Onix, com três milhões de unidades, é o Chevrolet mais produzido no Brasil

Chevrolet Onix chega a três milhões de unidades produzidas. General Motors / Divulgação

O Onix chega a produção de três milhões de unidades. Na segunda geração, o compacto montado na fábrica de Gravataí (RS) consolida o Chevrolet hatch e o sedã como a linha mais produzida pela marca no país.

O complexo gaúcho completou 25 anos em julho e se prepara para o lançamento de um novo utilitário esportivo compacto que compartilhará a plataforma com o Onix.

A produção dos três milhões do Onix ocorre no momento em que a General Motors apresenta a nova Linha 2026 dos hatch e sedã com atualizações visual, no interior, conectividade e mecânica.

Leia Mais GM põe fim a mistério e apresenta Onix, carro produzido em Gravataí

Onix 2026

Onix 2026 tem atualizações visuais, no interior e propulsão.

A grade e o para-choque redesenhados, o conjunto óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) full LED, rodas de 16”, as lanternas translucidas no Plus e o aplique inferior do para-choque do hatch estão entre as atualizações do Onix 2026.

Aperfeiçoamentos valorizam o interior e a conectividade.

No interior, as telas interligadas de oito polegadas do quadro digital de instrumentos e de 11” do MyLink remetem ao Spin. O multimídia é interativo com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O ar-condicionado foi otimizado e o Wi-Fi nativo e chave presencial, entre outros itens são de serie em todas as versões.

Evolução constante

Renovada, maior e mais completa, a segunda geração do Onix.

Projeto global da General Motors com DNA brasileiro, o Onix foi lançado em 2012 e com sucessivas atualizações trouxe recursos como central multimídia com projeção de smartphone, sistema OnStar, Wi-Fi nativo, transmissão automática de seis velocidades e recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Leia Mais Versões, detalhes e preços da nova geração do Chevrolet Onix e Onix Plus 2020

A partir de 2015, foi por seis anos o carro mais vendido no país. Em 2019, a nova geração do Onix trouxe mudanças profundas no visual, interior, conectividade, conjunto propulsor e segurança. O sedã Onix Plus substituiu o Prisma.

Onix 2020: fortes alterações no visual, interior, propulsão. conectividade e segurança.

Leia Mais Kardian Evolution com câmbio manual repete o bom desempenho da versão automática

Com três milhões de unidades, a gama Onix lidera os veículos mais produzidos pela General Motors no Brasil ao longo de seus 100 anos.

Pioneiro Celta teve 2,1 milhões de unidades produzidas.

Onix – 3 milhões Corsa – 2,9 milhões Celta – 2,1 milhões Chevette – 1,4 milhão S10 – 1,3 milhão Opala – 1 milhão Monza – 900 mil Astra – 615 mil Vectra – 540 mil Montana – 460 mil