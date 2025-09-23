Mustang Dark Horse, um carro de rua com o acerto da pista

Personalidade, tradição e a performance dos clássicos que deixaram as suas marcas ao longo das décadas. Ford / Divulgação

O Mustang Dark Horse, versão de série mais potente do esportivo Ford para as ruas, é a mais próxima de um carro de competição. Com o motor Coyote 5.0 V8, mantém a personalidade, a tradição e a performance dos clássicos que deixaram as suas marcas ao longo das décadas a partir dos anos 60. O Ford Mustang Dark Horse 2025 tem preço de R$ 649.000.

Mais potente 15 cv em relação ao Mustang GT, o motor Coyote 5.0 V8 de 507 cv e força (torque) de 57,8 kgfm atua combinado com o câmbio automático de dez velocidades e tração traseira. Aletas atras do volante permitem a troca sequencial de marchas.

O Dark Horse acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e chega a velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Dark Horse, o Mustang de rua com acerto de um carro de pista.

A suspensão adaptativa MagneRide tem calibração específica para alto desempenho. A direção é 25% mais responsiva e o diferencial traseiro Torsen conta com um sistema de arrefecimento dedicado. Os freios Brembo de alta performance têm discos dianteiros flutuantes.

Ousado visual

Visual agressivo com detalhes escurecidos e esportivos.

As linhas fortes e marcantes personalizam o visual agressivo do Dark Horse. A grade com o logotipo do cavalo escurecido e os faróis em LED são envolvidos pela máscara negra. As faixas no capô e para-choque, spoiler traseiro, capas dos retrovisores e ponteiras duplas de escapamento de 4,5” escurecidos reforçam o visual.

O adesivo Dark Horse nas laterais, na traseira e nas soleiras dianteiras. As pinças de freio pretas exibem os logos Brembo e Mustang.

Sofisticado e esportivo

Sofisticado interior escurecido, esportivo e personalizado.

O acabamento exclusivo, o volante com o emblema Mustang escurecido e bancos de couro e suéde com costuras azuis, os cintos de segurança também azuis e uma placa gravada com o número de série de produção no painel personalizam o interior.

As telas de 12,4” e de 13,2” do quadro de instrumentos configurával e do multimidia são integradas. A conexão com´Android Auto, Apple CarPlay e GPS nativo é sem fio. Bancos dianteiros são aquecidos e refrigerados e o ar-condicionado de duas zonas. O sistema de som premium da B&O conta com 12 alto-falantes.

Cinza Torres, preto Astúrias, branco Ártico, vermelho Arizona, azul Estoril e azul Algarve são as cores disponíveis.

Tropicalização

Linhas marcantes e pneus Pirelli PZero 255/40 e 275/40.

Na tropicalização, o Mustang Dark Horse passou por adaptações específicas ao mercado brasileiro. O motor recebeu nova calibração para maior potência e adequação ao combustível com adição de etanol. A suspensão adaptativa MagneRide foi ajustada às condições de rodagem do Brasil e os softwares das telas atualizados para o idioma português.

Com distribuição equilibrada de peso do chassi (55% na dianteira e 45% na traseira) a suspensão independente e adaptativa MagneRide garante o comportamento dinâmico do esportivo. O sistema de freios Brembo conta com pastilhas de alta performance e discos dianteiros flutuantes.

O sistema de detecção automática de buracos atua com sensores para enrijecer a suspensão e proteger os pneus e as rodas contra impactos.

As rodas exclusivas são de 19x9,5” na dianteira e 19x10” na traseira, são meia polegada mais largas que as do Mustang GT. Os pneus são Pirelli PZero 255/40 e 275/40.

Configurações e perfis

Spolier traseiro preto e lanternas verticais em LED.

Os cinco modos de condução - Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag - têm ajustes automáticos de rotação e velocidade das trocas de marcha, assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, controle de estabilidade e tração, luzes ambientes e aparência do painel de instrumentos.

Permite também criar seis perfis personalizados de direção, suspensão e escapamento, ou fazer os ajustes separadamente. São três modos de direção, quatro de escapamento e quatro de suspensão.





Duplo escapamento com som encorpado e envolvente típico do V8.

Para quem gosta de acelerar na pista, o sistema Track Apps oferece freio eletrônico Drift Brake e do Line Lock (travamento das rodas dianteiras para o “borrachão”). Inclui ainda cronômetros de tempo de volta, aceleração e frenagem, medição de força G lateral e longitudinal e medidores auxiliares de temperatura do motor, temperatura e pressão do óleo, temperatura do diferencial e outros parâmetros, comandados por meio da central multimídia SYNC 4.

Tecnologia e segurança

Avançada tecnologia de apoio à condução e à segurança.

Com sete airbags, recursos eletrônicos apoiam a condução e a segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo com Stop & Go, alertas de colisão com detecção de pedestres e de tráfego cruzado, frenagem autônoma de emergência, assistentes de manutenção e centralização em faixa e manobras evasivas, monitoramento de ponto cego, reconhecimento de placas de velocidade, câmera e sensores de estacionamento traseiros e assistente de partida em rampa, entre outros.