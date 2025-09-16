Strada chega aos 2,5 milhões de unidades produzidas em Betim

A Strada chega aos 2,5 milhões de unidades produzidas. Por quatro anos consecutivos o veiculo mais vendido no país, a picape compacta Fiat é montada no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG).
Lançada em 1998, com aperfeiçoamentos e atualizações permanentes, a Strada consolidou sua trajetória como referência no segmento de picapes no país. A planta mineira tem capacidade para montagem de 650 mil veículos por ano.
Atualização permanente
-Ter o veículo mais vendido do Brasil produzido em uma de nossas fábricas é um motivo de grande orgulho para todos nós – destacou o presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One, unidade de veículos comerciais Emanuele Cappelano.
O executivo ressaltou que a Strada é um exemplo da capacidade da empresa de desenvolver produtos que atendem às necessidades dos consumidores, combinando versatilidade, robustez, modernidade e tecnologia.
Pioneira em inovações
Desde o seu lançamento, a Strada acompanhou as inovações e transformações da mobilidade. Foi pioneira em diversas soluções, como a cabine estendida, em 1999, da cabine dupla, em 2009, e a terceira porta, em 2013.
A picape foi completamente renovada em 2020. A nova Strada se tornou mais robusta, tecnológica e moderna em design, conforto e segurança.
Família completa
- Ter um produto icônico e com grande longevidade liderando um mercado tão competitivo como o nosso não é uma tarefa simples – explicou o vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, Frederico Batalha.
Para o executivo, a Strada é a materialização da Fiat como a marca que mais entende o consumidor brasileiro, preparada para entregar um portfólio completo com produtos líderes em todos os segmentos em que atua.
A picape Fiat é exportada para mercados como Uruguai, Paraguai e Argentina.