Ram 2500 e 3500 2025 atualizadas no visual, interior, conjunto propulsor e tecnologia

Atualização garante competividade das picapes grandes Ram. Ram / Divulgação

As picapes Ram 2500 e 3500 atualizadas no visual, interior conjunto propulsor e tecnologia chegam ao Brasil na linha 2025. Com força, conforto e sofisticação, são as maiores e mais potentes no país. O preço sugerido da Ram 2500 Laramie é de R$ 559.990, e das 3500 Laramie Night Edition, de R$ 619.990 e 3500 Longhorn de R$ 679.990.

As duas picapes compartilham o novo conjunto propulsor com o motor 59 cv mais potente e força 32 kgfm maior. O Cummins 6.7 Turbodiesel de 436 cv de potência e força (torque) de148,7 kgfm atua com o novo câmbio automático que passou de seis para oito velocidades. A tração 4x4 conta com as opções 4x2, 4x4 High e 4x4 Low.

Leia Mais Rampage 2026 tem atualizações pontuais e redução de versões e preços

Visual forte personalizado

A grade redesenha com o logo da marca reposicionado e o conjunto óptico com os faróis, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina full LED valorizam a nova frente. As rodas de liga leve de 18” da 2500 Laramie e o estribo, cromado e fixo na 2500 e retrátil eletricamente nas 3500 marcam as laterais. As lanternas traseiras full LED redesenhadas completam o conjunto.

Frente robusta com nova grade. grupo óptico full LED e para-choque.

Na configuração Night Edition da 3500 Laramie, a grade é preto brilhante, logotipos escurecidos, retrovisores com acabamento preto e adoção de para-choques na cor da carroceria. O interior também é preto.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em julho de 2025

Luxo e conectividade

Interior sofisticado com revestimento em materiais nobres.

As telas digitais do quadro de instrumentos de 12,3” personalizável e de 12” (2500) de 14,5” (3500) marcam o sofisticado interior com revestimento em couro. Os bancos dianteiros com aquecimento e ventilação tem ajustes elétricos e os traseiros aquecimento.

Wi-Fi embarcado para até oito dispositivos, o acesso remoto via aplicativo para smartphones, o Ram Connect, permite monitorar o veículo. Das até dez entradas USB, até cinco são do tipo C. A recarga do celular é por indução. Na linha 2500 o sistema de som é Alpine com novo alto-falantes e na na 3500, Harman Kardon com 16 alto-falantes.

Na 3500 Limited Longhorn, o retrovisor digital 3.0 projeta imagens da câmera traseira posicionada na terceira luz de freio no espelho central. O acompanhante do banco dianteiro conta com tela tela de 10,25” customizável e com conexão HDMI.

Leia Mais Kardian Evolution com câmbio manual repete o bom desempenho da versão automática

Tecnologia e acessórios

Versões personalizadas como a Night Edition com a frente e interior escurecidos.

As três configurações da Ram contam com recursos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, assistentes de manobras evasivas, de tráfego traseiro cruzado e de manutenção de faixa, sensor crepuscular com facho alto automático e leitor de placas.

Capota marítima, estribo elétricos, tapete de caçamba, engates de reboque, alargadores de para-lama, ponteiras de escapamento e capa Transbike para o transporte de bicicletas na caçamba, entre outros, estão disponíveis nos acessórios originais Mopar.

Prata Granite Crystal metálica), preto Diamond perolizada e branco Bright sólida são as cores disponiveis).

Leia Mais Honda XRE 300 Sahara 2026 chega com atualizações visuais

Versões e preços

Topo de linga com cromados no melhor estilo norte-americano.

Ram 2025

2500 Laramie – R$ 559.990

3500 Laramie Night Edition – R$ 619.990

3500 Longhorn – R$ 679.990