O Spark chega ao país. Importado da China, utilitário esportivo elétrico urbano terá montagem nacional nos próximos meses. Com motor de 101 cv, a autonomia é de 258 quilômetros pelo Inmetro. O Chevrolet Spark EUV tem preço de R$ 159.990.
A General Motors confirmou a montagem do Spark no país. A operação será da ComExport e inicialmente será pelo sistema SKD. O carro chegará da China parcialmente montado e será concluído na antiga fábrica da Troller, em Horizonte, no Ceará. No primeiro momento, serão 400 unidades mensais.
Exclusivo para região
Na configuração Activ, exclusiva para a região, o Spark EUV combina praticidade e inovação. O design boxy reforça a robustez típica de utilitários esportivos. O interior foi projetado para otimizar o espaço e o conforto em um automóvel compacto.
Com 4.003 metros de comprimento, 1,760 m de largura e 1,726 mm de altura, a distância entre-eixos é de 2,560 m. Quatro lugares, o porta-malas do Spark leva de 355 litros a 916 litros com os bancos rebatidos. O compartimento dianteiro acrescenta 35 litros.
Propulsão elétrica
O conjunto propulsor elétrico dianteiro gera 101 cv de potência e força (torque) de 18,4 kgfm. Os três modos de condução - Eco, Padrão e Esporte -ajustam a resposta do veículo de acordo com a necessidade do momento.
A bateria de 42 kWh de lítio ferro-fosfato permite recarga rápida (corrente contínua – DC- de até 50 kW) de 30% a 80% em 35 minutos. A autonomia pelo ciclo Inmetro é de 258 quilômetros. O Spark traz de série carregador portátil para tomada residencial. A garantia da bateria é de oito anos ou 160 mil quilômetros.
Estilo aventureiro
O conjunto óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) full LED, para-choques em diferentes tons de preto, molduras "quadradas", rodas de 16 polegadas com pneus de perfil alto e retrovisores bicolores marcam o visual robusto. As caixas de rodas , que reforçam o estilo aventureiro, o aplique na coluna C e a opção de teto contrastante completam o conjunto.
Interior personalizado
Teto elevado e assoalho plano, o interior revestido em materiais macios acomoda quatro passageiros. O painel e as laterais das portas têm elementos com efeito 3D e detalhes que remetem a aço escovado e fibra de carbono.
O quadro digital de instrumentos de 8,8 polegadas é configurável. A multimídia tem tela de 10,1 polegadas interativa com Android Auto e Apple CarPlay e mostra ainda imagens da câmera 360°.
O ar-condicionado é automático digital e o “Modo DJ” do multimídia permite sintonizar rádios do mundo inteiro. Pelo interior estão distribuídos 28 porta-objetos.
Condução e segurança
Seis airbags, banco do motorista com ajuste elétrico de assento e encosto, regulagem de altura do volante e personalização eletrônica da sensibilidade dos pedais de acelerador e breque são de série.
Controle eletrônico de velocidade adaptativo, freio de estacionamento eletrônico com assistente de partida em rampa e sensores de chuva e crepuscular, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência estão entre os recursos de apoio à condução e à segurança.
Azul Atlântico, azul Anil, amarelo Canário, cinza Redentor, preto Rio Negro e branco Cupuaçu são as cores disponíveis. Nas quatro primeiras, o teto é contrastante. O acabamento interno pode ser em tom claro ou escuro de acordo com a cor externa.
Espaço exclusivo Sinoscar
A Chevrolet Sinoscar aproveitou o lançamento do Spark para inaugurar seu espaço premium para modelos elétricos. O Espaço EV Sinoscar Farrapos, em Porto Alegre, é dedicado aos carros elétricos da marca norte-americana.
Os utilitários esportivos Blazer EV, Equinox EV e Spark EUV ocupam local exclusivo no showroom da concessionária. O espaço conta com estação de carregamento elétrico, displays digitais e área reservada de atendimento. As áreas de vendas, pós-venda e oficina tiveram treinamento especializado.
A concessionaria conta ainda com um carregador elétrico disponível ao público na área externa da loja para uso comum.