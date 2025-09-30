Avenger, o novo Jeep será produzido em Porto Real

O Jeep Avenger será produzido no Brasil em 2026. Jeep / Divulgação

O Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real (RJ). Quarto Jeep montado no Brasil, o utilitário esportivo compacto será o modelo de entrada da marca norte-americana no país. A confirmação feita nesta segunda-feira (29) pela Stellantis integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões na do complexo fluminense entre 2025 e 2030.

O anúncio da produção nacional do Avenger ocorreu durante as comemorações dos 10 anos fábrica da Jeep no país, em maio passado. Agora a Stellantis confirmou o local da produção e o lançamento previsto para 2026.

Novo utilitário esportivo completará a família aventureira Jeep. Jeep / Divulgação

O Avenger chegará como sucesso global da marca e completará a gama aventureira Jeep no país ao lado do Renegade, Compass e Commander.

Na tropicalização, o Avenger terá adaptações às características brasileiras em relação ao modelo europeu, em especial para atender o pavimento nem sempre conservados das ruas e estradas do país. O visual e o interior também deverão ser atualizados, o que também poderá ocorrer com as dimensões.

Dimensões e plataforma

Menor do que o Renegade, o Avenger europeu tem entre-eixos praticamente igual e porta-malas maior. Jeep / Divulgação

Menor em relação ao Renegade, com 4,08 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura, a distância entre eixos do Avenger europeu é de 2,56 m, apenas um centímetro menos do que o irmão. O porta-malas maior leva 355 litros.

O novo Jeep, o primeiro produzido fora de Goiana (PE) compartilhará as linhas de montagem com os Citroën C3, Aircross e Basalt. O utilitário esportivo compartilhará também a plataforma Smart Car, derivada da arquitetura CMP, e o conjunto propulsor.

Flex e híbrido flex

Utilitário esportivo compacto terá motor 1.0 turbo flex e opção com sistema híbrido. GILBERTO LEAL

O motor 1.0 turbo flex de 130 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm atua com o câmbio automático contínuo variável (CVT) que simula sete velocidades. O Avenger deverá contar com a opção do sistema hibrido leve de 12V que equipa os Fiat Pulse e Fastback, entre outros veículos das marcas da Stellantis.

Acirrada concorrência

Chegada do Avenger acirrará a concorrência no segmento dos utilitários esportivos compactos. Jeep / Divulgação