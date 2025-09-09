Inovação, integração e o futuro do setor automotivo movimentam congresso da Fenabrave

Congresso marcou os 60 anos dsa Fenabrave. GILBERTO LEAL

A inovação, a integração e o futuro do setor automotivo foram discutidos no 33º Congresso e ExpoFenabrave. Mais de nove mil participantes e 200 marcas movimentaram os 25 mil metros quadrados do São Paulo Expo, no segundo maior evento mundial do setor da distribuição de veículos automotores e maior da América Latina.

A digitalização das vendas, ESG, inteligência artificial, veículos elétricos e conectividade foram discutidos por autoridades federais e estaduais , representantes das principais montadoras e de entidades nacionais e internacionais.

Tendências da mobilidade

Mais de nove mil participantes movimentaram o Expo São Paulo.

As soluções tecnológicas, os serviços financeiros, as ferramentas de gestão e as tendências em mobilidade entre outros temas que envolvem o setor automotivo movimentaram a feira. Nos estandes interativos e as demonstrações de produtos que prometem revolucionar a experiência do consumidor e a operação das concessionárias.

O futuro da mobilidade, que abordou os desafios e oportunidades da eletrificação da frota brasileira, foi um dos principais painéis. A necessidade de infraestrutura, políticas públicas e capacitação técnica para que o país avance nesse cenário foi destacado por especialista.

Estudos inéditos sobre o comportamento do consumidor e as perspectivas econômicas para o setor em 2026 também foram abordados. Os dados mostraram otimismo moderado, expectativa de crescimento sustentado pela retomada da confiança e pela diversificação dos modelos de negócio.

“Tivemos um aumento de mais de 20% sobre o público do ano passado, sem considerar os visitantes apenas da feira. Isso nos mostra que estamos evoluindo na direção certa”, avalia o presidente da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos, Arcelio Junior.

Força do setor

Com 8.225 concessionários, setor gera 370 mil empregos e responde por 5,79% do PIB brasileiro.

O executivo ressaltou a força do setor com 8.225 concessionários que geram 370 mil empregos diretos, respondem por 5,79% do PIB nacional e está presentes em 951 municípios. Cerca de 99% das concessionárias de veículos são negócios de famílias brasileiras. As associações de marcas filiadas chegam 58.

- Assumimos a liderança do Programa de Renovação da Frota, que começará com caminhões, ônibus e implementos rodoviários até alcançar, gradualmente, os demais segmentos – disse Arcelio. Complementou que que a federação mantém a intenção de ver o Renave de Usados implantado em todo o País.

Política monetária

Política monetária, inflação e crédito foram abordados pelo presidente do Banco Central.

A análise do cenário macroeconômico atual e seus impactos sobre o setor, com destaque para a política monetária, inflação e crédito foi o tema da palestra de o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. Revelou que a Selic continuará elevada por mais tempo pelo descumprimento da meta de inflação em 2024 e neste ano e que exigirá uma política monetária mais restritiva.

-O equilíbrio entre inflação controlada e estímulo ao crédito é uma equação delicada, mas fundamental para preservar o poder de compra do consumidor e a saúde do sistema financeiro – lembrou Galipolo.

Previsões revistas

Mercado deverá crescer 4,4% ante a previsão inicial de 5%.

A previsão de venda de veículos foi revista pela Fenabrave. O mercado deverá crescer 4,4% ante a previsão inicial de 5% com 2,75 milhões de de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O segmento de caminhões, que depende do credito, foi comprometido pela taxa de juros e terá a maior redução.

Os avanços do jornalismo automotivo, em forma e conteúdo, incluindo o papel das plataformas digitais e a disputa entre jornalistas especializados e influenciadores em relação à credibilidade da informação debateu a evolução do jornalismo automotivo.

Os principais parceiros comerciais do setor, entre fornecedores de produtos, serviços, instituições financeiras e entidades valorizam o evento. O espaço proporcionou relacionamento estratégico aos participantes, acesso a soluções inovadoras para gestão, vendas e pós-venda e fomentou novos negócios.

Próximo congresso

Próximo congresso ocorrerá de 17 a 19 de agosto de 2026.

O 33º Congresso & ExpoFenabrave também foi marcado por homenagens a líderes do setor e à imprensa e pela entrega do Prêmio Fenabrave de Excelência, reconhecendo concessionárias que se destacaram em gestão, inovação e atendimento ao cliente.

O 34º. Congresso & ExpoFenabrave ocorrerá de 17 a 19 de agosto de 2026, no São Paulo Expo.