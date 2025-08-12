Toro 2026, novo visual, interior renovado e mais conectividade

Fiat Toro 2026 tem seis configurações e dois conjuntos propulsores. Fiat / Divulgação

A Toro avança com o novo visual, o interior renovado e aperfeiçoamentos nas seis configurações. A picape intermediaria Fiat, líder do seu segmento, segue a nova identidade visual da marca e mantém dos dois conjuntos propulsores. A Fiat Toro 2026 tem preços sugeridos de R$ 159.490, na opção de entrada Endurance Turbo Flex, a R$ 228.490, na topo de linha Ranch Turbo Diesel.



Produzida no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE) e lançada em 2016, a Toro passou pela primeira atualização em 2021. Líder do seu segmento com mais de 600 mil unidades vendidas até julho a picape consolidou sua posição pela versatilidade, conforto e tecnologia.

Visual robusto

Linhas retas e geométricas deixam o visual mais robusto.

O novo visual da Toro, mais robusto, valoriza as linhas retas e geométricas. As luzes diurnas (DRL) em LEDs e pixels segmentados e os faróis full LED são separados pela nova grade cortada por linhas retas e verticais que remetem às atualizações do Cronos, Pulse e Fastback. O para-choque redesenhado tem novas saídas de ar e novo skidplate mais largo.



As rodas de 17" e 18" marcam as laterais conforme a versão. As lanternas full LED seguem a linha de assinatura, o para-choque mais horizontal tem saídas de ar nas extremidade reforçando o visual forte.

Detalhes personalizados

As configurações são personalizadas pelos detalhes do interior.

O interior personaliza cada configuração como os materiais de revestimento dos bancos, painel e laterais das portas. O quadro digital de instrumentos de sete polegadas ganhou nova grafia em todas as versões.

O novo freio de estacionamento eletrônico com auto hold abriu espaço para renovação do console central que recebeu nova manopla de câmbio, mais espaços para objetos, portas USB A e C para o banco traseiro.

Configurações próprias

Conjunto propulsor da Ranch destaca tração 4x4 com reduzida.

As seis configurações trazem detalhes exclusivos no novo design. A Ranch, topo da gama da Toro, tem acabamentos exteriores cromados como logos, santo antônio, maçanetas, retrovisores, frisos laterais e rodas 18’ diamantadas.

Os estribos plataforma são em alumínio com apoio para os pés na cor preta. No interior, os bancos tem revestimento em marrom mais escuro e costuras com desenhos geométricos.

Rodas de aro 18" e desenho exclusivo na configuração Ultra. GILBERTO LEAL

Na versão Ultra, predominam os acabamentos escurecidos. As rodas aro 18" são escurecidas, logo cinza grafite e frisos laterais escuros. Maçanetas e a capota rígida seguem a cor da carroceria.

Já na Volcano, os acabamentos são cromados nos logos e maçanetas bodycolor e rodas diamantadas. A versão conta com o Pack Tech como opcional, que inclui central multimídia de 10” e sistema ADAS.

Grupo óptico com farois full LED e luzes diurnas (DRL) em LEDs e pixels segmentados.

Na Freedom, logo Fiat cromado na dianteira, frisos laterais e frontais, retrovisores e skidplate escurecidos. Os bancos receberam novos tecidos pretos com as costuras redesenhadas.

A versão de entrada Endurance estreia rodas de liga-leve de 17” cinza escuro, combinadas com maçanetas, frisos, retrovisores e skidplate na cor preta e a logo cromada. Os novos tecidos dos bancos mesclam preto e cinza com costuras degradê.

Propulsão e consumo

Dois conjuntos propulsores com motores turbo flex e turbo diesel.

A Toro 2026 mantém os dois conjuntos propulsores. O Turbo 270 Flex de 176 cv de potência eforça (torque) de 27,5 kgfm equipa as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra.

O MultiJet 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e 45,9 kgfm equipa a Volcano e a Ranch.



O consumo de combustível da Toro pelo Inmetro para a versão Endurance é de 9,8 km/l na cidade e 11,2 na estrada com gasolina e de 6,8 km/l e 7,9 km/l com etanol.

