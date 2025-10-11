BYD começa produção de carros no complexo de Camaçari (BA). BYD / Divulgação

A BYD inaugura a fábrica de Camaçari (BA) e apresenta carro hibrido plug-in flex fuel. Com investimento de R$ 5,5 milhões, chinesa começa a montagem de veículos pelo sistema SKD.

O complexo da BYD, o maior fora da China, produzirá carros eletrificados. Os primeiros veículos montados no país serão o elétrico Dolphin Mini e os híbridos Song Pro e King.

Presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da BYD global, Wagn Chuanfu. BYD / Divulgação

Um Song Pro híbrido flex em edição especial para a COP30 foi um dos destaques. O presidente da República, Luiz Inácio Lula de Silva, e o presidente global da BYD, Wang Chuanfu, entre outras autoridades e executivos da montadora chinesa participaram do evento.

Leia Mais Picapes e utilitários esportivos puxam venda de veículos no RS em setembro de 2025

Complexo baiano

O complexo baiano da BYD ocupa uma área de 4,6 milhões de metros quadrados, nos quais a primeira das 26 instalações, com 156 mil metros quadrados, foi construída em 15 meses.

O local é um canteiro de obras com a construção de novos pavilhões e instalações desocupadas que foram da Ford. A norte-americana encerrou a produção em 2021 e a área foi comprada pelo governo da Bahia.

Complexo baiano da BYD ocupa uma área de 4,6 milhões de metros quadrados, BYD / Divulgação

O complexo baiano é o maior produtor de veículos elétricos da América Latina. Quando concluído, produzirá os principais modelos da marca chinesa.

Leia Mais Grupo Iesa inaugura concessionária Geely em Porto Alegre

Processo completo

Montagem é pelo sistema SKD com veículos importados parcialmente montados, Iracema Chequer / BYD / Divulgação

A produção começa pelo sistema SKD com veículos importados parcialmente montados. A produção local deverá ocorrer durante 2026 com a inclusão de componentes e peças nacionais.

A estamparia, solda e pintura estão em construção. A capacidade de produção de 150 mil veículos/ano chegará a 300 mil na segunda fase. Com a exportação de veículos no futuro, poderá chegar a 600 mil unidades/ano em período ainda indeterminado.

Os atuais 1,5 mil funcionários deverão chegar a 20 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2025

Híbrido plug-in flex

Song Pro hibrido plug-in flex terá as 30 unidades doadas à COP30. BYD / Divulgação

O Song Pro Edição Especial COP30 conta com o sistema híbrido plug-in flex. As 30 unidades serão doadas a COP30, que ocorrerá na cidade de Belém (PA) em novembro. O propulsor é o primeiro motor flex do mundo aplicado em uma arquitetura híbrida plug-in de base elétrica.

Motor 1.5 flex aplicado a uma arquitetura híbrida plug-in de base elétrica. BYD / Divulgação

Projetado e construído para o Brasil por cientistas chineses e brasileiros, o motor 1.5 a combustão funciona majoritariamente como um gerador de energia para a bateria, mesmo durante o deslocamento no modo híbrido.

Leia Mais Avenger, o novo Jeep será produzido em Porto Real

Operação brasileira

Dolphin Mini está entre os carros elétricos mais vendidos no país. Emerson Lima / BYD / Divulgação

A BYD atua no Brasil desde 2014 com a produção de painéis solares, baterias e componentes eletrônicos em operações em Campinas (SP) e Manaus (AM).

A partir de 2022 a BYD atua no setor automotivo com a venda até setembro passado de mais de 170 mil veículos eletrificados, dos quais mais de nove mil em setembro. A atual rede de 200 lojas deverá chegar a 250 nos próximos meses.