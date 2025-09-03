Expointer: picapes e carros eletrificados invadem a festa do campo

Setor automotivo invade a Expointer com veículos nacionais e importados a combustão e eletrificados. GILBERTO LEAL

Os carros elétricos e híbridos ganham espaço no território dominado pelas picapes. O melhor do setor automotivo nacional e importado ganham espaço em um dos maiores eventos do agronegócio na América do Sul. Os criadores de animais e produtores rurais dividem com fabricantes de máquinas agrícolas, mais de 20 marcas de veículos, das quais diversas chinesas, concessionários e prestadores de serviços as atenções dos visitantes da 48ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A diversidade do campo com suas peculiaridades, dos grandes criadores e produtores à agricultura familiar compartilham a atenção dos visitantes. O evento se encerra neste domingo (7) deverá ter mais de 800 mil visitantes.

Chinesa GWM apresenta Poer e Haval H9 lançados esta semana.

O evento é uma vitrine de lançamentos e promoções automotivas. Os estandes das montadoras, importadores e concessionários mostram os últimos lançamentos, em especial de picapes e utilitários esportivos.

Os produtores rurais e a venda direta de veículos (CNPJ) têm descontos substanciais no preço, benefícios adicionais e condições especiais de pagamento, taxas de juros menores, prazos maiores.

Fiat, Jeep e Ram

Fiat lidera as marcas da Stellantis que mostram 38 veículos.

A Fiat, líder de venda de veículos no país, compartilha com a Jeep e a Ram os espaços da Stelantis, líder do setor automotivo no Brasil e na América do Sul. Ao todo, são 38 veículos de 19 modelos diferentes, além de acessórios Mopar e das três marcas.

As picapes Strada, Toro e Titano dividem o estande da montadora de Betim (MG) com as versões Hybrid e Abarth dos utilitários esportivos Pulse e Fastback. Também mostra os compactos Mobi Treking e Mobi Trekking e Argo 1.0 MT que integram o programa carro sustentável, com isenção de IPI. Os comerciais Fiorino, Scudo e Ducato completam a família Fiat.

Os tradicionais robustos utilitários esportivos Jeep.

O novo Commander, recém lançado, é o destaque da Jeep. O utilitário esportivo de sete lugares conta com opções de motorizações flex, diesel e gasolina e tecnologias avançadas, como o sistema de condução semiautônoma (ADAS) de nível 2.

O Renegade Willys, único utilitário esportivo de entrada 4x4 no país, o Compass, nas versões Blackhawk, Longitude e Sport e os importados Wrangler e Gladiator completam o estande da tradicional marca norte-americana.

Ram avança com suas picapes como as 2500 e 3500, as diesel mais potentes do país.

As novas picapes da linha Heavy Duty 2500 e 3500 compartilham o estande da Ram com a Rampage. As duas norte-americanas são as picapes a diesel mais potentes do país.

Fabricada no Polo de Goiana (PE), a Rampage participa com suas versões Rebel e Laramie com pacote Night Edition. A nova 1500 completa o espaço da marca na Expointer que expõe ainda o Ram Connect, plataforma de serviços conectados, e acessórios originais Mopar.

VW aposta no Trio Agro

Polo, Saveiro e Amarok especiais para o agronegócios.

O trio Agro, o Polo Robust, o Saveiro Robust e a Amarok têm condições especiais na Expointer. Os três compartilham os 450 metros quadrados do estande da Volkswagen. Os visitantes podem testar a Amarok numa pista off-road junto ao estande.

Durante o evento gaúcho, com preço a partir de R$ 79.690, o Polo tem taxa de 0,99%, Amarok desconto de até 12% para CNPJ e bônus de R$ 30 mil para pessoa física. O utilitário esportivo Taos tem versões com descontos de até R$ 32 mil no varejo e taxa de 0,99%.

Toyota e Lexus

A picape Hilux e a van Hiace tem espaço especial no estande da marca japonesa.

A picape Hilux, a mais vendida no país, e a van Hiace, lançada nesta segunda-feira tem espaços especiais no estande da Toyota. A venda da Hiace começa com a versão Minibus de 15+1 lugares por R$ 364.990 – e as demais opções furgão, ambulância e refrigerada/isolada chegarão a partir de novembro.

Na Expointer 2025, a Hilux tem condições especiais. A SRX Plus tem bônus de até R$ 30.000 enquanto as versões Chassi Cabine, Cabine Simples, Power Pack e SR têm descontos de até 18% para produtores rurais e empresas (CNPJ).

A Lexus, marca de luxo da Toyota, também participa com modelos híbridos como o RX 500h e o NX 350h.

Gama Hyundai

Ioniq 5, Kona e Palisade compartilham espaço da Hyundai.

O estande da Hyundai mostra diversos modelos da marca sul-coreana. Sua linha de veículos nacionais e importados como o Creta Comfort, o HB20, o caminhão leve HR, o novo Kona Híbrido, o Ioniq 5 e Palisade dividem o espaço de 400 metros quadrados.

Os descontos chegaram a até R$ 40 mil em modelos importados, com taxa zero de financiamento via Banco Hyundai. O Creta Comfort, teve redução de mais de R$ 17 mil, enquanto o HR recebeu bônus de R$ 15 mil.

Força das picapes

A F-150 Tremor, destaque entre as picapes Ford.

