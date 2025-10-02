Sobre Rodas

Setor automotivo
Notícia

Monza, Omega, Opala e S10: Chevrolet Vintage revive clássicos GM no Brasil

Restaurados, dez modelos icônicos produzidos entre os anos 60 e 2000 marcam o centenário da GM no país

Gilberto Leal

