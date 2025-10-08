Sobre Rodas

Setor automotivo
Notícia

Picapes e utilitários esportivos puxam venda de veículos no RS em setembro de 2025

Com promoções e condições especiais da Expointer, resultado cresce 14,25% em relação a agosto

Gilberto Leal

