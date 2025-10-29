Asics e Toyota criam tênis com tecido de airbags reutilizados

A Asics e a Toyota criam tênis com tecido de airbags reutilizados. A colaboração das duas marcas japonesa une tecnologia, circularidade, mobilidade e estilo com o objetivo de transformar hábitos de consumo no esporte e na mobilidade urbana.
Disponível nas lojas Asics de São Paulo e Rio de Janeiro e no e-commerce da marca, o Asics Japan Airbag tem preço sugerido de R$ 499,99.
Desenvolvido com tecidos de airbags reutilizados, o Asics Japan Airbag traduz a essência das duas marcas. Com design inspirado no universo automotivo e espírito urbano, o modelo reaproveita o material originalmente criado para proteger vidas, que ganha nova função fora dos veículos.
Clássico dos anos 80
O novo Asics é uma releitura moderna e consciente de um clássico do basquete dos anos 80. O modelo tem sua parte superior composto por 25% de airbag reutilizado. Cada par é produzido seguindo o conceito de melhoria contínua e resultando em um visual exclusivo que mistura estilo retrô e sustentabilidade.
O DNA esportivo da Asics e a tradição de qualidade e confiabilidade da Toyota são conectados por um calçado exclusivo desenvolvido para a rotina das grandes cidades. A colaboração também reforça valores compartilhados, como inovação, bem-estar e responsabilidade ambiental.
Esporte e mobilidade
A collab celebra a convergência entre esporte e mobilidade, reforça e amplia o diálogo com diferentes comunidades culturais, destaca a diretora de marketing da Asics para a América Latina, Constanza Novillo.
A transformação de airbags em um produto de estilo e performance é lembrado como reforço da importância da economia circular pelo diretor de Comunicação e porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil, Roberto Braun.
- É uma forma de mostrar que a Toyota está sempre em movimento, conectando inovação, responsabilidade e propósito - reforça o executivo.