Rota sustentável COP 30 avalia desempenho e emissões de novo biocombustível 100% renovável

Veículos Mercedes-Benz testam o desempenho e as emissões com o novo BeVant. Mercedes-Benz / Divulgação

O desempenho e as emissões de caminhões e ônibus com biocombustíveis serão avaliadas durante a Rota sustentável COP 30. Parceria da Mercedes-Benz do Brasil e da produtora de biodiesel Be8, os veículos percorrerão quatro mil quilômetros de Sul a Norte com energia renovável.

Dois caminhões Actros Evolution e dois ônibus rodoviários O 500 fazem parte do teste comparativo de emissões, abastecidos com biodiesel Be8 BeVant e com diesel B15. Saíram de Passo Fundo (RS), da sede da Be8, passaram pela sede da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo (SP).

Próxima parada, Brasília

Destino final da caravana será a COP 30 em Belém, no Pará. GILBERTO LEAL

Brasília será a próxima parada. Nesta quinta-feira (30), será a vez de apresentação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de passar por oito estados, a caravana chegará em Belém, no Pará, no dia 4 de novembro.

Redução significativa

Primeiros resultados mostram redução significativa nas emissões. GILBERTO LEAL

Os resultados preliminares do primeiro trecho mostraram que os veículos com BeVant tiveram redução de até 99% nas emissões de CO₂ do tanque à roda.

As medições das emissões de gases de efeito estufa feitas pelo Instituto Mauá, mostraram também que no ciclo completo do combustível, do poço à roda, a redução foi de 65% em comparação ao diesel B15.

Veículos abastecidos com BeVant e diesel B15 comercial. GILBERTO LEAL

Os dois caminhões Actros Evolution 2553 6x2 com motor BlueTec 6 OM 471 de 550 cv, um abastecido com Be8 BeVant, e outro com o diesel B15 comercial, terão comparadas as emissões de CO2e (CO2 equivalente). O que também ocorrerá com os dois ônibus rodoviários O 500 RSD 6x2 com motor BlueTec 6 OM 460 de 380 cv.

Mobilidade sustentável

O novo biocombustível será testado e comparado com o diesel B!5 por mais de quatro mil quilômetros. GILBERTO LEAL

A proposta da ação é demonstrar as vantagens ambientais do biocombustível 100% em caminhões e ônibus equipados com motores BlueTec 6 em longo percurso, explica o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil, Luiz Carlos Moraes.

Os biocombustíveis, como o biodiesel, são destacados por Moraes para acelerar a descarbonização do transporte. Representam uma solução viável e imediata para reduzir as emissões de CO2e, em aplicações onde a eletrificação ainda enfrenta desafios de infraestrutura.

Mercedes-Benz desenvolve veículos para acelerar a descarbonização. GILBERTO LEAL

- Ao investir em tecnologias compatíveis com combustíveis renováveis, reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e com a transição energética justa e eficiente - garante.

Novo biocombustível

Instituto Mauá avalia o uso do BeVant em caminhões e ônibus. Mercedes-Benz / Divulgação

O Be8 BeVant é um biocombustível renovável com diferenciais expressivos em relação a outros disponíveis no mercado e pode ser usado 100% puro em motores diesel. Entre suas vantagens, a redução das emissões dos gases de efeito estufa (GEE).

Produzido a partir de óleos vegetais, gorduras animais e óleos residuais reciclados, entre outros, com baixo índice de acidez, o BeVant é livre de contaminantes, melhora a combustão, tem maior lubricidade e dispensa o uso de aditivos químicos.

Be8 BeVant

As etapas da produção do novo BeVant na Be8. GILBERTO LEAL

O BeVant surge como alternativa ao óleo vegetal hidrotratado (HVO), utilizado na Europa, que custa o dobro do diesel. Mais acessível e sustentável, o BeVant tem custo apenas 10% superior ao diesel.

Erasmo Carlos Battistella, da Be8, e Luiz Carlos Moraes, da Mercedes-Benz do Brasil. GILBERTO LEAL

O BeVant pode ser usado puro ou acionado como mistura no veículo. O presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, explica que o veículo não precisa de qualquer modificação para o usar o BeVant. Também mantém o mesmo desempenho.

Transição energética

Plaraforma global de projetos de biocombustíveis avançados. GILBERTO LEAL

Com sede em Passo Fundo (RS), maior produtora de biodiesel do país e presença global, a Be8 tem plantas de biocombustíveis também no Paraná, Mato Grosso, Piauí e Pará. No exterior, no Paraguai e na Suíça.

A Be8 desenvolve o novo combustível 100% renovável por mais de cinco anos e testa com diversos parceiros. Parte das frotas de serviços dos aeroportos Salgado Filho, em Porto Alegre, e de Congonhas, em São Paulo, utilizam o BeVant.

A prefeitura de Passo Fundo, Gerdau, o Centro Tecnológico Randon, a FM Agroflorestal e a Transportadora Sulina também testam o novo combustível.

A capacidade de produção da Be8 e de 4,5 milhões de litros de biocombustível por dia. Do BeVan, são 120 mil litros/dia na planta de Passo Fundo e que poderá ser produzido em todas as plantas.

Brasil protagonista



Actros Evolution abastecido com Be8 BeVant será mostrado às autoridades no estande na Green Zone da COP30. GILBERTO LEAL

- A Rota Sustentável COP 30 conecta inovação, ciência e sustentabilidade em um projeto inédito de alcance nacional, destaca Battistella.

Para o executivo, a caminhada é a materialização de um novo momento da mobilidade brasileira e mostra ao mundo durante a COP 30 que o Brasil está preparado para ser protagonista da transição energética com soluções reais e acessíveis, com entrega imediata de descarbonização.

Ação social

Alimentos serão doados às comunidades carentes do Pará. Mercedes-Benz / Divulgação

Os veículos participantes do teste consideram o PBTC. O lastro dos caminhões é composto por 20 toneladas de alimentos que serão doados às comunidades em situação de vulnerabilidade do Estado do Pará.