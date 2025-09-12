Aircross, Basalt e C3: linha Citroën 2026 aposta no estilo, tecnologia e versões para avançar no país

Estilo, acabamento, conectividade e novas versões estão entre os aperfeiçoamentos da linha Citroën 2026. As três configurações avançam na competitividade e a marca francesa aposta no custo/benefício para acirrar a concorrência nos segmentos de compactos e utilitários esportivos.
A linha Citroën 2026 tem preços de R$ 74.990, no modelo de entrada C3 Live 1.0 MT, a R$ 129.990, no topo de linha Aircross XTR, setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para pessoa física e cor preto Perla Nera.
As novas configurações XTR para os C3 e Aircross e a Dark Edition para Basalt combinam o visual aventureiro com o esportivo. Os detalhes exclusivos reforçam a personalidade do hatch e dos utilitários esportivos.
O Aircross e C3 XTR trazem bancos, painel, apoio de braço das portas e volante com revestimento premium e detalhes da costura na cor Light Green. O verde pistache exclusiva do modelo faz alusão a uma vida voltada mais ao ar livre e cria um contraste elegante com o interior escurecido.
C3 aventureiro
Com quatro configurações - Live, Live Pack,Feel, YOU! – o hatch urbano C3 ganha a versão XTR, que se diferencia pelo visual robusto e condições de rodar em diferentes terrenos. A nova versão topo de gama do motor 1.0 Firefly, além de acabamento e design exclusivos na cor de lançamento cinza Artense e detalhes em verde pistache. As rodas de liga leve são de 15 polegadas e os pneus de uso misto Pirelli Scorpion ATR 205/60 R15.
Acabamento escurecido e bancos com revestimento premium, a XTR compartilha com a versão Citroën C3 YOU! O quadro digital de instrumentos de sete polegadas e ar-condicionado digital e automático.
A central multimídia de 10,25 polegadas interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio é de série a partir da versão Live Pack. O conjunto propulsor permanece com o motor o 1.0 Firefly aspirado de até 75 cv de potência e força (torque) de 10,9 kgfm combinado com câmbio manual de cinco marchas nas versões básicas.
O 1.0 Turbo 200 de até 130 cv de potência e força (torque) de 20,39 kgfm combinado com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades equipa as versões You!.
Preto Perla Nera, cinza Artense com opcional de teto em preto e branco Banquise com opcional de teto em preto são as cores disponíveis da XTR.
Aircross de sete lugares
O Aircross deixa a identificação C3, perde as configurações de cinco lugares e destaca as de sete lugares.
Acabamento escurecido com costuras verdes e pedaleiras esportivas, a versão topo de linha do Aircross, a XTR, traz quadro digital de instrumentos de sete polegadas e aperfeiçoamentos na conectividade. A central multimidia Citroën Connect Touchscreen tem tela de 10,25 polegadas sensível ao toque interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.
Além da USB tipo A e duas portas USB tipo C para a segunda fileira, tem mais uma USB tipo C para a terceira fileira.
A versão Feel, voltada ao público PCD, permanece como opção de entrada, com preço reduzido e equipamentos básicos.
Cosmo Blue com teto em preto, preto Perla Nera, branco Banquise, cinza Artense, cinza Grafito, vermelho Rubi são as cores disponíveis.
Basalt topo de linha
A Dark Edition, é a nova configuração topo de linha do Basalt. O visual destaca o duplo chevron escurecido, emblema Dark Edition nas laterais frontais, rodas de liga leve de 16 polegadas pretas, aerofólio com faixa vermelha Andre Red e logotipos também escurecidos.
O interior do utilitário esportivo cupê compartilha o conceito dark com acabamento refinado. Os bancos em tecido preto têm costuras vermelhas. Quadro digital de instrumentos de sete polegadas, a central multimídia tem tela de 10,25 polegadas sensível ao toque é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.
O porta-malas leva 490 litros pelo padrão VDA.
O conjunto propulsor combina o motor 1.0 Turbo 200 de até 130 cv de potência e força (torque) de 20,39 kgfm com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades e três modos de condução.
Preto Perla Nera, branco Banquise com teto em preto e cinza Artense são as cores disponíveis do XTR.
Preços e versões
Citroën C3 2026 (*)
Live 1.0 MT - R$ 74.990
Live Pack 1.0 MT - R$ 83.990
Feel 1.0 MT - R$ 85.990
XTR 1.0 MT - R$ 88.990
You 1.0 T CVT - R$ 103.990
Citroën Aircross 2026 (*)
Feel 5 – R$ 118.600
Feel 7 – R$ 117.990
Shine 7 – R$ 126.990
XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990
Citroën Basalt 2026 (*)
Feel MT – R$ 93.990
Feel AT – R$ 108.990
Shine – R$ 113.990
Dark Edition – R$ 114.990
(*) Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.