Conheça os carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2025

A venda de veículos cresceu em setembro depois do resultado negativo de agosto. A Fiat manteve a liderança de 57 meses e a Fiat Strada é o carro mais vendido no mês e no ano. O desempenho de setembro foi reflexo da venda dos comerciais leves e pelo maior número de dias úteis na comparação com agosto.
O crescimento da venda de veículos foi puxada pelo desempenho dos comerciais leves, que vinham em baixa nos meses anteriores, destacou o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.
O executivo alerta que o crescimento acumulado no ano é menor do que o esperado. Resultado da manutenção das altas taxas de juros que comprometem os financiamentos. A Fenabrave revisou as projeções anunciadas em julho. Impactado pelos juros, o segmento de automóveis e comerciais leves deve ter aumento menor do que o esperado e ficar em 3% no ano.
Marcas mais vendidas
A Fiat manteve a liderança com 47.246 unidades e participação de 20,42%, mais de 7,5s mil unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG) colocou dois entre os cinco carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de picapes compactas e intermediárias e vans compactas.
A Volkswagen continua na segunda posição com 39.686, participação de 17,15%, e três carros entre os dez preferidos. Foi seguida pela General Motors – 27.706 emplacamentos e 11,11%, Hyundai – 19.004 e 8,21% e Toyota – 16.106 e 6,96%. A Renault ficou 25 unidades à frente da Jeep. BYD, Honda e Nissan completaram as dez marcas mais vendidas em setembro.
As chinesas crescem no mercado brasileiro. A BYD manteve a sétima posição com 10.024 registros e 4,33% de participação. A GWM continua na 13ª posição com 4.045 emplacamentos e 1,75% de participação. Recém chegada, a Omoda e Jaecco fechou setembro com 838 unidades e 0,36%.
Ranking das marcas
Posição, unidades e participação
1º Fiat 47.2465 – 20,42%
2º Volkswagen 39.686 – 17.15%
3º General Motors 27.706 – 11,11%
4º Hyundai 19.004 – 7,89%
5º Toyota 15.625 – 8,21%
6º Renault 11.565 – 5,0%
7º Jeep 11.540 - 4,99%
8º BYD 10.024 - 4,33%
9º Honda 7.982 – 3,45%
10º Nissan 7.721 – 3,24%
Fonte: Fenabrave
Automóveis e comerciais
A venda de 243.265 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 7,96% em relação a agosto e 2,98% com o mesmo mês de 2024. Foram 231.370 automóveis e comerciais leves, mais 7,88% e 3,88%. Os 11.985 caminhões e ônibus cresceram 9,55% na comparação com agosto e despencaram 12,54% sobre igual mês do ano passado.
Os 178.548 automóveis cresceram 3,65% e 4,02% e os 52.882 comerciais leves saltaram 21,14% e 3,4%. Os 9.579 caminhões aumentaram 8,79% em setembro na comparação com agosto e menos 5,47% em relação ao mesmo mês de 2024. Os 2.316 ônibus saltaram 12,82% sobre agosto e menos 5,47% considerando setembro do ano passado.
SUVS, hatchs e picapes
A Fiat Strada voltou a posição de carro mais vendido no país e fechou setembro com 13.876 unidades. Foi seguido pelo Volkswagen Polo com 10.647 registros e pelo Fiat Argo com 9.484. O Volkswagen Tera liderou os utilitários esportivos com 7.610 emplacamentos e o Toyota Corolla Cross, os utilitários esportivos médios com 7.282.
Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitários esportivos, seis hatchs, quatro picapes e dois sedãs.
Dos 10 carros mais vendidos em setembro, três foram Volkswagen (Polo, Saveiro e Tera) dois Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix), Nissan (Kicks) e Toyota (Corolla Cross).
No resultado acumulado no ano de janeiro e setembro foram registrados 1.910.519 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus com o crescimento de 2,79% sobre o mesmo período de 2024.
Posição carro registro
1º) Fiat Strada – 13.876
2º) Volkswagen Polo – 10.647
3º) Fiat Argo – 9.484
4º) Hyundai HB20 – 8.796
5º) Volkswagen Saveiro – 8.154
6º) Volkswagen Tera – 7.610
7º) Toyota Corolla Cross – 7.282
8º) Chevrolet Onix – 7.039
9º) Nissan Kicks – 6.319
10º) Hyundai Creta – 5.953
11º) Chevrolet Tracker – 5.657
12º) Renault Kwid – 5.439
13º) Fiat Fastback – 5.344
14º) Jeep Compass – 5.291
15º) Fiat Toro – 5.174
16º) Chevrolet Onix Plus – 5.169
17º) Honda HR-V – 5.041
18º) Fiat Mobi – 4.741
19º) Volkswagen T-Cross – 4.736
20º) Jeep Renegade – 4.547
21º) Volkswagen Nivus – 4.173
22º) Toyota Hilux – 4.066
23º) Hyundai HB20S – 3.883
24º) Fiat Pulse – 3.756
25º) Caoa-Chery Tiggo 7 – 3.742
Fonte: Fenabrave