O Cronos 2026 avança com o visual e o interior atualizados. GILBERTO LEAL

O Cronos 2026 avança com o visual e o interior atualizados. O conforto, o espaço e o comportamento adequado às características do conjunto propulsor personalizam o sedã compacto Fiat.

Rodamos 500 quilômetros com a configuração topo de linha, o Fiat Cronos Precision 1.3 AT 2026 que tem preço a partir de R$ 120.990.

Design atualizado

A nova grade com blocos tridimensionais horizontais conecta o grupo óptico com faróis, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina full LED. O para-choque redesenhado foi conectado a grade inferior também com temas verticais e aplique horizontal.

As rodas de liga leve diamantadas de 16", os retrovisores em preto brilhante e o para-choque traseiro, mais robusto com elementos verticais, completam o conjunto.

Interior e propulsão

Interior escurecido premium com revestimento em tecido e couro ecológico. Fiat / Divulgação

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior escurecido tem revestimento em tecido e couro ecológico. Direção elétrica, o volante multifuncional tem ajuste de altura e o ar-condicionado é automático digital.

Tela digital de 3,5 polegadas separa os instrumentos analógicos.

O quadro de instrumentos analógico digital tem tela digital de 3,5 polegadas. O multimídia Uconnect de 7” interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, tem portas USB para bancos traseiros. A tela mostra também a imagem da câmera de ré

O conjunto propulsor permanece o motor 1.3 Firefly de 98 cv e força (torque) de 13,2 kgfm (gasolina) a 107 cv e 13,6 kgf, (etanol) combinado com o cambio automático variável (CVT) que simula sete velocidades.

Nas ruas e estradas

A grade, o grupo óptico e o para-choque atualizados valoram o o visual robusto.

O visual atualizado do Cronos remete à nova identidade dos veículos da Fiat. O interior acomoda bem o condutor e acompanhante e atrás dois adultos mas com menor conforto para o passageiro no assento do meio. O generoso porta-malas, maior do que os de alguns sedãs médios, leva 525 litros.

O Cronos Precision compartilha o conjunto propulsor que equipa as versões mais sofisticadas do utilitário esportivo Pulse e a picape Strada. O câmbio tipo CVT com três modos de condução - automático, manual, com troca sequencial de marchas por aletas atrás do volante, e Sport, que atua sobre o motor e câmbio.

Conforto e dirigibilidade

Comportamento na estrada adequado ao conjunto propulsor.

O desempenho do Cronos Precision foi valorizado pela combinação perfeita do conjunto propulsor. O conforto da condução na cidade e o comportamento em rodovias de velocidade mais elevada sem comprometer o consumo de combustível fizeram a diferença.

O Cronos repetiu o bom comportamento do modelo anterior. Enfrentou os congestionamentos comuns no trânsito urbano, e acompanhou o fluxo nas estradas. Bastou controlar o acelerador nas rodovias para acompanhar os limites de 80 km/h ou 110 km/l nas rodovias gaúchas.

Agilidade e suspensão

A suspensão bem calibrada para qualquer tipo de pavimento.

Quem gosta de aproveitar a potência e força do conjunto propulsor, o modo Sport deixou ou acelerador mais sensível e o motor atuou em rotações mais elevadas. As ultrapassagens foram mais rápidas e seguras, principalmente em estradas de pista simples.

Lanternas full LED e para-choque redesenhado mais robusto.

A boa suspensão do Cronos ajustada para o conforto independente do tipo de piso. Absorveu as irregularidades do pavimento nas ruas mal conservadas de Porto Alegre, das lombadas e dos quebra-molas, comuns também nas estradas, sem transmitir vibrações para o interior. A estabilidade foi perfeita mesmo nas curvas mais acentuadas. As respostas da direção elétrica e os pneus 195/55 R16 ajudaram.

Consumo de combustível

Baixo nível de ruído interno mesmo no piso irregular.

O baixo nível de ruído interno aumentou acompanhando a rotação do motor, principalmente no modo Sport.

Consumo de combustível pelo Inmetro foi de 12,6 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada com gasolina e 9,1 km/l e 10,1 km/l com etanol.

Na nossa avaliação, rodando sempre com gasolina, as médias variaram de 10,9 km/l a 15,1 km/l na cidade. Na estrada, em velocidade constante, foi 17,1 km/l a 19,9 km/l, a 80 km\h, e de 12,3 km/l a 16,8 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Cronos é o sedã compacto mais vendido na América do Sul e o segundo no Brasil.

O Cronos Precision 1.3 AT repetiu o comportamento do modelo anterior pois a principal renovação foi visual. Atualização do sedã compacto na linha 2023 com o novo conjunto propulsor melhorou o desempenho sem praticamente comprometer o consumo de combustível.

A condução e o desempenho melhoraram acompanhando o bom comportamento dinâmico. O generoso porta-malas de 520 litros é um apelo para quem costuma viajar com amigos ou a família.