Monza, Omega, Opala e S10: Chevrolet Vintage revive clássicos GM no Brasil

Primeiros carros clássicos do Chevrolet Vintage da GM. General Motors / Divulgação

O Monza, o Omega, o Opala e a S10 são os primeiros modelos que revivem clássicos da General Motors no Brasil. Restaurados, dez modelos icônicos produzidos entre os anos 60 e 2000 marcam o centenário da GM no país. O Chevrolet Vintage une tradição, a memória e a inovação ao preservar as características originais com o conforto, a tecnologia e a sustentabilidade atuais.

O Chevrolet Vintage atuará em dois segmentos de veículos antigos. O da restauração, voltada à preservação da originalidade, e o do restomod, que combina design clássico com tecnologias atuais para tornar os carros mais instigantes no uso cotidiano.

Clássicos Chevrolet

Monza foi o primeiro carro da GM com injeção eletrônica de combustível produzido no país.

Os quatro primeiros modelos do Vintage foram revelados pela GM. O Monza 500 EF 1990 foi o primeiro produzido pela norte-americana no país com injeção eletrônica.

O Omega CD teve upgrade no motor com kit alemão.

O Omega CD 1994, marco dos veículos de luxo no país, como o Monza, foi recuperado como saíram da fábrica. O Omega teve upgrade de motor com o kit Irmscher 3.6.

O sedã Opala teve o motor atualizado.

O Opala SS 1979 com motor 4.1 atualizado e injeção eletrônica reforça o conceito restomod.

Desenvolvida para competições e uso fora-de-estrada, a S10 foi adaptada para o uso nas ruas e estradas.

A S10 Rally 2004, desenvolvida para o Rally dos Sertões e competições off-road, foi adaptada para rodar no trânsito. O Kadett GSi 1992, um dos carros mais avançados e desejados de sua época, em fase final de acabamento, será o quinto modelo.

Leia Mais Avenger, o novo Jeep será produzido em Porto Real

Os dez veículos serão leiloados com participação presencial e virtual. O primeiro pregão ocorrerá ainda em 2025 e será aberto com dois modelos. Parte do valor arrecadado será destinado a projetos sociais do Instituto General Motors (IGM).

Laboratórios e pista

Carros são testados em laboratórios e diferentes tipos de psitas

O carro restaurado passa por um processo que envolve pesquisa histórica, recuperação de peças originais e, se necessário, a produção artesanal de componentes. O objetivo da GM é manter a autenticidade do modelo, respeitando seu design e características mecânicas, mas adaptando-o às exigências atuais.

Leia Mais Toyota adia lançamento do Yaris Cross depois de vendaval atingir fábrica de motores