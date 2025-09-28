Volkswagen Nivus Comfortline, estilo, conectividade e tecnologia

Nivus traz aperfeiçoamentos visuais, no interior, conectividade e conjunto propulsor. GILBERTO LEAL

O Nivus, mais conectado, novos equipamentos e tecnologia, traz aperfeiçoamentos visuais e no interior. Rodamos 500 quilômetros com o utilitário esportivo compacto que mantém o conjunto propulsor. O Volkswagen Nivus Comfortline tem preço de R$ 149.990, sem opcionais.

O conjunto óptico em LED ligado por barra também em LED, a generosa grade e as entradas de ar no para-choque reforçam o visual esportivo. Os badges nos para-lamas dianteiros e as rodas de 16 polegadas escurecidas marcam as laterais. O aerofólio, o para-choque redesenhado e as lanternas horizontais em LED interligadas completam a traseira.

Potência e força

O conjunto propulsor permanece inalterado. O motor de três cilindros 1.0 200 TSI gera de 116 cv (gasolina) a 128 cv (etanol) e força (torque) de 20,4 kgfm com os dois combustíveis atua com o câmbio automático de seis velocidades e a tração dianteira.

Tecido e plástico

Volante multifuncional, revestimento em materiais premium e instrumentos digitais,

O interior combina o revestimento em plástico e materiais macios nas laterais das portas. Acesso por aproximação, partida por botão e volante multifuncional, o quadro de instrumentos é de oito polegadas.

Os bancos têm novo acabamento em tecido premium e costuras contrastantes. O ar-condicionado digital tem saídas para o banco traseiro.

Conectividade ampliada

Nova central multimídia VW Play Connect com tela de 10,1".

A nova central multimídia VW Play Connect com tela de 10,1 polegadas é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fios. Mostra também as imagens da câmera de ré. A recarga do celular é por indução.

Com internet nativa, o VW Play possui aplicativos disponíveis na loja online. O app Meu VW permite acompanhar e executar diversas funções e operações do carro.

Seis airbags, o Nivus Comfortline traz recursos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo e o alerta de frenagem de emergência entre outros.

Ruas e estradas

Conjunto propulsor atende as necessidades do cupê urbano dentro de suas limitações.

Lançado em 2020, o Nivus ainda chama a atenção nas ruas e estradas, principalmente na cor azul Turbo, como o modelo avaliado. Sem pretensões esportivas, os aperfeiçoamentos internos fizeram a diferença.

O conjunto propulsor atendeu as necessidades do cupê urbano dentro de suas limitações. Nas ruas e estradas, o câmbio automático de seis velocidades distribuiu bem a potência e força.

Suspensão bem calibrada

Bem calibrada, suspensão absorve irregularidades do pavimento e garante o conforto interno.

A suspensão, bem calibrada, firme sem comprometer conforto superou as irregularidades do piso, os buracos e lombadas, comuns nas nossas ruas e estradas.

O comportamento equilibrado, principalmente na estrada, garantiu perfeita estabilidade com reduzido balanço da carroceria em velocidades mais elevados e trechos sinuosos.

Quadro digital de instrumentos com tela de oito polegadas,

A conectividade avançou com a nova VW Play, mas a substituição de botões por ícones na tela nem sempre facilitou a execução do comando durante a condução.

O nível de ruído interno e a vibração típica do motor de três cilindros reduziram.

Câmera de ré com guias auxilia as manobras de estacionamento.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 12,4 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada com gasolina e 8,6 km/l e 10,3 km/l com etanol.

Rodando sempre com gasolina, nossas medias na cidade ficaram de 11,3 km/l a 13m8 km/l. Na estrada, em velocidade constante foram de 14.1 km/l a 18,6 km/l, a 80 km/l, e de 13,4 km/l a 16,9 km/l, a 110 km/h.

Conclusão

Nivus valoriza visual com suas linhas de utilitário esportivo cupê.

Bonito e bem equipado, o comportamento do Nivus Comfortline avançou com os aperfeiçoamentos visuais e no interior. A recalibração do conjunto propulsor não comprometeu a potência, força ou o desempenho.

A atualização com a nova identidade visual valorizou o conjunto óptico em LED. No interior, além do novo revestimento, o avanço da conectividade com a nova multimidia VWPlay fez a diferença.

O isolamento acústico garantiu o reduzido nível de ruído interno que subiu acompanhando o ronco do motor em rotações mais elevadas.

Barras e aerofólio no teto e assinatura luminosa com lanternas horizontais duplas interligadas em LED.