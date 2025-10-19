Fastback Impetus híbrido 2026 traz atualizações e mais equipamentos. GILBERTO LEAL

O Fastback Impetus hibrido 2026 avança com atualizações no visual e interior, novos equipamentos e mais sofisticação. O conjunto propulsor híbrido, que melhora e eficiência energética e reduz o consumo de combustível na partida e em baixas velocidades permanece inalterado.

Rodamos 700 quilômetros nas ruas e estradas da Serra e do Litoral gaúchos com um Fiat Fastback Impetus Turbo 200 Hybrid Flex AT 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 167.990, sem opcionais.

Identidade visual

A nova grade frontal com linhas mais retas, filetes verticais e soluções em preto brilhante nas entradas de ar remete ao Cronos e ao Pulse. O conjunto óptico com faróis full LED, luzes diurnas(DRL) e sinalizadores em LED e os para-choques redesenhados valorizam o visual robusto.

As coberturas plásticas das caixas de rodas na cor da carroceria, as rodas de liga leve aro 18 diamantadas, os pneus 215/45 R18, o teto solar panorâmico e o para-choque traseiro redesenhado completam o conjunto.

Mais sofisticado

Revestimento sofisticado com volante, bancos e laterais das portas em couro de dois tons.

Acesso por aproximação e partida por botão, o bom acabamento interno em couro e materiais nobres inclui banco do condutor com ajustes elétrico, laterais das portas e volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade.

Conectividade e informação





Instrumentos e multimídia com telas digitais de sete e10,1 polegadas.

O quadro digital de instrumentos, que mostra o sistema híbrido com o consumo, nível e regeneração de energia, e a central multimídia contam com telas digitais de sete e 10,1 polegadas. O sistema híbrido com o consumo, nível e regeneração de energia é mostrado.

Com tela sensível ao toque e comando por voz, o multimídia é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Mostra também imagem da câmera de ré. O Wi-Fi é nativo e a recarga do celular é por indução.

O ar-condicionado automático digital conta com saídas para o banco traseiro. O teto solar é panorâmico e o freio de estacionamento eletrônico com função auto hold. O porta-malas é um dos maiores do segmento e leva 516 litros.

Sistema híbrido

Sistema híbrido melhora o comportamento e reduz o consumo de combustível eo nível de emissões.

O conjunto propulsor hibrido do Fastback é compartilhado com o Fiat Pulse e os Peugeot 208 GT e 2008 GT 2026. O motor T200 Flex de 125 cv (gasolina) até 130 cv (etanol) de potência e força (torque) de 20,4 kgfm (com os dois combustíveis) atua com a transmissão automática contínuo variável (CVT) que simula sete velocidades.

Na propulsão híbrida leve da Fiat, o motor elétrico substitui o alternador e motor de partida e auxilia o motor flex na partida e baixas velocidades. O sistema conta com a bateria tradicional de 12V de chumbo-ácido e pela adicional de 12V de íons de lítio.

A potência adicional é de até 4 cv e a força de 1 kgfm, o que melhora a performance e reduz o consumo de combustível e o nível de emissões.

Apoio à condução

Visual robusto com conjunto óptico full LED e generosa grade e para-choque redesenhados.

Com quatro airbags (frontais e laterais), o Fastback Impetus conta com recursos de apoio à condução como sensores de chuva, crepúsculo e estacionamento dianteiro e traseiro, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, de partida em rampa e de farol alto e monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

Ruas, estradas, etc

Sistema hibrido fez a diferença nas arrancadas, ultrapassagens ruas com o trânsito congestionado.

O comportamento do Impetus híbrido 2026 repetiu o modelo anterior nas ruas e estradas e remeteu às versões flex. O sistema hibrido fez a diferença nas ruas com o trânsito congestionado quando foi sentido seu funcionamento. Pelo quadro de instrumentos acompanhamos a carga e a recarga da bateria que permaneceu quase sempre cheia.

Nas partidas, retomadas de velocidade e aclives com o auxílio do motor elétrico, não foi preciso pisar mais forte no acelerador. A dirigibilidade melhorou e a vibração e o nível de ruíido interno reduziram dentro dos limites de velocidade. Nas rodovias também foi possível acompanhar o sistema hibrido em velocidades mais baixas.

Câmera de ré e sensores auxiliam as manobras de estacionamento.

A direção elétrica macia e precisa facilitou a condução. A câmera de ré e os sensores facilitaram as manobras de estacionamento e cobriram a visibilidade reduzida do vidro traseiro.

A suspensão bem calibrada absorveu as irregularidades do pavimento como buracos, lombadas e quebra-molas. Nos trechos sinuosos da Serra Gaúcha, o balanço da carroceria foi reduzido e os recursos eletrônicos auxiliaram a condução.

Direção macia mas firme e suspensão bem calibrada.

No modo Sport (botão vermelho no volante) os ajustes do acelerador, das trocas de marcha e do torque garantiram a condução mais forte com acelerações e retomadas de velocidade mais rápidas. A direção também ficou mais firme.

Terra, barro e consumo

Fastback encarou trechos de terra embarrada e na base de uma barragem.

A altura mais elevada do solo permitiu ainda rodar mais de 50 quilômetros por estradas de terra embarradas pela chuva e até a base de uma barragem em São Francisco de Paula na Serra Gaúcha.

Pelo Inmetro, o consumo de combustível do Impetus híbrido é de 12,6 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada com gasolina e 8,9 km/l na cidade e 9,8 km/l com etanol.

Durante nossa avaliação, sempre com gasolina, no trânsito urbano as médias variaram de 9,6 km/l a 13,9 km/l conforme o fluxo. Em rodovias e velocidade constante, foram de 14,2 km/l a 17,9 km/l, a 80 km/h, e de 11,7 km/l a 15,6 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Sistema híbrido melhorou a eficiência energética e reduziu o consumo de combustível sem comprometer o preço.

Simples, eficiente e de custo reduzido, o sistema hibrido leve de 12V da Stellantis compartilhado pelos Fiat Pulse e Fastback e Peugeot 208 GT e 2008 GT melhorou a eficiência energética e reduziu o consumo de combustível sem comprometer o preço.

A combinação do conjunto propulsor flex com o sistema elétrico melhorou o comportamento e a dirigibilidade. Respondeu com potência e força, em especial na partida e em baixas velocidades no trânsito urbano.

Perfeita dirigibilidade mas ruas e estradas com desempenho adequado às características do conjunto propulsor.