Anfavea quer teto de 5% para Imposto Seletivo e alerta para alta nos preços dos veículos

Fabricantes querem limite de 5% para o Imposto Seletivo sobre automóveis e veículos leves. Volkswagen / Divulgação

A regulamentação da Reforma Tributária em discussão no Senado poderá provocar o aumento no preço dos veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) defende o limite de 5% para o Imposto Seletivo que será aplicado sobre automóveis e veículos leves.

A entidade dos fabricantes ressalta que a medida garantirá previsibilidade tributária ao setor, evitará aumentos nos preços dos veículos e preservará os investimentos previstos pelas montadoras que somam cerca de R$ 190 bilhões nos próximos anos.

O setor automotivo não busca tratamento especial, reitera o presidente da Anfavea, Igor Calvet. O executivo defende a aplicação do mesmo critério adotado para outros segmentos sujeitos ao Imposto Seletivo, como mineração e bebidas açucaradas.

Referência tributária

Governo colocou cigarros e bebidas alcoólicas ao lado de veículos no Imposto Seletivo, o chamado Imposto do Pecado. GILBERTO LEAL

Responsável por investimentos bilionários e com peso fundamental nas exportações industriais brasileiras, o setor automotivo corre o risco de ficar sem referência sobre sua tributação.

Sem a definição de um teto, a preocupação é de que o imposto começará em 10% e poderá chegar a até 35%. O que comprometerá a compra de veículos novos, mais seguros e menos poluentes, e penalizaria os consumidores.

- Não estamos pedindo tratamento especial, mas que seja estendido ao setor a mesma lógica já aplicada a outros setores sujeitos ao Imposto Seletivo – pondera Calvet.

Imposto do Pecado

Imposto poderá comprometer os investimentos das montadoras previstos de R$ 190 bilhões nos próximos anos. Stellantis

O executivo ressalta que o governo prometeu um imposto regulatório e “corremos o risco de ter uma nova base de tributação em patamares elevadíssimos, o que pode encarecer os automóveis, penalizando os consumidores”.

A entidade pondera que ao alargar o entendimento do que seriam produtos nocivos à saúde para formular o Imposto Seletivo, também conhecido como o Imposto do Pecado, o governo colocou bens prejudiciais, caso de cigarros e bebidas alcoólicas, ao lado de um item essencial à população, o automóvel.

Renovação da frota

Tributação poderá encarecer os automóveis e penalizar os consumidores. GILBERTO LEAL

Com o teto de 5% defendido pela Anfavea, o estímulo à tecnologias menos poluentes seguirá intacto, com faixas de alíquotas menores dentro desse limite, de acordo com o nível de emissão de cada veículo.

O risco é penalizar duplamente o setor automotivo e os milhares de empregos que dele dependem.

O resultado pode ser o oposto da ideia original do tributo, pois estimulará o mercado de carros usados, incluindo os chamados “velhinhos” e atrasará a necessária renovação da frota nacional.