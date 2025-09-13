Sobre Rodas

Poer P30: robusta, com conforto, tecnologia e segurança, picape GWM desafia a concorrência

Com dez anos de garantia, motor turbo diesel, câmbio automático e tração 4x4, será produzida no Brasil

Gilberto Leal

São Francisco de Paula (RS)

