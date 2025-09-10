Venda de veículos no Rio Grande do Sul cai em agosto mais de 9% em relação a julho. GILBERTO LEAL

A renda pressionada, a restrição do credito e as elevadas taxas de juros estão entre os fatores que influenciaram o resultado negativo de agosto que fechou com a queda de 9,19% e menos de 15 mil veículos vendidos no Rio Grande do Sul.

Os reflexos da tragédia climática de maio do ano passado ainda comprometem o consumo de bens duráveis que ainda não retomou fôlego impactado por perdas econômicas no setor de serviços e comércio.

Resultado comprometido

A venda de caminhões e ônibus tive a maior queda em agosto. GILBERTO LEAL

O setor automotivo brasileiro trabalha com a projeção de crescimento de 6,2% em 2025. O Rio Grande do Sul aguarda uma queda de 1,8%. O presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, Jefferson Fürstenau, lembra a importância da avaliação do processo de estagnação do crescimento que o vive o Estado.

- O resultado de agosto e do acumulado confirma o cenário de cautela na economia gaúcha, impactada por retrações no agronegócio, ritmo lento da indústria e fragilidade do setor de serviços – afirma o Fürstenau.



O executivo lembra a postura historicamente conservadora em relação aos tributos e administração pública do nosso Estado. “ A soma desses fatores freou a recuperação do setor automotivo nos colocando em pé de desigualdade em relação aos outros estados”.

Recuperação do setor automotivo gaúcho desacelera em relação aos outros estados. GILBERTO LEAL

Apesar de o acumulado mostrar estabilidade em relação a 2024, o presidente da entidade dos concessionários destaca que o desempenho aquém da média nacional indica que o Estado ainda enfrenta desafios na recomposição do consumo e do investimento, o que reforça a necessidade de políticas de crédito e estímulos voltados à retomada do setor.



Com 14.947 unidades emplacadas, a queda foi 9,19%. No ano, o resultado acumulado de 118.247 unidades comercializadas, caiu 0,59%. O Rio Grande do Sul é o nono no ranking nacional atrás de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco e Goiás.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2025



Queda geral

Registro de automóveis em agosto caiu 9,62% sobre julho e 18,19% na comparação com o mesmo mês de 2024. GILBERTO LEAL

Os 8.153 automóveis emplacados caíram 9,62% sobre julho e 18,19% na comparação com o mesmo mês de 2024. Com 1.749 unidades, os comerciais leves caíram 15,26% em relação a julho e despencaram 37,76% em relação a agosto do ano passado.

O segmento de caminhões teve 506 registros, menos 29,23% sobre julho e 47,78% em relação a agosto de 2024. Apenas 50 onibus foram emplacados, tombo de 47,92% na comparação com julho e 53,27% em igual período do ano passado.

Transporte retraído



Queda da venda de veículos foi maior nos segmentos de caminhões e ônibus. GILBERTO LEAL

A queda no segmento de caminhões é o reflexo da lentidão na recuperação do agronegócio e da construção civil, setores fortemente dependentes desses veículos. Com investimentos represados e menor confiança empresarial, a venda ficou contida.

O transporte de cargas segue retraído.

O agronegócio gaúcho teve safras menores e queda na exportação, o reduziu a renovação de frota. A indústria desacelerou contribuindo à retração do transporte de carga.



Festa do campo

Expointer não repetiu a venda de veículos de 2024. GILBERTO LEAL

A Expointer, um dos maiores eventos do agronegócio na América do Sul, teve a participação de mais de 20 marcas de veículos, quais seis chinesas, concessionários e prestadores de serviços automotivos. A venda de veículos caiu 6% em relação a 2024 com 3.189 automóveis, comerciais leves, motocicletas e quadriciclos. Em valores, o movimento teve a retração de 0,33% com R$ 592.045.300.



- O reflexo da Expointer é sentido principalmente em setembro e outubro, em função das entregas e consequente emplacamento – ressalta presidente do Sincodiv/Fenabrave RS.

Leia Mais Expointer: picapes e carros eletrificados invadem a festa do campo