Detalhes visuais e no interior personalizam edição especial. Fiat / Divulgação

O Pulse Abarth, edição especial Stranger Things, Fiat divulga preço e começa venda. As 511 unidades numeradas marcam a quinta e última temporada da série do Netflix. A venda do Pulse Abarth Stranger Things começa nesta quinta-feira (30) com preço a partir de R$ 159.990.

A série especial desenvolvida em parceria da Fiat com o serviço de streaming combinam design, cultura pop e desempenho.

Pulse Abarth Stranger Things também será vendido na Argentina e no México.

A primeira parte da quinta temporada de Stranger Things estreia no dia 26 de novembro. A série especial do Pulse Abarth também será comercializado na Argentina e México.

A série especial, desenvolvida em alusão à produção da Netflix, é personalizada com detalhes especiais que remetem à história. Faixas laterais representam as garras do monstro da série, o Demogorgon.

Detalhes exclusivos

Serigrafias personalizam soleiras de portas.

Detalhes como o acabamento do skidplate, da cortina de ar e retrovisores são em vermelho ou preto (dependendo da cor da carroceria). A placa de identificação da série no motor, e serigrafias nas soleiras de portas e nos vidros destacam o visual.

Interior exclusivo como revestimento e numeração no painel.

O acabamento em vinil e costura preta, placa com a numeração do carro, easter egg no painel da porta do condutor e bancos com bordado Stranger Things personalizam o interior.

Potência e força

Motor turbo flex de 185 cv e câmbio automático de seis velocidades.

O conjunto propulsor combina o motor turbo T270 de calibração exclusiva, 185 cv de potência e força (torque) de 27,5 kgfm combinado com o câmbio automático de seis velocidades.