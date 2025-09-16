Renegade Altitude, visual robusto, conforto e bom desempenho

Conjunto propulsor garante o bom comportamento do Jeep Renegade Altitude. GILBERTO LEAL

O visual robusto, conforto e bom desempenho, detalhes visuais e internos personalizam o Renegade Altitude. Rodamos 500 quilômetros com a configuração que conta com recursos de apoio à condução e a à segurança. O Jeep Renegade Altitude T270 4X2 AT6 tem preço a partir de R$ 142.990.

A tradicional grade de sete fendas, o conjunto óptico com faróis full LED, luzes diurnas (DRL)e sinalizadores em LED e o para-choque ressaltam o visual robusto do Altitude.

Visual personalizado

As rodas de 17 polegadas com desenho exclusivo e pneus Pirelli Scorpion 215/60 R17, o teto preto com barras longitudinais e o adesivo especial marcam as laterais. As lanternas traseiras em LED completam o conjunto.

Acabamento exclusivo

Interior personalizado por detalhes como os bancos revestidos em tecido premium.

A coluna de direção tem ajustes de altura e profundidade e o volante é multifuncional. O quadro digital de instrumentos é de sete polegadas, os bancos revestidos em tecido premium e o ar-condicionado automático digital.



Multimídia com tela de 8,4 polegadas e ar-condicionado automático digital.

A central multimídia de 8,4 polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativa com Android Auto, Apple Carplay e aplicativos sem fio. A recarga do celular é por indução. A tela mostra também imagens da câmera de ré. O freio de estacionamento é eletrônico.

Propulsão e segurança

Conjunto óptico com faróis fullL LED e luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED.

O motor T270 TurboFlex de 176 cv de potência e força (torque) de 27,5 kgfm atua combinado com o, câmbio automático de seis velocidades, tração 4x2 e o Jeep Traction Control + e sistema start&stop. Os freios são a disco nas quatro rodas com ABS e a suspensão dianteira e traseira McPherson.

Com seis airbags – frontais, laterais e de cortina -, o Altitude conta com controles de estabilidade e tração. Controle eletrônico de velocidade, detector de fadiga, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de mudança de faixa, controle eletrônico anticapotamento estão entre os recursos de apoio à condução e à segurança.

Ruas e estradas

Suspensão bem calibrada garantiu conforto, estabilidade e segurança.



Lançado em 2015, as sucessivas atualizações garantiram a competitividade do Renegade. A adoção do motor 1.3 turbo, a configuração Altitude e séries especiais são bons exemplos.

O Renegade Altitude repetiu nas ruas e estradas gaúchas o bom comportamento das avaliações anteriores das diversas configurações.

Perfeito comportamento dinâmico na estrada dentro dos limites de velocidade.

A combinação do motor turbo com o câmbio automático foi perfeita. Sobrou potência e força para o conjunto propulsor. Nas mais diversas situações, os 176 cv foram bem distribuídos nas rodas dianteiras pela transmissão automática de seis velocidades.

O bom isolamento acústico garantiu o reduzido nível de ruído interno. Claro que subiu e acompanhou o ronco do motor em rotações mais elevadas.

Suspensão e consumo

Bom isolamento acústico garantiu o reduzido nível de ruído interno mesmo no pavimento irregular

A suspensão bem calibrada colaborou para o bom comportamento do utilitário esportivo. Garantiu conforto, estabilidade e segurança. Enfrentou lombadas, quebra-molas, buracos e o piso irregular, comum nas ruas e estradas. Nos trechos sinuosos e velocidades mais elevadas, os recursos eletrônicos auxiliaram a condução.

Direção elétrica garante o perfeito domínio do Jeep em velocidades mais elevadas.

Consumo de combustível pelo Inmetro é de 11,1 km/l na cidade e 12,4 km/l com gasolina e 7,8 km/l e 8,9 km/l com etanol.

Rodando sempre com gasolina durante nossa avaliação, as medias foram de 9,8 km/l a 13,1 km/l na cidade. Nas rodovias, em velocidade constante, foram de 14,9 km/l a 18,1 km/l, a 80 km/h, e de 11,8 km/l a a 15,3 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Visual robusto, rodas, adesivos e barras no teto personalizados.

O Renegade Altitude repetiu o bom comportamento das outras configurações avaliadas com o mesmo conjunto propulsor.

O isolamento acústico garantiu o reduzido nível de ruído interno que subiu acompanhando o ronco do motor em rotações mais elevadas.

Diteção elétrica, conjunto propulsor e suspensão garantem a dirigibilidade do Renegade.

A suspensão colaborou para o comportamento do jipe e os recursos eletrônicos facilitaram a condução e aumentaram a segurança.