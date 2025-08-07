Rampage 2026 tem atualizações pontuais e redução de versões e preços

Ram / Divulgação

A Rampage 20226 tem atualizações pontuais, quatro configurações e redução de preços. Todas as versões da picape intermediária Ram têm aperfeiçoamentos e ficam mais competitivas com custo menor de até R$ 30 mil.

Com quatro versões, três diesel turbo e uma a gasolina, a picape Ram Rampage 2026 tem preços a partir de R$ 226.990, na opção de entrada Big Horn 2.2 TD, à R$ 299.990, na R/T 2.0 , topo de linha.

As versões Rebel, Laramie com pacote Night Edition e R/T trazem lanternas com acabamento escurecido como nas picapes importadas maiores. Sensores de estacionamento dianteiro ampliam a lista de equipamentos de serie da Big Horn.

Propulsão e tecnologia

O conjunto de suspensão da R/T recebeu nova calibração que aumentou o conforto sem comprometer a esportividade. Os pneus Pirelli 235/55 R19 passam a contar com a tecnologia Seal Inside, que permite ao veículo continuar rodando em caso de perfurações de até cinco milímetros. O selante interno evita a perda de pressão do ar e previne até 85% dos casos de perfurações.

A Rampage mantém as duas opções de conjuntos propulsores. Os motores 2.2 turbo diesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm) e o 2.0 Hurricane 4 Turbo gasolina de 272 cv e força de 40,8 kgfm combinados com o câmbio automático de nove velocidades. A tração integral (4x4 auto) conta com distribuição automática da força entre os eixos, reduzida e assistente de descida em rampa.

A picape intermediária Ram conta com recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança (ADAS) de nivel 2. São o controle eletrônico de velocidade adaptativo com stop & go, alerta de saída de faixa com assistente ativo e centralização, introduzidos como item de série na linha 2025 para as versões Rebel, Laramie e R/T.

Versões e preços

Ram Rampage 2026

Bighorn 2.2TD - R$ 226.990 (menos R$ 16.000)

Rebel 2.2TD - R$ 252.990 (menos R$ 18.000)

Laramie 2.2TD - R$ 262.990 (menos R$ 21.000)

R/T 2.0T - R$ 269.990 (menos R$ 30.300)