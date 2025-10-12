GWM Wey 07 chega ao Brasil em pré-venda

Utilitário esportivo híbrido de seis lugares amplia opções da GWM no país. GWM / Divulgação

O Wey 07 chega ao Brasil em pré-venda. O utilitário esportivo de seis lugares traz conjunto propulsor híbrido com motores turbo a gasolina e elétricos.

A reserva do Wey 07 pode ser feita no site da GWM, no Mercado Livre e nas concessionárias da marca em todo o país com o depósito de R$ 9 mil. O preço oficial do utilitário esportivo de seis lugares será anunciado no dia 23 de outubro.

Com 5,16 metros de comprimento, 1,98 m de largura e 1,81 m de altura, a distancia entre eixos é de 3,05m. O espaço interno é para seis ocupantes em três fileiras de bancos.

Propulsão e interior

Conjunto propulsor híbrido tem potência combinada de 517 cv.

O conjunto propulsor híbrido Hi4 com motor 1.5 turbo a gasolina e dois motores elétricos tem potência combinada de 517 cv e força (torque) de 95,1 kgfm. Pelos dados da GWM, o Wey 07 acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

O sofisticado interior combina tecnologia, design e acabamento com materiais nobres. Quadro digital de 12,3 polegadas, o multimídia tem tela de 14,6 polegadas e interface intuitiva. O sistema de som premium conta com 16 alto-falantes.

O aplicativo My GWM permite acesso remoto à funções e informações pelo celular como climatização, travamento das portas e status da bateria, entre outros.

Segurança e cores

WEY 07 conta com avanços recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistentes de estacionamento e permanência em faixa e frenagem automática de emergência estão entre os recursos de assistência à segurança e à condução semiautônoma de nível 2.

Azul Cianita, branco Pérola, solar Gold, preto Khalifa, verde Esmeralda e verde Turmalina são as cores disponíveis do Wey 07.

