Dakota, nova picape Ram produzida na Argentina, chega ao Brasil em 2026

Versão aventureira valoriza visual robusto e escurecido. Ram / Divulgação

A Warlock, a primeira versão da nova Dakota, entrou em produção no Polo Industrial de Córdoba, na Argentina. A picape média Ram, que chegará ao Brasil em 2026, compartilha a arquitetura, o conjunto propulsor e componentes com Fiat Titano.

A picape será o segundo veículo da marca norte-americana desenvolvido para os países da América do Sul. A Dakota Warlock remete ao conceito Dakota Nightfall, mostrado em São Paulo no mês de agosto.

Versão aventureira

Primeura versão da Dakota entre em produção na Argentina,

O visual robusto valoriza o apelo para o uso em qualquer terreno. A nova versão estreia o acabamento Warlock na América do Sul com vocação off-road e grafismos personalizados.

Conjunto óptico em LED separado pela generosa grade com o logo Ram.

O conjunto óptico com faróis afilados, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina em LED compartilham o visual robusto com generosa grade, o capô musculoso e o badge Ram Turbo.

As rodas de liga-leve de 17 polegadas escurecidas com bordas diamantadas e pneus de uso misto, os estribos e o Rambar na caçamba marcam as laterais. As lanternas traseiras em LED e o grafismo Ram na tampa da caçamba completam o conjunto.

Interior personalizado

Interior com revestimento premium e materiais macios.

A sofisticação e tecnologia tradicionais da marca norte-americana valorizam o interior personalizado da Dakota Warlock.

Nome da versão grafado nos encostos dos bancos.

O painel, os bancos (dianteiros com ajustes elétricos), e as laterais das portas são revestidos com materiais nobres e macios ao toque.

Telas digitais integradas de sete e 12,3 polegadas do quadro de instrumentos e central multimídia

Duas telas digitais integradas de sete e 12,3 polegadas do quadro de instrumentos e da central multimídia com navegação nativa e conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

O console central elevado traz carregador do celular por indução, entradas USB tipo C e porta-objetos.

Propulsão compartilhada

Motor turbo diesel de 200 cv, câmbio automático de oito velocidades e tração 4x4.

A Dakota Warlock compartilha o conjunto propulsor com a Fiat Toro, Jeep Commander e a Ram Rampage. O quatro cilindros 2.2 Multijet turbo de 200 cv de potência e força (torque) de 45 kgfm atua com câmbio automático de oito velocidades e tração 4x2 e 4x4 com reduzida.

O diferencial traseiro tem bloqueio com acionamento eletrônico. O freio de estacionamento também é eletrônico.

Apoio à condução

Recursos de apoio à condução como câmera com vista 3D.

Com seis airbags, a Ram destaca que a Dakota terá recursos eletrônicos de apoio à condução semiautônoma.