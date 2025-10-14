Renault Boreal, design, sofisticação e tecnologia a partir de R$ 179.990

O Boreal entra em pré-venda. As três versões do utilitário esportivo médio Renault são equipadas com motor turbo 1.3 TCe e câmbio automático de supla embreagem e seis velocidades. A reserva pelo Boreal R Pass garante o preço de lançamento e um pacote de benefícios.
O Renault Boreal tem preços de R$ 179.990, na versão de entrada Evoltion, R$ 199.990, na Techno e R$ 214.990, na topo de linha Iconic. As primeiras unidades serão entregues a partir do dia 21 de novembro.
Produção regional
Segundo modelo da Renault International produzido no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, o Boreal compartilha com o Kardian a nova plataforma modular que permite fabricar diferentes modelos com tecnologias adaptadas às características locais de cada mercado. O utilitário esportivo médio chegará a 17 países da América Latina.
As três configurações do Boreal serão equipadas com o motor motor turbo TCe 1.3 flex de 156 cv de potencia e força (torque) de 25,5 kgfm com gasolina até 163 cv e 27,5 kgfm com etanol. O propulsor atua com câmbio automático (EDC) de dupla embreagem úmida e seis velocidades.
Materiais premium
O revestimento em materiais premium macios e sustentáveis valoriza o sofisticado interior. O painel duplo que remete aos elétricos 5 E-Tech e 4 E-Tech. As telas digitais do quadro de instrumentos e o sistema multimidia são de 10 polegadas e interface Google nativa. O volante multifuncional tem botões metálicos retroiluminados.
Todas as versões contam com seis airbags, controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de partida em rampa, alerta e assistente de permanência em faixa, sensores de fadiga e de estacionamento traseiro, câmera de ré, alerta de distância segura, frenagem automática de emergência frontal e em curvas e reconhecimento de placas de velocidade, entre outros.
Condições de lançamento
A reserva do Boreal pelo site exclusivo Boreal R Pass com deposito de R$ 1.000, que será descontado no custo final do carro, garante o preço de lançamento. O participante também concorrerá ao sorteio de 30 pares de ingressos para o torneio de tênis Roland-Garros, em Paris, na França.
O cliente receberá um kit com itens exclusivos da coleção Boreal. Durante o período de lançamento, contará com bônus no usado de até R$ 12 mil reais ou taxa zero para financiamento com a Mobilize Financial Service.
Versões e preços
Evolution Turbo TCe – R$ 179.990
Chave presencial tipo cartão, volante multifuncional com aletas para troca sequencial de marchas, telas digitais de sete polegadas do quadro e instrumentos e de 10 polegadas o multimídia OpenR com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos e painéis das portas com acabamento premium preto e costura cinza, ar-condicionado automático digital de duas zonas com saída de ar traseira, quatro portas USB Tipo-C, recarga do celular por indução, sistema de som Arkamys com seis alto-falantes. Faróis full LED e lanternas com luzes de direção dinâmicas, rodas de liga leve 18" cinza
Opcional
Pacote teto bíton
Techno turbo TCe – R$ 199.990
Soma quadro digital de instrumentos de 10”, multimidia OpenR de 10” com Google built-in, bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico e ajuste lombar, luz ambiente com 48 cores, My Renault app, manutenção conectada, cinco modos de condução (Eco, Sport, Comfort, Personalizável e Smart). Rodas de liga leve 18” pretas, barras de teto longitudinais e mais seis recursos eletrônicos de apoio à condução e a segurança (ADAS)
Opcionais
Pacote teto bíton e pacote teto solar panorâmico
Iconic turbo TCe – R$ 214.990
Acrescenta bancos e painéis de porta com acabamento premium, os dianteiros com ajuste elétrico e lombar, funções massagem e memória para motorista, som premium Harman Kardon com 10 alto-falantes, teto solar panorâmico elétrico, teto biton preto, porta traseira elétrica, rodas de liga leve 19” diamantadas, farol alto inteligente, câmera 360º com visão 3D, assistente de estacionamento semi-autônomo, active driver assist e assistente de parada de emergência.