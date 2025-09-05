Robustez e versatilidade da Hiace para o transporte urbano. Toyota / Divulgação

A Hiace, com robustez, tradição e versatilidade, chega ao país. A Toyota aposta na confiabilidade da van que compartilha o conjunto propulsor com a picape Hilux para conquistar o seu espaço no mercado brasileiro. Em quatro configurações, a Toyota Hiace tem preço de R$ 364.990, na versão Minibus com 15+1 lugares.

Produzida em Zarate, na Argentina, a Hiace desembarca na configuração com 15 assentos e foco no transporte de passageiros. As opções furgão, ambulância e refrigerada chegarão em novembro.

Design e aerodinâmica

Para-brisa inclinado amplia a visibilidade do condutor e colabora para a aerodinâmica. GILBERTO LEAL

Desenvolvida para atender às necessidades de diferentes perfis de clientes, o design da Hiace marcado por vincos contribui para a aerodinâmica. O para-brisa inclinado amplia a visibilidade do condutor e colabora para a eficiência do fluxo de ar.

O capô alongado reduz as vibrações e ruídos. A posição de dirigir semelhante à de um carro de passeio é reforçada por ajustes de altura e profundidade da coluna de direção e pela regulagem de altura do banco do motorista.

Espaço otimizado

Interior funcional e revestimento em tecido e plástico; Toyota / Divulgação

O painel inclinado amplia a visibilidade e a sensação de espaço. O quadro de instrumentos e a central multimídia de nove polegadas elevados melhora a ergonomia e libera espaço para os ocupantes da primeira fileira.

Volante multifuncional e multimídia de nove polegadas. Toyota / Divulgação

Interior revestido em cinza claro e escuro, a Hiace tem 16 assentos, bancos reclináveis, saídas de ar-condicionado individuais no teto, alças de apoio e a última fileira rebatível, para o transporte eventual de cargas e bagagens.

Altura e propulsão

Hiace compartilha conjunto propulsor com a Hilux, líder do segmento de picapes médias. GILBERTO LEAL

A Toyota aponta a baixa altura da van como vantagem em relação as concorrentes. Os 2,28 metros permitem a entrada em garagens de prédios e locais mais apertados.

A Hiace compartilha o conjunto mecânico da Hilux, líder do segmento de picapes médias. O motor 2.8 turbodiesel de 174 cv de potência e força (torque) de 45,8 kgfm atua combinado com a transmissão automática de seus velocidades e troca sequencial de marchas e tração traseira. Os freios são a disco nas quatro rodas.

Pelos dados do Inmetro, o consumo de combustível é 8,5 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada.

Apoio e segurança

Estrutura reforçada e recursos de apoio à segurança. Toyota / Divulgação

A suspensão é McPherson com barra estabilizadora na dianteira e feixe de molas com amortecedores telescópicos na traseira, adaptados às necessidades de uso da van. O raio de giro é de 6,9 metros, o que reforça a agilidade para manobras e o apelo para o uso urbano.

Cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e três airbags - duplos frontais e um de joelho para o motorista, a van conta com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa.

Garantia pode ser estendida para até 10 anos. GILBERTO LEAL

Pelo programa Revisão Facilitada, as três primeiras revisões são gratuitas. Da quarta à sexta, realizadas a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros os valores são fixos de R$ 1.199 cada uma.

O Toyota 10 permite estender a cobertura por até 10 anos, sem custos adicionais. Ativado com as revisões programadas na rede autorizada após o término dos cinco anos de garantia de fábrica, a cobertura adicional é renovada a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros.

Encosto pode ser rebatido e dar lugar a um console com porta-copos e mesa de apoio. Toyota / Divulgação

Com os 60 meses adicionais domados à garantia inicial), o limite é de 200 mil quilômetros para o uso particular ou 150 mil quilômetros para uso comercial – o que ocorrer primeiro.

A Hiace está disponível para aluguel no Kinto, o serviço de locação e assinatura de carros da Toyota.

Pelo Banco Toyota do Brasil, a Hiace terá condições especiais de financiamento. O fechamento do contrato pelo banco da montadora até 31 de outubro, dará as revisões quatro, cinco e seis gratuitamente.

Potência na pista

Condução facilitada e potência e força na pista. GILBERTO LEAL

O comportamento da Hiace surpreendeu. Apesar do seu porte, a condução na pista do Autodromo Fazenda Capuava, no interior de São Paulo, foi facilitada pela direção hidráulica leve e precisa, pelas respostas do motor turbodiesel e pelas trocas de marchas. Sobrou potência e força.

Viagem a convite da Toyota







