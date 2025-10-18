Geely EX2, novo carro elétrico chinês, desembarca no Brasil

Geely EX2, o hatch compacto 100% elétrico será lançado em novembro no país. Geely Brasil / Divulgação

O Geely EX2 chega ao Brasil como um dos carros elétricos mais vendidos na China. Segundo carro da marca no mercado brasileiro, o hatch compacto 100% elétrico será lançado em novembro. A Geely atua no país em parceria com a Renault em veículos eletrificados.

O primeiro lote do EX2 desembarcou no porto de Paranaguá (PR) no começo desta semana. O hatch compacto elétrico concorrerá no segmento do BYD Dolphin e do GWM Ora 03.

Conceitos inteligentes

Na China, X2 tem duas configurações de conjuntos propulsores.

Sem informar qual das versões disponíveis no mercado chinês será importada, detalhes e preços, destaca que o hacth compacto elétrico foi desenvolvido dentro de quatro pilares definidos como inteligentes.

Design - visual harmônico e proporções equilibradas; Espaço - soluções inéditas de aproveitamento de espaço; Economia - alta eficiência energética e recarga rápida; Performance - combinação de desempenho e prazer ao dirigir.

Hatch X2 será o segundo veículo da marca chinesa no mercado brasileiro.

- O Geely EX2 chega ao Brasil como uma opção de veículo 100% elétrico, moderno e acessível, e que vai conquistar clientes que nunca pensaram em ter um carro elétrico na garagem, oferecendo muita economia, tecnologia e design”, explica o diretor comercial da Geely Auto Brasil, Alex Chen.

Configurações chinesas

Veículos foram desembarcados no porto de Paranaguá (PR).

Na China, o EX2 tem 4,13 metros de comprimento, 1,80 m de largura e 1,57 m de altura, a distância entre-eixos é e 2,65 m.

O hatch urbano conta com duas opções de conjuntos propulsores. O motor de 79 cv de potência e força (torque) de 13,25 kgfm é combinado com a bateria de 30,12 kWh. Pelo ciclo chinês, a autonomia é de até 310 km. Já o motor de 114 cv e 15,30 kgfm atua com bateria de 40,16 kWh. A autonomia chega até 410 km.