O Grupo Iesa inaugura concessionária Geely em Porto Alegre. Com investimento de R$ 3,2 milhões, showroom, peças e serviços de pós-venda da 15ª marca do grupo gaúcho está localizada na Avenida Ceará, 700, na Zona Norte da capital.

Os utilitários esportivos elétricos EX5 Pro e EX5 Max são os primeiros modelos da marca chinesa no país. O design valoriza as linhas levemente arredondadas e a ampla área envidraçada combinadas com o espaço interno, a avançada tecnologia e recursos de eletrônicos de apoio à condução e à segurança. O terceiro modelo, o compacto EX2, chegará em novembro.

A inauguração da nova concessionária contou com a presença do diretor da Geely, Alex Chenjj, e do head de vendas e rede, Maurício Silveira Júnior. Os empresários Marco, Roberto e Thiago Nahas representaram o grupo gaúcho.

O diretor comercial da Iesa Geely, Ari Campanhol, destacou o conceito da marca de oferecer inovação e tecnologia em sintonia com as demandas ambientais.

Carros avançados

- A Geely chega ao Brasil com uma proposta clara de oferecer carros elétricos acessíveis e tecnológicos, que unem desempenho e sustentabilidade. É uma alternativa competitiva em um mercado que cresce de forma acelerada”, afirmou.

O executivo destacou a posição global da montadora, segunda marca em volume de emplacamentos na China e que deve encerrar 2025 com a produção de mais de três milhões de veículos. A Geely controla marcas como a Volvo, Zeekr, Lotus e Polestar.

Acionista minoritária da Renault no Brasil, a parceria, que já funciona na fábrica de motores Horse, no Paraná, prevê a produção de carros da Geely no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR). Também o compartilhamento da infraestrutura, logística, pós-venda e serviços.

- A aliança com a Renault garante uma rede já estabelecida, com logística de peças e pós-venda estruturada. Isso transmite ao consumidor a segurança de que haverá continuidade no atendimento e suporte”, conclui Campanhol.