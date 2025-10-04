Conheça os carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2025

GILBERTO LEAL

A venda de veículos cresceu em setembro depois do resultado negativo de agosto. A Fiat manteve a liderança de 57 meses e a Fiat Strada é o carro mais vendido no mês e no ano. O desempenho de setembro foi reflexo da venda dos comerciais leves e pelo maior número de dias úteis na comparação com agosto.

O crescimento da venda de veículos foi puxada pelo desempenho dos comerciais leves, que vinham em baixa nos meses anteriores, destacou o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Volkswagen / Divulgação

O executivo alerta que o crescimento acumulado no ano é menor do que o esperado. Resultado da manutenção das altas taxas de juros que comprometem os financiamentos. A Fenabrave revisou as projeções anunciadas em julho. Impactado pelos juros, o segmento de automóveis e comerciais leves deve ter aumento menor do que o esperado e ficar em 3% no ano.

Marcas mais vendidas

A Fiat manteve a liderança com 47.246 unidades e participação de 20,42%, mais de 7,5s mil unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG) colocou dois entre os cinco carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de picapes compactas e intermediárias e vans compactas.

A Volkswagen continua na segunda posição com 39.686, participação de 17,15%, e três carros entre os dez preferidos. Foi seguida pela General Motors – 27.706 emplacamentos e 11,11%, Hyundai – 19.004 e 8,21% e Toyota – 16.106 e 6,96%. A Renault ficou 25 unidades à frente da Jeep. BYD, Honda e Nissan completaram as dez marcas mais vendidas em setembro.

As chinesas crescem no mercado brasileiro. A BYD manteve a sétima posição com 10.024 registros e 4,33% de participação. A GWM continua na 13ª posição com 4.045 emplacamentos e 1,75% de participação. Recém chegada, a Omoda e Jaecco fechou setembro com 838 unidades e 0,36%.

Ranking das marcas

BYD Dolphin Mini foi o carro elétrico mais vendido em setembro com 3.392 unidades. BYD / Divulgação

Posição, unidades e participação

1º Fiat 47.2465 – 20,42%

2º Volkswagen 39.686 – 17.15%

3º General Motors 27.706 – 11,11%

4º Hyundai 19.004 – 7,89%

5º Toyota 15.625 – 8,21%

6º Renault 11.565 – 5,0%

7º Jeep 11.540 - 4,99%

8º BYD 10.024 - 4,33%

9º Honda 7.982 – 3,45%

10º Nissan 7.721 – 3,24%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e comerciais

Toyota Corolla Cross, um dos 13 utilitários esportivos entre os 25 25 carros mais vendidos em setembro. GILBERTO LEAL

A venda de 243.265 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 7,96% em relação a agosto e 2,98% com o mesmo mês de 2024. Foram 231.370 automóveis e comerciais leves, mais 7,88% e 3,88%. Os 11.985 caminhões e ônibus cresceram 9,55% na comparação com agosto e despencaram 12,54% sobre igual mês do ano passado.

Os 178.548 automóveis cresceram 3,65% e 4,02% e os 52.882 comerciais leves saltaram 21,14% e 3,4%. Os 9.579 caminhões aumentaram 8,79% em setembro na comparação com agosto e menos 5,47% em relação ao mesmo mês de 2024. Os 2.316 ônibus saltaram 12,82% sobre agosto e menos 5,47% considerando setembro do ano passado.

SUVS, hatchs e picapes

O Tiggo 7 puxou as vendas da Caoa Chery que teve em setembro seu melhor resultado histórico com 7.366 registros. GILBERTO LEAL

A Fiat Strada voltou a posição de carro mais vendido no país e fechou setembro com 13.876 unidades. Foi seguido pelo Volkswagen Polo com 10.647 registros e pelo Fiat Argo com 9.484. O Volkswagen Tera liderou os utilitários esportivos com 7.610 emplacamentos e o Toyota Corolla Cross, os utilitários esportivos médios com 7.282.

Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitários esportivos, seis hatchs, quatro picapes e dois sedãs.

Dos 10 carros mais vendidos em setembro, três foram Volkswagen (Polo, Saveiro e Tera) dois Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix), Nissan (Kicks) e Toyota (Corolla Cross).

No resultado acumulado no ano de janeiro e setembro foram registrados 1.910.519 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus com o crescimento de 2,79% sobre o mesmo período de 2024.

Hyundai Creta foi 10º carro mais vendido e o quarto utilitário esportivo. Hyundai / Divulgação

Posição carro registro

1º) Fiat Strada – 13.876

2º) Volkswagen Polo – 10.647

3º) Fiat Argo – 9.484

4º) Hyundai HB20 – 8.796

5º) Volkswagen Saveiro – 8.154

6º) Volkswagen Tera – 7.610

7º) Toyota Corolla Cross – 7.282

8º) Chevrolet Onix – 7.039

9º) Nissan Kicks – 6.319

10º) Hyundai Creta – 5.953

11º) Chevrolet Tracker – 5.657

12º) Renault Kwid – 5.439

13º) Fiat Fastback – 5.344

14º) Jeep Compass – 5.291

15º) Fiat Toro – 5.174

16º) Chevrolet Onix Plus – 5.169

17º) Honda HR-V – 5.041

18º) Fiat Mobi – 4.741

19º) Volkswagen T-Cross – 4.736

20º) Jeep Renegade – 4.547

21º) Volkswagen Nivus – 4.173

22º) Toyota Hilux – 4.066

23º) Hyundai HB20S – 3.883

24º) Fiat Pulse – 3.756

25º) Caoa-Chery Tiggo 7 – 3.742