Picapes e utilitários esportivos puxam venda de veículos no RS em setembro de 2025

As picapes compactas Fiat Strada e Volkswagen Saveiro e o utilitário esportivo Chevrolet Tracker puxaram a venda de veículos no Rio Grande do Sul em setembro. Com as promoções e as condições especiais da Expointer, o resultado cresceu 14,25% na comparação com agosto somando 17.080 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários.
O comportamento positivo de todos os segmentos do setor automotivo em setembro na comparação a agosto contrastou apenas com o resultado positivo de motocicleta na relação a setembro de 2024.
Os 135.327 veículos novos comercializados nos primeiros nove meses do ano caiu 1,69% sobre 2024. O desempenho foi inferior a média nacional que cresceu 7,46%. O Rio Grande do Sul ocupa a nona posição geral no ranking geral do país e quinto nos segmentos de automóveis e comerciais leves.
Bons negócios
A importância da Expointer na venda veículos em setembro foi destacado pelo presidente do Sincodiv/Fenabrave -RS, Jefferson Fürstenau. Como também evidenciou a realidade econômica gaúcha.
Para o executivo, o acumulado do ano ainda é inferior ao nacional, “reflexo do empobrecimento da economia gaúcha, das oscilações climáticas – entre cheias e estiagens – e da estrutura burocrática que ainda limita o desenvolvimento do Estado”.
Os 12.289 automóveis e veículos comerciais emplacados em setembro cresceram 17,51% sobre agosto. Foram 8.590 automóveis – mais 5,6% na comparação com agosto; 3.075 comerciais leves - salto de 76,75%; 561 caminhões – mais 10,87% e 64 ônibus – mais 28%.
Os automóveis eletrificados tiveram 1.610 registros com o crescimento de 12,82% sobre agosto. Foram 921 híbridos – mais 18,85% e 639 elétricos – mais 4,75%. Os comerciais leves eletrificados somaram 17 unidades, mais 88,89%, dos quais 16 foram híbridos – mais 220% e um elétrico – menos 75%.
A Strada repetiu no RS o comportamento do mercado brasileiro. Com 668 registros foi o carro mais vendido em setembro. Também lidera no ano com o resultado acumulado de 3.793 unidades. A picape Fiat foi seguida pela Volkswagen Saveiro – 490 emplacamentos e 3.372 unidades no ano.
Três utilitários esportivos fecharam o ranking dos cinco mais vendidos: Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross e Jeep Compass. Dos dez mais, cinco são utilitários, três picapes e dois hatchs.
Chineses
O hibrido GWM Haval H6 foi o primeiro dos chineses e 23º na geral com 157 unidades em setembro. No ano soma 1.146 registros. Com 135 emplacamentos, o BYD Dolphin foi o 29º na geral, seguido pelo irmão BYD Song, 30º, com 135 unidades.
Mais vendidos Setembro
Posição modelo unidades ano
1º) Fiat Strada – 668 3.793
2º) Volkswagen Saveiro – 490 3.372
3º) Chevrolet Tracker – 408 3.752
4º) Toyota Corolla Cross – 374 2.015
5º) Jeep Compass – 366 3.092
6 º) Volkswagen Polo – 359 3.639
7º) Chevrolet Onix – 335 3.109
8º) Fiat Toro – 287 2.015
9º Hyundai Creta – 268 2.336
10º) Volkswagen Nivus – 265 2.443
Fonte: Sincodiv/Fenabrav-RS
Eletrificados
Posição modelo unidades ano
23º) GWM Haval H6 – 157 1.146
29º) BYD Dolphin - 135 926
30º) BYD Song - 127 926
Fonte: Sincodiv/Fenabrav-RS