Poer P30: robusta, com conforto, tecnologia e segurança, picape GWM desafia a concorrência

A Poer 30 desafia a concorrência. Robusta, com conforto, tecnologia e segurança, o custo/benefício privilegia a picape média GWM que tem garantia de dez anos. Bem completa, motor turbo diesel, câmbio automático, tração 4x4 e duas versões, a Poer P30 será montada na planta de Iracemápolis (SP) até o final do ano.

A GWM Poer P30 tem preço promocional de R$ 220 mil para a versão Trail e de R$ 240 mil para a topo de linha Exclusive. A partir do dia 20 de setembro a Trail custará R$ 240 mil e a Exclusive R$ 260 mil.

Com o lançamento da Poer P30, a GWM pretende conquistar o seu espaço no concorrido segmento de picapes. Líder de venda China por 27 anos consecutivos com a Poer, a montadora promete estabelecer novos padrões de qualidade, inovação e pós-venda para atrair os tradicionais compradores de picapes quanto aqueles que buscam novas alternativas.

Dimensões e propulsão

Com 5,416 metros de comprimento, 1,947 m de largura e 1m886 m de altura, a distância entre eixos de 3,230 m, a Poer P30 é uma das maiores da categoria. A caçamba leva até 1.248 litros e 1.010 quilos na versão Exclusive e 1.018 quilos na Trail. O tanque de diesel é de 78 litros e o reservatório de ARLA 32 de 15 litros.

O motor 2.4 turbo diesel entrega 184 cv de potência e força (torque) de 48,94 kgfm atua com a transmissão automática de nove velocidades e a tração 4x4 com modos 2H, 4H e 4L e o bloqueio do diferencial traseiro. A capacidade de reboque é de até 3.100 quilos com freio.

A Poer P30 acelera de 0 a 100 km/h em 11,2 segundos. Pelo Inmetro, o consumo de combustível é de 9,5 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada, o que garante autonomia de até 740 km na cidade e 820 km na estrada.

Visual robusto

Grade separa o grupo óptico full LED e destaca o visual robusto.

A grade cromada na Exclusive e cinza na Trail, o conjunto óptico e o para-choque marcam o visual robusto da Poer P30. Os faróis, a assinatura visual e os sinalizadores com luzes dinâmicas são full LED. As rodas são de aro 18 (Trail) e 19 (Exclusive) e os estribos integrados as laterais. As lanternas traseiras também full LED e tampa da caçamba conta com amortecedores.

A moldura da grade é a maior diferença visual das duas versões, cinza na Trail e cromada na Exclusive. Nos pneus, a Trail traz modelos AT Cooper 265/60 R18 e a Exclusive os HT Continental 265/55 R19. A topo de linha traz seis airbags e a de entrada quatro airbags (sem os de cortina) e ajuste elétrico dos bancos.

Interior premium

Interior sofisticado com revestimento em materiais premium como couro e detalhes cromados.

O sofisticado interior com revestimento em materiais macios ao toque é diferenciado por detalhes nas duas configurações. Na Trail, os bancos são em couro ecológico enquanto na Exclusive é em couro natural e os bancos contam com aquecimento e resfriamento.

Volante multifuncional, instrumentos digitais com tela de 10,15" e multimídia de 14,6"

O quadro digital de instrumentos conta com tela de 10,15”. Com tela de 14,6” o multimídia é interativo com Android Auto e Apple CarPay sem fio. O aplicativo MY GWM permite acesso remoto de funções como travamento, localização do veículo, programação do ar-condicionado e monitoramento do status do motor.

O ar-condicionado, os ajustes elétricos do bancos e a recarga do celular por indução são comuns. A topo de linha traz ainda aleta para a troca sequencial de marchas e sistema de som premium com seis alto-falantes. A visão 360° auxiliam as manobras e aumentam a segurança no uso fora-de-estrada.

Console central com comandos e espaço para objetos.

O console central ainda traz um recurso exclusivo da Poer P30, que são três botões que acionam os pontos de alimentação 12V para instalação de equipamentos. Os pontos ficam no cofre do motor (para a instalação de um guincho elétrico, por exemplo), no banco do motorista (rádio amador ou geladeira) e na parte traseira do chassi (para uso de reboques).

Tropicalização

Poer P30 foi tropicalizada para atender às condições de rodagem do país e as preferências do brasileiro. GILBERTO LEAL

A tropicalização da Poer P30 às condições de rodagem no Brasil combinou conforto e força e garantiu estabilidade e absorção de impacto. A suspensão dianteira independente conta com braços duplos. A traseira traz eixo rígido e molas semi-elípticas.

A direção elétrica progressiva foi reajustada para atender as preferências do brasileiro e garantir leveza em manobras e precisão em altas velocidades. Os freios a disco nas quatro rodas contam com ABS e distribuição eletrônica de frenagem.

Condução e segurança

Picape GWM rodou por trechos em condições precárias. GILBERTO LEAL

Com seis airbags, a picape GWM conta com o pacote ADAS nível 2+, que inclui controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado e reconhecimento de placas de trânsito. Conta ainda com câmera 360º.

Sistema de detecção de ponto cego, assistente de farol alto, sistema de centralização de faixa, alerta e frenagem de trânsito cruzado frontal e traseiro, frenagem de emergência em baixa velocidade, controle inteligente de velocidade, aviso de colisão traseira e controle de distância de estacionamento completam a Exclusive.

A garantia de fábrica de 10 anos cobre motor, transmissão, freios e eixos. Para suspensão, volante, acabamentos internos e sistema multimídia por até cinco anos.

Barro, lama e cascalho

Test-drive passou por base alagada de uma barragem.

O comportamento da Poer em trechos de terra batida convenceu. A picape GWM enfrentou estradas esburacadas, embarradas pela chuva, desníveis, cascalho, água, trechos vicinais e até a base de uma barragem pelos quase 40 quilômetros do test-drive de lançamento.

O percurso na região das barragens da Divisa e Blang, na Serra Gaúcha, mostrou a versatilidade da Poer. A condução, o conforto e a segurança atenderam as necessidades de quem precisa rodar por estradas ruins, muitas delas só transitáveis com o uso da tração 4x4 com reduzida.

Conforto e baixo nível de ruído independente do piso.

O conforto, o acabamento interno em couro e materiais premium e o isolamento acústico com baixo nível de ruído compensaram as condições adversas de rodagem.

A direção elétrica precisa e a suspensão bem calibrada facilitaram superar os trechos mais ruins. Ficou a expectativa do comportamento da Poer P30 em condições normais de rodagem no trânsito urbano e rodoviário.