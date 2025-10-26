Sobre Rodas

Energia limpa
Notícia

Rota sustentável COP 30 avalia desempenho e emissões de novo biocombustível 100% renovável

 Caravana percorre quatro mil quilômetros de Sul a Norte com energia renovável e resultados positivos

Gilberto Leal

São Bernardo do Campo (SP)

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS