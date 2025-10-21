Novo WR-V 2026, maior e mais sofisticado com conforto, segurança e tecnologia

WR-V volta maior e mais sofisticado com avançada tecnologia. Honda / Divulgação

O WR-V cresceu. Maior e mais sofisticado, o utilitário esportivo compacto Honda avança no conforto, segurança e tecnologia. As duas configurações compartilham o motor 1.5 flex, câmbio automático continuo variável e recursos de apoio à condução. Em pré-venda, o Honda WR-V 2026 tem preços a partir de R$ 144.900, na versão EX, e de R$ 149.900, na EXL.

Produzida em Itirapina, no interior de São Paulo, a nova geração do utilitário esportivo urbano familiar Honda chega em um dos segmentos que mais cresce e também entre os mais competitivos do mercado brasileiro.

As duas configurações da nova geração do utilitário esportivo urbano familiar são personalizadas por detalhes.

Montado sobre a plataforma GSC (Global Small Car) da Honda, o novo WR-V tem 4,325 metros de comprimento, 1,790 m de largura e 1,650 m de altura. A distância entre eixos é de 2,65 m. O porta-malas leva de 458 litros com bancos em posição normal a 1.466 litros com o rebatimento dos encostos.

Conjunto óptico em LED, generosa grade e capô alto.

Com linhas limpas e fluidas, o design visual robusto adota a nova identidade visual global da Honda. O conjunto óptico combina os faróis afilados, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. A generosa grade traz o logo Honda cromado.

As aberturas dos para-lamas, as rodas de liga leve de 17 polegadas e a cintura alta marcam as laterais. A versão EXL acrescenta barras longitudinais no teto. As lanternas, a assinatura luminosa e os sinalizadores em LED completam o conjunto.

Materiais premium

Sofisticado interior combina materiais suaves ao toque, plásticos e cromados.

O interior repete o conceito da carroceria com linhas retas e elementos horizontais. O revestimento combina materiais suaves ao toque, plásticos e cromados. O quadro de instrumentos TFT é de sete polegadas colorida. A central multimídia conta com tela de 10 polegadas sensível ao toque.

A EXL acrescenta o aplicativo myHonda Connect que permite informações e operações remotas como localização, acionamento do veículo e ar-condicionado, entre outras.

Propulsão e consumo

Motor 1.5 flex de 126 cv e câmbio automático contínuo variável.

As duas configurações do WR-V compartilham o conjunto propulsor, o mesmo do City e dos HR-V EX e EXL, mas com calibrações específicas. O motor 1.5 DI i-VTEC aspirado flex de 126 cv de potência com gasolina ou etanol e a força (torque) de 15,5 kgfm (gasolina) e 15,8 kgfm (etanol) atua com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 8,2 km/l com etanol e 12 km/l com gasolina no trânsito urbano e de 8,9 km/l e e 12,8 km/l no rodoviário.

Direção elétrica, a suspensão dianteira é MacPherson e traseira por eixo de torção. O vão livre é de 22,3 centímetros.

Tecnologia e segurança

As duas versões contam com recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Com seis airbags - frontais, laterais e do tipo cortina- as duas versões do WR-V contam com câmera de ré multivisão, sensores de estacionamento, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, luzes de emergência em frenagens severas e Isofix e Top Tether para fixação de assentos infantis.

O sistema de apoio à condução e à segurança Honda Sensing acrescenta controle eletrônico de velocidade adaptativo, sistemas de frenagem para mitigação de colisão, de assistência de permanência em faixa e de mitigação de evasão de pista e ajuste automático de farol.

Branco Tafetá sólida, prata Platinum, azul Cósmico e cinza Basalto metálicas e branco Topázio, preto Cristal e azul Aurora são as cores disponíveis.

Versões e preços

A versão EXL conta com barras longitudinais no teto.

Honda WR-V 2026

EX – R$ 144.900

Acesso por aproximação, partida por botão, quadro digital de instrumentos em TFT de 7”, multimídia com tela de 10” sensível ao toque e interativa com Android Auto e Apple Car Play sem-fio, câmera de ré multivisão, ar-condicionado digital com dupla saída traseira, sensores de estacionamento, seis airbags, Honda Sensing, start/stop, faróis Full LED e rodas de liga leve aro 17”, entre outros.

EXL - R$ 149.900

Acrescenta volante e bancos revestidos em couro, carregador do celular por indução, apoio de braço central com porta-copos no banco traseiro, faróis de neblina em LED e barras longitudinais no teto.

Leia Mais BYD inaugura fábrica em Camaçari e mostra carro híbrido plug-in flex

O WR-V tem garantia total de seis anos, sem limite de quilometragem nem itens excluídos de cobertura, menos os de desgaste natural.