Os novos F-150 Tremor e Territory, a Maverick Lariat Black e a Ranger Raptor puxam a mostra da Ford. No estande de 400 metros quadrados, estão também as versões Limited, XLT e XLS da Ranger e a Transit Furgão.

No evento, a Ranger Limited, a Ranger XLT, a Ranger Black e a F-150 podem ser adquiridas com taxa zero em 24 meses e supervalorização do veículo usado na troca. Acessórios para a Ranger como as capotas elétrica e marítima têm contos exclusivos.

Utilitários esportivos

Da linha de veículos expostos pela Mitusbishi na Expointer, a picape Triton teve redução de até R$ 48 mil, enquanto os utilitários esportivos Pajero Sport HPE-S e Outlander HPE-S até R$ 29 mil. O Eclipse Cross também também tem desconto de ate R$ 16 mil.

Elétricos Chevrolet

S10 Ironman, Spark e Blazer, destaques da General Motors.

Os elétricos Spark e Blazer e a série especial S10 Ironman são os destaques do estande Chevrolet. Importado da China, o compacto Spark tem preço de lançamento de R$ 159.990.

A S10 Ironman, limitada a 100 unidades, foi desenvolvida a partir da configuração Z71 e o seu diferencial é a suspensão Ironman Foam Cell Pro, projetada para enfrentar os desafios fora-de-estrada.

Nissan, 20 anos

Frontier e suas diversas opções na Expointer.

A Nissan, que participa pela 20ª vez consecutiva da Expointer, reforçando sua tradição no evento com a linha da picape Frontier e o novo Nissan Kicks.

As versões Platinum e PRO-4X da Frontier 2025 têm condições exclusivas durante a feira, a partir de R$ 242.990 e R$ 247.990, respectivamente.

O novo Kicks, lançado em julho, o Kicks Play e o sedã Versa completam a gama de modelo expostos pela marca japonesa.

BYD cresce no RS

Picape híbrida plug-in Shark, atração da chinesa BYD.

A picape híbrida plug-in Shark é destaque no estande e pista de teste da BYD. Com conjunto propulsor de potência combinada de 437 cv, sua autonomia é de até 840 km. Em outro espaço, os visitantes também podem dirigir os elétricos Dolphin Mini e Dolphin Plus e os híbridos Song Pro e Song Plus Premium.

A BYD comemora o crescimento de 76% na venda no Rio Grande do Sul entre janeiro e julho deste ano em relação ao mesmo período de 2024. A chinesa vende oito em cada 10 carros elétricos e três em cada 10 híbridos no país. Das 188 concessionarias BYD no país, 12 são gaúchas.

GWM Haval H9 e Poer

O utilitário esportivo Haval H9 e a picape híbrida Poer tem apresentação nacional no Estado.

A GWM marca sua presença na Expointer com o utilitário esportivo Haval H9 e a picape híbrida Poer. Os dois modelos tem apresentação nacional nesta semana na cidade gaúcha de São Francisco de Paula.

A montadora chinesa, que inaugurou em agosto sua fábrica no interior de São Paulo, mostra sua linha de veículos eletrificados com destaque para o hatch 100% elétrico Ora 03.

Boreal está chegando

O utilitário esportivo Boreal será lançado no último semestre do ano.

O utilitário esportivo Boreal, que será lançado nos próximos meses, é a atração do estande da Renault. O espaço coordenado pela Nissul Gala mostra também o compacto Kwid, o utilitário esportivo Kardian e a linha Duster Oroch com condições especiais de venda.

GAC estreia na Expointer

Superesportivo elétrico Hyptec HT atração especial da GAC.

Os Aion Y Plus, Aion V, GS4 Hybrid, Aion ES e o Hyptec HT representam a linha de veículos elétricos e híbridos da GAC na Expointer. Os veículos recém lançados tem foco na tecnologia, conforto e sustentabilidade. O superesportivo 100% elétrico Hyptec HT é o destaque do estande. Durante a Expointer, GAC oferece condições especiais de lançamento de seus veículos.

Omoda e Jaecoo

Marcas de luxo participam com seus sofisticados elétricos.

A Omoda e Jaecco estreiam na Expointer com seus veículos elétricos. Seu destaque o utilitário esportivo hibrido Omoda 5. No espaço do grupo Felice, a Omoda oferece condições especiais de lançamento, como bônus e pacotes de manutenção gratuitos. O utilitário esportivo plug-in Jaecoo 7 reforça proposta da marca.

Geely breve no Estado

Geely prepara a inauguração de concessionária em Porto Alegre.

Na Expointer 2025, a Geely participou com destaque por meio da exposição do SUV elétrico Geely EX5, modelo que vem conquistando prêmios internacionais como o Red Dot Award, IDA Design Award e MUSE Design Award por seu design inovador e tecnologia avançada.

Família Foton

Caminhões e picapes compartilham o espaço da Foton. Foton / Divulgação

Caminhões e picapes dividem o estande da Foton na Expointer. O Aumark S 315, os caminhões Aumark S 715, Aumark S 916, Aumark S 1217 e Auman D 1722 e as recém-lançadas picapes Tunland estão entre os modelos expostos em Esteio. Durante o evento, montadora oferece condições especiais para a compra de seus veículos.

Grupo Iesa

Carros elétricos, eletrificados e a combustão premium e motocicletas compartilham os diversos espaços do grupo gaúcho Iesa em um dos maiores espaços do setor automotivo na Expointer. As diversas marcas contam com condições especiais durante o evento gaúcho.