Conheça os carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2025

Toyota Corolla Cross, quarto no ranking geral e o utilitário esportivo mais vendido em agosto. GILBERTO LEAL

A venda de veículos caiu em agosto. A Fiat manteve a liderança por 56 meses, o Volkswagen Polo foi novamente o carro mais vendido no mês e a Fiat Strada no ano. O resultado foi decorrência do menor número de dias uteis, da conjuntura econômica e da alta taxa de juros.

Agosto teve 21 dias úteis, dois dias menos em relação a julho, mas a media diária de venda subiu de 19.914 para 20.527 unidades, indicando movimento positivo.

Os dois dias menos que julho, o que, naturalmente, pesa no comparativo mensal, são destacados pelo presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, animado pela aceleração da média diária e o fato de ser o melhor agosto desde 2013 e o melhor acumulado desde 2014. Resultado que pode confirmar as projeções da entidade para o ano.

- O que pode alterar o resultado é o desaquecimento da economia e as altas taxas de juros, que provocam a desaceleração do crédito para o nosso setor -, pondera o presidente da Fenabrave.

Marcas mais vendidas

Fiat Strada lidera a venda acumulada de janeiro a agosto de 2025. GILBERTO LEAL

A Fiat manteve a liderança com 45.373 unidades e participação de 21,151%, mais de seis mil unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG)colocou três entre os dez carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de hatchs pequenos, picapes compactas e intermediárias e vans compactas.

A Volkswagen continua na segunda posição com 39.230 veículos, participação de 18,29%, o carro mais vendido e três carros entre os cinco preferidos. Foi seguida pela General Motors – 21.964 emplacamentos e 10,24%, Hyundai – 16.929 e 7,89%, que trocou de posição com a Toyota – 15.625 e 7,28%. Renault, BYD, Jeep, Honda e Caoa Chery completaram as dez marcas mais vendidas em julho.

As chinesas continuam avançando no mercado brasileiro. A BYD passou para a setima posição com 9.875 registros e 4,58% de participação. A GWM manteve a 13ª posição com 3.924 emplacamentos e 1,83%.

Leia Mais Inovação, integração e o futuro do setor automotivo movimentam congresso da Fenabrave

Ranking marcas

Haval H6, que será produzido no Brasil, é destaque da chinesa GWA. GWM / Divulgação

Posição, unidades e participação

1º Fiat 45.373 – 21,15%

2º Volkswagen 39.230 - 18,29%

3º General Motors 21,964 - 10,24%

4º Hyundai 16.929 – 7,89%

5º Toyota 15.625 - 7,28%

6º Renault 10.798 – 5,63%

7º BYD 9.815 - 4,58%

8º Jeep 9.045 - 4,22%

9º Honda 7.473 – 3,48%

10º Caoa Chery 3.924 – 1,83%

Fonte: Fenabrave

Leia Mais Expointer: picapes e carros eletrificados invadem a festa do campo

Automóveis e comerciais

Dos dez carros mais vendidos em agosto, três são utilitário esportivos como o Hyundai Creta. Hyundai / Divulgação

A venda de 225.348 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus caiu 7,34% em relação a julho e 5,05% com o mesmo mês de 2024. Foram 214.490 automóveis e comerciais leves, menos 6,74% e 19,22%. Os 10.858 caminhões e ônibus despencaram 17,75% e 23,18%.

Os 172.280 automóveis caíram 7,5% e 5,05% e os 42.210 comerciais leves menos 5,22% e mais 0,78%. Os 8.805 caminhões despencaram 15,73% e 21,73% em agosto na comparação com julho e 21,73 em relação ao mesmo mês de 2024. Os 2.053 ônibus tombaram 25,45% sobre julho e 28,84% considerando julho do ano passado.

Volkswagen Polo mantém a posição de carro preferido no país. GILBERTO LEAL

O Volkswagen Polo foi carro mais vendido em agosto com 12.908 registros. Foi seguido pela Fiat Strada com 11.433 e pelo Fiat Argo com 10.097. O Toyota Corolla Cross, que repetiu o bom desempenho dos últimos meses, foi quarto no ranking geral, trocou de posição com Volkswagen T-Cross e liderou os utilitários esportivos.

Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitários esportivos, sete foram hatchs, três picapes e dois sedãs.

Dos 10 carros mais vendidos em agosto, três foram Fiat (Strada, Argo e Mobi) e Volkswagen (Polo, T-Cross e Saveiro) dois Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet(Onix) e Toyota (Corolla Cross).

No acumulado foram emplacados 1.667.295 veículos, mais 2,77% sobre o medos oito primeiros meses do ano, o mercado soma 3.229.726 unidades emplacadas, uma alta de 6,6% sobre 2024. Apesar da base mensal menor, o ano 2025 teve o sexto melhor mês de agosto da série histórica e o melhor desde 2013. O acumulado de 2025 até agosto é o melhor desde 2014.

Carro registro

Por 35 unidades, o Toyota Corolla Cross passou o Volkswagen T-Cross (foto) na liderança dos utilitário esportivos. GILBERTO LEAL

1º) Volkswagen Polo 12.908

2º) Fiat Strada 11.833

3º) Fiat Argo 10.097

4º) Toyota Corolla Cross 7.737

5º) Volkswagen T-Cross 7.702

6º) Hyundai HB20 7.590

7º) Fiat Mobi 7.045

8º) Hyundai Creta 6.649

9º) Chevrolet Onix 5.815

10º) Volkswagen Saveiro 5.358

11º) Fiat Fastback 5.040

12º) Chevrolet Tracker 4.942

13º) Renault Kwid 4.868

14º) Nissan Kicks 4.740

15º) Jeep Compass 4.717

16º) Chevrolet Onix Plus 4.632

17º) Volkswagen Nivus 4.557

18º) Fiat Pulse 4.282

19º) Volkswagen Tera 4.157

20º) Honda HR-V 4.028

21º) Volkswagen Virtus 3.646

22º) Toyota Hilux 3.571

23º) Caoa Chery Tiggo 7 3.541

24º) BYD Dolphin Mini 3.300

25º) Jeep Renegade 3.228