Tempestade destelhou prédios, alagou a planta e danificou a estrutura de produção. Reprodução

A fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz, no interior de São Paulo, permanece parada sem previsão da retomada das operações no momento. A tempestade com fortes chuvas e rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora atingiu o complexo na segunda feira (22) à tarde destelhou prédios, alagou a planta e danificou a estrutura de produção.

O lançamento do utilitário esportivo compacto Yaris Cross, previsto para outubro será reprogramado. Em comunicado, a Toyota que explica que a ocorrência impacta diretamente na produção da planta de Sorocaba (SP), onde será fabricado o Yaris Cross.

Produção interrompida

Lançamento do utilitário esportivo Yaris Cross será reprogramado. Toyota / Divulgação

A segurança das pessoas é a prioridade da Toyota que no momento acompanha cuidadosamente a situação e oferece todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local.

A nota lembra que ”não há relatos de fatalidades e um relatório de danos está sendo preparado para entender a extensão dos impactos. A produção da unidade foi interrompida. Não há previsão de retomada das operações nesse momento."

A Toyota avalia os danos e a retomada das operações em Porto Feliz para definir uma nova data para o lançamento do esperado Yaris Cross. Equipado com o motor 1.5, o utilitário esportivo compacto terá uma versão híbrido flex.

Estrutura flexível

Complexo é um dos mais completos e avançados da Toyota no mundo. Toyota / Divulgação

Inaugurada em maio de 2016, com investimentos iniciais de R$ 580 milhões, três anos depois recebeu novos recursos de R$ 600 milhões que aumentaram a capacidade de produção de 108 mil para 174 mil motores por ano.

A unidade de Porto Feliz produz os propulsores dos sedã Corolla e utilitário esportivo Corolla Cross, montados na planta de Sorocaba. Também montará o novo Yaris Cross que seria lançado em outubro.

A primeira planta de motores do grupo japonês na América Latina ocupa uma área de 872.500 metros quadrados. Uma das mais modernas unidades da Toyota no mundo, a estrutura flexível conta com alto grau de automação nas três fases do processo industrial – fundição, usinagem e montagem.