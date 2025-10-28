Creta Comfort Safety, nova versão de entrada traz recursos de segurança

Nova versão de entrada do Creta traz mais recursos de segurança e apoio à condução. Hyundai / Divulgação

O Creta Comfort Safety, a nova versão de entrada do utilitário esportivo Hyundai, avança na conectividade e conta com recursos de assistência à condução. O Creta Comfort Safety tem preço sugerido de R$ 151.790.

O sistema de alerta e frenagem autônomo, o assistente de permanência e centralização em faixa, o farol alto adaptativo e o detector de fadiga estão entre os recursos de apoio à condição e à segurança (Adas). Os demais componentes seguem a especificação da versão anterior, Comfort.

Com seis airbags, o utilitário esportivo traz seis airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, e sensor de estacionamento com câmera de ré.

A central multimídia de oito polegadas é compatível com Android Auto, Apple CarPlay. O sistema Bluelink garante conectividade e monitoramento remoto gratuito por cinco anos.

O monitoramento do carro, rastreamento e imobilização, assistência 24 horas, diagnóstico dos sistemas e a smart camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular, estão entre as funções do Bluelink.

