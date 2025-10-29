Asics e Toyota criam tênis com tecido de airbags reutilizados

Tênis feito com tecido de airbags reutilizados remete ao conceito de design automotivo e mobilidade urbana. Toyota / Divulgação

A Asics e a Toyota criam tênis com tecido de airbags reutilizados. A colaboração das duas marcas japonesa une tecnologia, circularidade, mobilidade e estilo com o objetivo de transformar hábitos de consumo no esporte e na mobilidade urbana.

Disponível nas lojas Asics de São Paulo e Rio de Janeiro e no e-commerce da marca, o Asics Japan Airbag tem preço sugerido de R$ 499,99.

Desenvolvido com tecidos de airbags reutilizados, o Asics Japan Airbag traduz a essência das duas marcas. Com design inspirado no universo automotivo e espírito urbano, o modelo reaproveita o material originalmente criado para proteger vidas, que ganha nova função fora dos veículos.

Clássico dos anos 80

Asics Japan Airbag é a releitura atual de um clássico do basquete dos anos 80.

O novo Asics é uma releitura moderna e consciente de um clássico do basquete dos anos 80. O modelo tem sua parte superior composto por 25% de airbag reutilizado. Cada par é produzido seguindo o conceito de melhoria contínua e resultando em um visual exclusivo que mistura estilo retrô e sustentabilidade.

O DNA esportivo da Asics e a tradição de qualidade e confiabilidade da Toyota são conectados por um calçado exclusivo desenvolvido para a rotina das grandes cidades. A colaboração também reforça valores compartilhados, como inovação, bem-estar e responsabilidade ambiental.

Esporte e mobilidade

DNA esportivo da Asics unido com a tradição de qualidade e confiabilidade da Toyota.

A collab celebra a convergência entre esporte e mobilidade, reforça e amplia o diálogo com diferentes comunidades culturais, destaca a diretora de marketing da Asics para a América Latina, Constanza Novillo.

A transformação de airbags em um produto de estilo e performance é lembrado como reforço da importância da economia circular pelo diretor de Comunicação e porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil, Roberto Braun.

- É uma forma de mostrar que a Toyota está sempre em movimento, conectando inovação, responsabilidade e propósito - reforça o executivo.

