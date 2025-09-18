Haval H9, conforto, desempenho e segurança para aventuras em qualquer terreno

Utilitario esportivo Haval H9 combina o conforto, o desempenho e a segurança para aventuras em qualquer terreno. GWM / Divulgação

O Haval H9 combina o conforto, o desempenho e a segurança para aventuras em qualquer terreno. O utilitário esportivo de sete lugares GWM promete balançar o seu segmento pela versatilidade, características e preço competitivo. Como a picape Poer P30, o Haval H9 será montado na fábrica da GWM em Iracemápolis (SP).

Bem completo, acabamento sofisticado, dez anos de garantia e versão única Exclusive, o do GWM Haval H9 tem preço promocional de R$ 309 mil. A partir do dia 20 de setembro, o preço será de R$ 319 mil.

Venda do mês

O lote de 100 unidades do Haval H9 com o preço de R$ 309 mil esgotaram rápido a abertura da venda. A montadora disponibilizou mais 500 unidades, o que totalizou a cota prevista para venda no mês de setembro, vendida em sete horas.

Com 4,95 metros de comprimento, 1,97 m de largura e 1,93 m de altura e a distância entre eixos é de 2,85 m. A capacidade de imersão é de 80 centímetros.

O porta-malas leve 88 litros com sete lugares, 791 litros com duas fileiras de bancos e 1.580 litros com as segunda e terceira fileiras baixadas. O Haval H9 pesa 2.525 quilos.

Propulsão e consumo

Visual robusto, conjunto óptico full LED e generosa grade tridimensional de barras horizontais. GWM / Divulgação

O utilitário esportivo compartilha o conjunto propulsor com a picape Poer P30. O motor 2.4 turbo diesel de 184 cv de potência e força (torque) de 48,94 kgfm atua com a transmissão automática de nove velocidades.

A tração integral 4x4 com modos 2H, 4H e 4L e o bloqueio de diferenciais dianteiro e traseiro e os sete modos de condução permitem rodas em qualquer terreno, do asfalto à trilhas severas, areia, barro e lama.

A função Tank Turn reduz o raio de giro em até 1,5 metro, o que facilita manobras em terrenos difíceis. A suspensão dianteira é do tipo duplo A e traseira com eixo rígido five link com molas helicoidais e barra estabilizadora.

O utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 13 segundos e chega a velocidade máxima de 170 km/h. O consumo de combustível é de 9,1 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada.

Design e conjunto óptico

O utilitário esportivo compartilha o conjunto propulsor com a picape Poer P30. GWM / Divulgação

O conjunto óptico com faróis, assinatura visual e sinalizadores com luzes dinâmicas são full LED é separado pela grade tridimensional de barras horizontais e pelas lanternas também full LED 3D. Os para-lamas tridimensionais, as rodas de aro 19 com pneus 265/55 R19, os estribos retrateis e as barras no teto marcam as laterais.

As lanternas traseiras duplas full LED 3D e o porta objetos na tampa, que remete à cobertura do estepe, completam o visual. A capacidade de reboque é de até 2.500 quilos.

Luxo e materiais premium

Revestimento em couro natural e bancos dianteiros com aquecimento, ventilação e oito modos de massagem. GWM / Divulgação

O sofisticado interior tem revestimento em couro natural e materiais premium macios no painel e laterais das portas. Volante multifuncional aquecidos, os bancos dianteiros têm ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e oito modos de massagem.

Imagens das câmeras 360º e off-road mostradas na tela de 14,6" da central multimídia. GILBERTO LEAL

O quadro digital de instrumentos tem tela de 10,25” e a central multimídia de 14,6” sensível ao toque e comando por voz, interativa com Android Auto Apple CarPlay sem fio. A recarga do celular é por indução e o sistema e som premium, o ar-condicionado automático digital de três zonas com saídas no teto para a terceira fila de bancos.

O para-brisa e as janelas dianteiras têm dupla camada de vidro acústico. A estrutura do compartimento do motor conta com vedação acústica.

Avançada tecnologia

Rodas de aro 19 com pneus 265/55 R19, estribos retrateis e barras no teto. GWM / Divulgação

Com chassi tipo escada em aço de alta resistência, o H9 conta com controle integrado de frenagem. Seis airbags de série, incluindo os de cortinas tem todas as fileiras de bancos, o utilitário esportivo traz sistemas avançados de assistência ao condutor ADAS 2+.

Controle eletrônico de velocidade adaptativo com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, monitoramento de trafego cruzado e leitura de placas, entre outros, compõe os recursos eletrônicos de apoio à condução.

Grafite Zenith fosca, preto Khalifa e branco Noronha são as cores iniciais do Haval H9.

A garantia é de dez anos para motor, transmissão, eixos, freios, caixa de direção e ar-condicionado. Para a suspensão, volante, acabamentos internos, borrachas, cintos de segurança, painel de instrumentos e central multimídia a garantia é de cinco anos.

Barro, lama e água

Haval H9 enfrentou trechos precários de terra batida, barro e lama. GILBERTO LEAL

O conforto, o interior e o comportamento do Haval H9 surpreenderam. Nos trechos precários de terra batida, barro e lama, o utilitário esportivo mostrou sua versatilidade. O test-drive repetiu praticamente o percurso realizado pela picape Poer P30.

Travessia da água na base da barragem da Divisa, em São Francisco de Paula. GILBERTO LEAL

Tração 4x4 e reduzida ligadas, com o jornalista Antônio Meira Junior, sob forte chuva, enfrentamos estradas esburacadas, desníveis, cascalho, trilhas rústicas e até a água da base de uma barragem, na região das barragens da Divisa e Blang, na Serra Gaúcha.

A direção elétrica precisa, a suspensão bem calibrada e a segurança compensaram as condições adversas. O ambiente, o conforto, o baixo nível de ruído independente do piso complementaram as qualidades do H9.

O H9 enfrentou boa parte do trecho percorrido pela picape Poer P30. GILBERTO LEAL

Como ocorreu com a picape Poer P30, ficou a expectativa do comportamento do Haval H9 em condições normais de rodagem no trânsito urbano e rodoviário.

Iesa em Porto Alegre

A picape Poer P30 e o utilitário esportivo Haval H9 foram testados em evento da Iesa GWM. Rafael Damineli / Iesa / Divulgação

A picape Poer P30 e o utilitário esportivo Haval H9 foram apresentados em Porto Alegre pelo grupo Iesa. O evento levou os clientes à Cabanha La Paloma, na Zona Sul da capital, onde conheceram e testaram os dois GWM incluindo pista com lama, buracos, troncos e areia.

No domingo típico gaúcho, com churrasco, chimarrão e música sertaneja, em apenas 20 minutos, foram vendidas todas as unidades do H9 disponíveis para o lançamento. Ao todo, foram comercializados 41 veículos durante o evento.