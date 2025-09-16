Strada chega aos 2,5 milhões de unidades produzidas em Betim

Strada caminha para o quinto ano como o carro mais vendido no país GILBERTO LEAL

A Strada chega aos 2,5 milhões de unidades produzidas. Por quatro anos consecutivos o veiculo mais vendido no país, a picape compacta Fiat é montada no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG).

Lançada em 1998, com aperfeiçoamentos e atualizações permanentes, a Strada consolidou sua trajetória como referência no segmento de picapes no país. A planta mineira tem capacidade para montagem de 650 mil veículos por ano.

Atualização permanente

Com aperfeiçoamentos e atualizações permanentes, a trajetória da Strada é marcada por pioneirismos. GILBERTO LEAL

-Ter o veículo mais vendido do Brasil produzido em uma de nossas fábricas é um motivo de grande orgulho para todos nós – destacou o presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One, unidade de veículos comerciais Emanuele Cappelano.

Desde o seu lançamento, a picape compacta Fiat acompanhou as inovações e transformações da mobilidade. Fiat / Divulgação

O executivo ressaltou que a Strada é um exemplo da capacidade da empresa de desenvolver produtos que atendem às necessidades dos consumidores, combinando versatilidade, robustez, modernidade e tecnologia.

Pioneira em inovações

Adventure, a versão aventureira da picape Fiat.

Desde o seu lançamento, a Strada acompanhou as inovações e transformações da mobilidade. Foi pioneira em diversas soluções, como a cabine estendida, em 1999, da cabine dupla, em 2009, e a terceira porta, em 2013.

A picape foi completamente renovada em 2020. A nova Strada se tornou mais robusta, tecnológica e moderna em design, conforto e segurança.

Família completa

Pioneira do seu segmento com cabine dupla lançada em 2009.

- Ter um produto icônico e com grande longevidade liderando um mercado tão competitivo como o nosso não é uma tarefa simples – explicou o vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, Frederico Batalha.

Para o executivo, a Strada é a materialização da Fiat como a marca que mais entende o consumidor brasileiro, preparada para entregar um portfólio completo com produtos líderes em todos os segmentos em que atua.