Fiat / Divulgação

O Pulse Abarth, edição especial Stranger Things, marca a quinta e última temporada da série do Netflix. A parceria da Fiat com o serviço de streaming terá 511 unidades numeradas e que combinam design, cultura pop e desempenho.

O Pulse Abarth Stranger Things estará disponível para compra no dia 30 de outubro e o preço divulgado nos próximos dias. A edição especial também será comercializada na Argentina e México. A primeira parte da quinta temporada de Stranger Things estreia no dia 26 de novembro.

Detalhes da história

A série especial, desenvolvida em alusão à produção da Netflix, é personalizada com detalhes especiais que remetem à história.

As faixas laterais representam as garras do Demogorgon, o monstro da série. O acabamento do skidplate, da cortina de ar e retrovisores são em vermelho ou preto (dependendo da cor da carroceria). A placa de identificação da série no motor, e serigrafias nas soleiras de portas e nos vidros valorizam o visual.

Equipamentos exclusivos

O interior ganhou acabamento em vinil e costura preta, placa com a numeração do carro, easter egg no painel da porta do condutor e bancos com bordado Stranger Things.

- O Pulse Abarth está conectado com o universo da série com seu DNA subversivo, representando o mundo invertido na personalidade do modelo, com ajustes sob medida para uma direção provocante e equipamentos exclusivos – , vice-presidente de Marketing & Comunicação de Marca da Stellantis para a América do Sul, Alessandra Souza.

Conexão de marcas

A edição especial do Pulse Abarth é apenas uma das ativações previstas para as próximas semanas e que reforçam aprofundam a conexão da marca com os fãs da série, ressalta a executiva.

A série Stranger Things, lançada em julho de 2016, é um dos maiores sucessos do serviço de streaming. O enredo envolvente da década de 1980 conta com personagens que, apesar de jovens, enfrentam os desafios do “mundo invertido” com coragem.

Conectividade remota

O Pulse Abarth é o primeiro utilitário esportivo da marca do escorpião no mundo, lançado em 2022. O quadro digital de instrumentos de sete polegadas mostra informações como pressão do turbo e força G.

A central multimídia com tela de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Conta também com sistema Fiat Connect////Me com informações e funções remotas.

Alto desempenho

O conjunto propulsor combina o motor turbo T270 de calibração exclusiva, 185 cv de potência e força (torque) de 27,5 kgfm combinado com o câmbio automático de seis velocidades.