Honda terá sete novas motos e investirá R$ 1,6 bilhão na expansão da fábrica de Manaus

A Honda terá sete novas motos entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2026. Também investirá R$ 1,6 bilhão nas operações de motocicletas com a ampliação e atualização da fábrica de Manaus (AM) até 2029. A marca ampliará sua linha atual de 20 modelos produzidos no Brasil e sete importados.
A decisão da Honda ocorre no momento em que o segmento motocicletas no país tem o melhor desempenho dos últimos 14 anos e o terceiro melhor da história do setor.
As sete novas motos que chegarão nos próximos meses foram anunciadas durante a convenção anual com concessionários, realizada nesta semana. Serão modelos inéditos e edições comemorativas.
NC 750X
A nova versão da crossover, que chegará ainda neste ano, será oferecida com câmbio convencional ou DCT. Trará atualizações visuais, técnicas e recursos voltados à praticidade e a segurança.
CB 750 Hornet
O modelo, que reforça o apelo esportivo e a versatilidade, também serão lançados até o final do ano. Com motor de 755 cc e 92 cv, a CB750 Hornet conta com três modos de pilotagem e painel digital.
XL750 Transalp
A XL750 Transalp compartilha o conjunto propulsor com a Hornet.
CG 160 Titan Special Edition
Motocicleta mais vendida no país e primeira produzida em Manaus, a CG 160 Titam Special Edition tem design alusivo aos 50 anos do evento. Com cores e logotipias exclusivas, o lançamento será no primeiro trimestre de 2026.
XR 300L Tornado Special Edition
Inspirada nas CRF campeãs do Rally Dakar e lançada em 2024, valorizará a versatilidade, a esportividade e o espírito aventureiro com cores e grafismos especiais. Prevista para o primeiro trimestre de 2026.
CB1000 Hornet
A streetfighter chega no primeiro trimestre de 2026 para complementar a família Hornet. Com duas configurações e destaque para a versão SP que traz itens exclusivos como design, quickshifter, suspensão Ohlins e freios Brembo.
GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary
Versão comemorativa do icônico modelo que celebrou os 50 anos do lançamento da primeira Gold Wing, a GL 1000 de 1975. Com pintura especial e aperfeiçoamentos no sistema de áudio e na tecnologia de bordo, estará disponível no primeiro semestre de 2026.
Atualização da fábrica
O novo investimento da Honda ocorre em um momento de constante crescimento do mercado. Incentivado pela busca por soluções de mobilidade ágeis, versáteis e econômicas. Com o aporte, a capacidade da fábrica de Manaus passará para 1,6 milhão de unidades por ano.
Inaugurada em 1976, a fábrica da Honda de Manaus é a unidade de produção de motocicletas mais verticalizada do grupo japonês no mundo.
Além de garantir competitividade, qualidade e sustentabilidade em todas as etapas da produção, o investimento também será destinado à otimização de processos por meio de tecnologia, melhorias no fluxo logístico interno e aprimoramentos no ambiente de trabalho da fábrica.