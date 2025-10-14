Renault Boreal, design, sofisticação e tecnologia a partir de R$ 179.990

A pré-venda do Renault Boreal tem condições especiais. Renault / Divulgação

O Boreal entra em pré-venda. As três versões do utilitário esportivo médio Renault são equipadas com motor turbo 1.3 TCe e câmbio automático de supla embreagem e seis velocidades. A reserva pelo Boreal R Pass garante o preço de lançamento e um pacote de benefícios.

O Renault Boreal tem preços de R$ 179.990, na versão de entrada Evoltion, R$ 199.990, na Techno e R$ 214.990, na topo de linha Iconic. As primeiras unidades serão entregues a partir do dia 21 de novembro.

Produção regional

Utilitário esportivo médio é produzido no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).

Segundo modelo da Renault International produzido no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, o Boreal compartilha com o Kardian a nova plataforma modular que permite fabricar diferentes modelos com tecnologias adaptadas às características locais de cada mercado. O utilitário esportivo médio chegará a 17 países da América Latina.

Motor turbo flex de até 163 cv e câmbio automático de seis velocidades. GILBERTO LEAL

As três configurações do Boreal serão equipadas com o motor motor turbo TCe 1.3 flex de 156 cv de potencia e força (torque) de 25,5 kgfm com gasolina até 163 cv e 27,5 kgfm com etanol. O propulsor atua com câmbio automático (EDC) de dupla embreagem úmida e seis velocidades.

Materiais premium

Sofisticado interior com revestimento em materiais premium. Renault / Divulgação

O revestimento em materiais premium macios e sustentáveis valoriza o sofisticado interior. O painel duplo que remete aos elétricos 5 E-Tech e 4 E-Tech. As telas digitais do quadro de instrumentos e o sistema multimidia são de 10 polegadas e interface Google nativa. O volante multifuncional tem botões metálicos retroiluminados.

Visual robusto com linhas fluídas marcadas por vincos. GILBERTO LEAL

Todas as versões contam com seis airbags, controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de partida em rampa, alerta e assistente de permanência em faixa, sensores de fadiga e de estacionamento traseiro, câmera de ré, alerta de distância segura, frenagem automática de emergência frontal e em curvas e reconhecimento de placas de velocidade, entre outros.

Condições de lançamento

Tabela de preços de lançamento do Boreal.

A reserva do Boreal pelo site exclusivo Boreal R Pass com deposito de R$ 1.000, que será descontado no custo final do carro, garante o preço de lançamento. O participante também concorrerá ao sorteio de 30 pares de ingressos para o torneio de tênis Roland-Garros, em Paris, na França.

O cliente receberá um kit com itens exclusivos da coleção Boreal. Durante o período de lançamento, contará com bônus no usado de até R$ 12 mil reais ou taxa zero para financiamento com a Mobilize Financial Service.

Versões e preços

O Boreal conta com avançados recursos de apoio à condução e a segurança. GILBERTO LEAL

Evolution Turbo TCe – R$ 179.990

Chave presencial tipo cartão, volante multifuncional com aletas para troca sequencial de marchas, telas digitais de sete polegadas do quadro e instrumentos e de 10 polegadas o multimídia OpenR com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos e painéis das portas com acabamento premium preto e costura cinza, ar-condicionado automático digital de duas zonas com saída de ar traseira, quatro portas USB Tipo-C, recarga do celular por indução, sistema de som Arkamys com seis alto-falantes. Faróis full LED e lanternas com luzes de direção dinâmicas, rodas de liga leve 18" cinza

Opcional

Pacote teto bíton

Techno turbo TCe – R$ 199.990

As telas digitais do quadro de instrumentos e da central multimídia são de 10 polegadas e interligadas,

Soma quadro digital de instrumentos de 10”, multimidia OpenR de 10” com Google built-in, bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico e ajuste lombar, luz ambiente com 48 cores, My Renault app, manutenção conectada, cinco modos de condução (Eco, Sport, Comfort, Personalizável e Smart). Rodas de liga leve 18” pretas, barras de teto longitudinais e mais seis recursos eletrônicos de apoio à condução e a segurança (ADAS)

Opcionais

Pacote teto bíton e pacote teto solar panorâmico

Iconic turbo TCe – R$ 214.990

O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico.