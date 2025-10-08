Picapes e utilitários esportivos puxam venda de veículos no RS em setembro de 2025

Fiat Strada, carro mais vendido no RS no mês de setembro. Fiat / Divulgação

As picapes compactas Fiat Strada e Volkswagen Saveiro e o utilitário esportivo Chevrolet Tracker puxaram a venda de veículos no Rio Grande do Sul em setembro. Com as promoções e as condições especiais da Expointer, o resultado cresceu 14,25% na comparação com agosto somando 17.080 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários.

O comportamento positivo de todos os segmentos do setor automotivo em setembro na comparação a agosto contrastou apenas com o resultado positivo de motocicleta na relação a setembro de 2024.

Os 135.327 veículos novos comercializados nos primeiros nove meses do ano caiu 1,69% sobre 2024. O desempenho foi inferior a média nacional que cresceu 7,46%. O Rio Grande do Sul ocupa a nona posição geral no ranking geral do país e quinto nos segmentos de automóveis e comerciais leves.

Bons negócios

Expointer foi decisiva para o crescimento da venda de veículos em setembro. GILBERTO LEAL

A importância da Expointer na venda veículos em setembro foi destacado pelo presidente do Sincodiv/Fenabrave -RS, Jefferson Fürstenau. Como também evidenciou a realidade econômica gaúcha.

Para o executivo, o acumulado do ano ainda é inferior ao nacional, “reflexo do empobrecimento da economia gaúcha, das oscilações climáticas – entre cheias e estiagens – e da estrutura burocrática que ainda limita o desenvolvimento do Estado”.

Os 12.289 automóveis e veículos comerciais emplacados em setembro cresceram 17,51% sobre agosto. Foram 8.590 automóveis – mais 5,6% na comparação com agosto; 3.075 comerciais leves - salto de 76,75%; 561 caminhões – mais 10,87% e 64 ônibus – mais 28%.

Os automóveis eletrificados tiveram 1.610 registros com o crescimento de 12,82% sobre agosto. Foram 921 híbridos – mais 18,85% e 639 elétricos – mais 4,75%. Os comerciais leves eletrificados somaram 17 unidades, mais 88,89%, dos quais 16 foram híbridos – mais 220% e um elétrico – menos 75%.

A Strada repetiu no RS o comportamento do mercado brasileiro. Com 668 registros foi o carro mais vendido em setembro. Também lidera no ano com o resultado acumulado de 3.793 unidades. A picape Fiat foi seguida pela Volkswagen Saveiro – 490 emplacamentos e 3.372 unidades no ano.

Três utilitários esportivos fecharam o ranking dos cinco mais vendidos: Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross e Jeep Compass. Dos dez mais, cinco são utilitários, três picapes e dois hatchs.

Chineses

O GWM Haval H6 liderou a venda de carros chineses no Estado. GILBERTO LEAL

O hibrido GWM Haval H6 foi o primeiro dos chineses e 23º na geral com 157 unidades em setembro. No ano soma 1.146 registros. Com 135 emplacamentos, o BYD Dolphin foi o 29º na geral, seguido pelo irmão BYD Song, 30º, com 135 unidades.

Mais vendidos Setembro

Toyota Corolla Cross, líder dos utilitários esportivos médios. GILBERTO LEAL

Posição modelo unidades ano

1º) Fiat Strada – 668 3.793

2º) Volkswagen Saveiro – 490 3.372

3º) Chevrolet Tracker – 408 3.752

4º) Toyota Corolla Cross – 374 2.015

5º) Jeep Compass – 366 3.092

6 º) Volkswagen Polo – 359 3.639

7º) Chevrolet Onix – 335 3.109

8º) Fiat Toro – 287 2.015

9º Hyundai Creta – 268 2.336

10º) Volkswagen Nivus – 265 2.443

Fonte: Sincodiv/Fenabrav-RS

Eletrificados

Posição modelo unidades ano

23º) GWM Haval H6 – 157 1.146

29º) BYD Dolphin - 135 926

30º) BYD Song - 127 926