Tiggo 7 ganha mais equipamentos e avançada conectividade. Caoa Chery / Divulgação

O Tiggo 7 linha 2026 traz novos equipamentos e mais conectividade. A central multimídia de alta definição com Android Auto e Apple CarPlay sem fio equipa as quatro versões do utilitário esportivo médio Caoa Chery que mantém os preços e os conjuntos propulsores a combustão e eletrificados.

O Caoa Chery Tiggo 7 2026 tem preços a partir de R$ 139.990 na configuração de entrada Sport, R$ 160.990, na Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive, e R$ 219.990, na eletrificada topo de linha Pro PHEV.

Conforto e tecnologia

Atualizadas, todas as versões do Tiggo 7 mantém os preços.

As atualizações, ressalta a montadora, reforçam o compromisso da marca em oferecer sempre mais valor agregado, tecnologia e conforto sem repassar custos ao consumidor. O que mantém o Tiggo 7 como um dos utilitários esportivos médios mais vendidos no país e referência em seu segmento.

“Nosso objetivo é evoluir continuamente nossos produtos e entregar o que há de mais avançado em conectividade, desempenho e valor ao consumidor brasileiro. O novo Tiggo 7 2026 é a prova desse compromisso”, afirma o diretor de Marketing da Caoa Chery, Jan Telecki.

Avançada conectividade

A nova multimídia tem tela de 12,3" sensível ao toque e comando por voz.

A nova central multimídia de alta definição, que equipa todas as versões, atualiza a conectividade do Tiggo 7. O sistema conta com uma nova interface mais avançada e intuitiva.

Multimídia com tela de alta definição e novo chip com maior capacidade de processamento.

O novo chip SemiDrive X9 da central multimídia, aumenta a capacidade de processamento e garante velocidade, fluidez e alta responsividade. Em especial com o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, incluindo comandos por voz.

Conjuntos propulsores

Os conjuntos propulsores inalterados nas quatro configurações.

As quatro configurações mantém os conjuntos propulsores. O Tiggo 7 Sport combina o motor 1.5 turbo flex de até 150 cv de potência e e força (torque) de 21,4 kgfm de torque (etanol) com o câmbio automática continuo variável (CVT) que simulação de nove velocidades.

O motor 1.6 turbo a gasolina com 187 cv de potência e força de 28 kgfm atua com o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete velocidades na versão Pro Max Drive.

Versão intermediária tem opções a combustão e eletrificada.

O motor 1.5 turbo flex da versão Sport combinado com o sistema híbrido leve de 48V e câmbio automático continuo variável que simula nove velocidades equipa Pro Hybrid Max Drive.

O amplo porta-malas leva de 475 litros a 1.500 litros com os bancos rebatidos.

O conjunto propulsor híbrido plug-in do topo de linha Tiggo 7 Pro PHEV 2026 conta com um motor 1.5 turbo a gasolina com dois elétricos. A potência combinada é de 317 cv e a força de 56,6 kgfm. O sistema plug-in conta com baterias de 19,27 kWh.

Versões e preços

CAOA Chery Tiggo 7 2025:

Sport - R$ 139.990

Pro Max Drive - R$ 169.990

Pro Hybrid Max Drive - R$ 169.990

Pro PHEV - R$ 219.990