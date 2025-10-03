Honda terá sete novas motos e investirá R$ 1,6 bilhão na expansão da fábrica de Manaus

Honda amplia sua linha atual de 20 motos nacionais e sete importadas, Honda / Divulgação

A Honda terá sete novas motos entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2026. Também investirá R$ 1,6 bilhão nas operações de motocicletas com a ampliação e atualização da fábrica de Manaus (AM) até 2029. A marca ampliará sua linha atual de 20 modelos produzidos no Brasil e sete importados.

A decisão da Honda ocorre no momento em que o segmento motocicletas no país tem o melhor desempenho dos últimos 14 anos e o terceiro melhor da história do setor.

Investimento de R$ 1,6 bilhão atualizará a fábrica de Manaus e aumentará a capacidade de produção.

As sete novas motos que chegarão nos próximos meses foram anunciadas durante a convenção anual com concessionários, realizada nesta semana. Serão modelos inéditos e edições comemorativas.

NC 750X

Versão crossover terá atualizações visuais e técnicas.

A nova versão da crossover, que chegará ainda neste ano, será oferecida com câmbio convencional ou DCT. Trará atualizações visuais, técnicas e recursos voltados à praticidade e a segurança.

CB 750 Hornet

Reforço ao apelo esportivo e a versatilidade.

O modelo, que reforça o apelo esportivo e a versatilidade, também serão lançados até o final do ano. Com motor de 755 cc e 92 cv, a CB750 Hornet conta com três modos de pilotagem e painel digital.

XL750 Transalp

Motor de 755 cc e 92 cv compartilhado com a CB 750 Hornet.

A XL750 Transalp compartilha o conjunto propulsor com a Hornet.

CG 160 Titan Special Edition

Modelo com design alusivo aos 50 anos da primeira moto produzida pela Honda em Manaus.

Motocicleta mais vendida no país e primeira produzida em Manaus, a CG 160 Titam Special Edition tem design alusivo aos 50 anos do evento. Com cores e logotipias exclusivas, o lançamento será no primeiro trimestre de 2026.

XR 300L Tornado Special Edition

Destaque à versatilidade, esportividade e espírito aventureiro.

Inspirada nas CRF campeãs do Rally Dakar e lançada em 2024, valorizará a versatilidade, a esportividade e o espírito aventureiro com cores e grafismos especiais. Prevista para o primeiro trimestre de 2026.

CB1000 Hornet

Família Hornet será complementada no primeiro trimestre de 2026.

A streetfighter chega no primeiro trimestre de 2026 para complementar a família Hornet. Com duas configurações e destaque para a versão SP que traz itens exclusivos como design, quickshifter, suspensão Ohlins e freios Brembo.

GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary

Configuração comemorativa ao icônico modelo lançado em 1975.

Versão comemorativa do icônico modelo que celebrou os 50 anos do lançamento da primeira Gold Wing, a GL 1000 de 1975. Com pintura especial e aperfeiçoamentos no sistema de áudio e na tecnologia de bordo, estará disponível no primeiro semestre de 2026.

Atualização da fábrica

Capacidade de produção da fábrica de Manaus passará para 1,6 milhão de unidades.

O novo investimento da Honda ocorre em um momento de constante crescimento do mercado. Incentivado pela busca por soluções de mobilidade ágeis, versáteis e econômicas. Com o aporte, a capacidade da fábrica de Manaus passará para 1,6 milhão de unidades por ano.

Inaugurada em 1976, a fábrica da Honda de Manaus é a unidade de produção de motocicletas mais verticalizada do grupo japonês no mundo.

Atualização garantirá competitividade, qualidade e sustentabilidade em todas as etapas da produção.

Além de garantir competitividade, qualidade e sustentabilidade em todas as etapas da produção, o investimento também será destinado à otimização de processos por meio de tecnologia, melhorias no fluxo logístico interno e aprimoramentos no ambiente de trabalho da fábrica.

