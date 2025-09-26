Sobre Rodas

Setor automotivo
Notícia

Anfavea quer teto de 5% para Imposto Seletivo e alerta para alta nos preços dos veículos

Medida garantirá previsibilidade tributária ao setor, evitará aumentos nos preços dos veículos e preservará os investimentos 

Gilberto Leal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS