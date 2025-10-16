Sobre Rodas

Lançamento
Notícia

Novo Jetta GLI, sofisticado, chega com visual renovado, esportividade e tecnologia

Sedã médio Volkswagen mantém o motor 2.0 turbo de 231 cv e o câmbio automatizado de dupla embreagem

Gilberto Leal