Diretor de design da Stellantis para a América do Sul Peter Fassbender. GILBERTO LEAL

As versões Freedom, Volcano e Ultra com motor 1.3 turbo flex e câmbio automático de seis velocidades tem médias de 9,4 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada com gasolina e 6,5 km/l em ciclo urbano e 7,8 km/l em rodoviário com etanol.

As versões Volcano e Ranch com o motor turbo diesel de 200 cv e cambio automático de nove velocidade percorrem 10,5 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada.

Com 4,95 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,68 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,98 m. Pelos dados da Fiat, a caçamba de todas as versões leva 937 litros.

Versões e preços



Fiat Toro 2026

Endurance Turbo Flex - R$ - R$ 159.490

Direção elétrica, ar-condicionado, quadro digital de instrumentos e multimidia com telas de 7”, volante multifuncional, banco do motorista ajustável, USB dianteiro e traseiro, freio de estacionamento eletrônico, airbags frontais, laterais e de cortina, Auto Hold, faróis, luzes diurnas (DRL) e lanternas full LED e freios a disco nas rodas traseiras, entre outros.

Freedom Turbo Flex - R$ 169.490

Mais multimidia com tela de 8,4” , câmera de ré, aletas no volante para troca sequencial de marchas, ar-condicionado digital de duas zonas, barras longitudinais no teto, rodas de liga leve de 17” e faróis de neblina de LED, entre outros.

Volcano Turbo Flex – R$ 186.490

Soma acesso e partida por botão, bancos em couro com ajustes elétricos, conectividade com navegação integrada, sensor de estacionamento dianteiro, recarga de celular por indução, kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular, espelho interno eletrocrômico), luzes ambiente de LED.

Ultra Turbo Flex - R$ 196.490

Acrescenta multimídia com tela de 10,1” , bancos de couro com acabamento em vermelho, acabamentos internos escurecidos e vermelho no painel, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, comutação automática do farol alto, rodas de 18” escurecidas, capota rígida com santo antonio integrado, acabamentos externos e logotipos FIAT escurecidos

Volcano Turbo Diesel - R$ 210.490

Motor 2.2 Turbodiesel, transmissão automática de nove velocidade, tração 4x4, controle de descida, protetor de carter e pneus ATR.

Ranch Turbo Diesel - R$ 228.490

Ainda bancos de couro e painel com acabamento marrom, acabamentos internos escurecidos , acabamentos externos cromados frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa), comutação automática do farol alto, santo antonio cromado, emblema externo nas portas dianteiras

No asfalto e na terra

Perfeita dirigibilidade no asfalto remete a um utilitário esportivo.

Se o visual, o interior e a tecnologia mudou, a nova Toro repetiu o bom comportamento dos modelos anteriores. Nos rápidos testes de em rodovias e fora de estrada, a dirigibilidade é o forte e lembra mais um utilitário esportivo do que uma picape.

Com a Toro Ultra rodamos cerca de 40 quilômetros na região de Indaiatuba. Condutor e acompanhante, a direção elétrica, macia mas firme garantiu perfeito controle da picape.

O conjunto propulsor atendeu às necessidades da picape com rápidas acelerações e retomadas de velocidade, o que garantiu ultrapassagens seguras, principalmente em trechos de pista simples.

O câmbio automático de seis velocidades respondeu ao motor turbo flex com trocas rápidas de marcha.

A suspensão independente nas quatro rodas absorveu as irregularidades do pavimento e garantiu perfeita estabilidade mesmo no limite dos 120 km/h. Os controles de estabilidade e tração e os freios, agora também a disco nas rodas traseiras ajudaram quando preciso.

Com a caçamba vazia, a oscilação da carroceira foi mínima.

Todo terreno

Na terra, direção elétrica e suspensão independente nas quatro rodas facilitaram a condução

O conjunto propulsor da Ranch com motor turbo diesel, câmbio automático de nove velocidades e tração 4x4 ignorou o pequeno trecho fora de estrada. Na terra batida a picape, a direção elétrica e a suspensão independente nas quatro rodas facilitaram a condução.

