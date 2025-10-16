Renovado, Jetta GLI adota a identidade visual da Volksagen. Volkswagen / Divulgação

O Jetta GLI traz traz visual renovado, esportividade, sofisticação e tecnologia. O novo sedã médio Volkswagen mantém o conjunto propulsor com motor 2.0 turbo de 231 cv e o câmbio automatizado de dupla embreagem (DSG) e sete velocidades.

Fabricado no México, em versão única, o Volkswagen Jetta GLI chega às concessionárias com preço de R$ 269.990 no dia 8 de novembro.

Design e propulsão

Grupo óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) full LED conectados.

A atualização do Jetta adotou a identidade visual da Volkswagen. O grupo óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) full LED conectados, a grade em colmeia com friso vermelho e o para-choque redesenhados personalizam a frente.

Grade colmeia com friso vermelho e o para-choque redesenhados.

As rodas de aro 18 diamantadas e pinças de freio vermelhas marcam o visual esportivo nas laterais. Interligadas por uma barra e o badge GLI centralizado, as lanternas traseiras interligadas em LED personalizam a nova assinatura luminosa.

O conjunto propulsor mantém o motor 2.0 turbo de 231 cv de potência e força (torque) de 35,7 kgfm combinado com o câmbio automatizado de dupla embreagem (DSG) de sete velocidades. A tração é dianteira e o diferencial eletrônico eLSD. O sedã médio acelera de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos.

Leia Mais GWM Wey 07 chega ao Brasil em pré-venda

Sofisticado e esportivo

Revestimento em couro com costuras e detalhes vermelhos.

O sofisticado interior combina materiais premium, sofisticação e esportividade. Quadro digital de instrumentos de 10,25” com grafismo personalizado o multimídia, VW Play Connect conta com tela flutuante de 10". O aplicativo Meu VW tem 15 funções integradas.

Volante multifuncional, instrumentos e multimídia com telas digitais.

Os bancos em couro perfurado têm costuras vermelhas. O a ar-condicionado Climatronic Touch de duas zonas tem aquecimento e resfriamento dos bancos. A recarga do celular é por indução, a iluminação ambiente conta com mais de 10 cores e o teto solar panorâmico.

Leia Mais Picapes e utilitários esportivos puxam venda de veículos no RS em setembro de 2025

Tecnologia e segurança

Lanternas traseiras interligadas e assinatura luminosa em LED.

Seis airbags, os recursos de apoio a condução e a segurança (ADA) incluem o Lane Assist, ACC com Stop&Go, Travel Assist, detecção de pedestres e monitoramento de ponto cego, entre outros.