Novo Q3 será produzido pela Audi no Brasil em 2026

Nova geração do Q3 será produzida no Brasil em duas configurações a partir de 2026.

O novo Q3 será produzido no Brasil. A Audi anunciou a produção do utilitário esportivo na sua fábrica de São José dos Pinhais (PR) a partir de 2026. A unidade, situada na região metropolitana de Curitiba, passa por reformas e receberá novos equipamentos para adaptar sua infraestrutura à produção da terceira geração dos Q3 e Q3 Sportback com tração integral quattro.

- Estamos muito animados em anunciar esta nova fase da nossa fábrica no Brasil. A partir de 2026, produziremos um novo modelo, reforçando nossa confiança no país e nosso compromisso em oferecer nossas mais recentes inovações aos consumidores", garantiu o diretor executivo e CFO da Audi do Brasil, Philippe Siffert.

O visual atualizado valoriza o porte robusto como a grade maior e os faróis e as luzes diurnas (DRL) LED Matrix.

O processo de produção será alinhado aos padrões globais da marca, o que garantirá o mesmo nível de refinamento, qualidade e tecnologia dos veículos produzidos em outras plantas internacionais.

A fábrica da Audi em São José dos Pinhais desempenha um papel estratégico para a marca na América do Sul. Foi responsável pela introdução de novas tecnologias no mercado automotivo nacional como a tração integral quattro e transmissão tiptronic de oito velocidades em um veículo com motor transversal, ambas produzidas pela primeira vez no país.

Evolução brasileira

As lanternas traseiras em LED são interligadas e os anéis iluminados.

A história da produção da Audi no Brasil começou em 1999 com a primeira geração do Audi A3, produzida até 2006. A retomada da produção nacional foi impulsionada pelos incentivos do Inovar-Auto, criado em 2012 para fomentar a inovação tecnológica na cadeia automotiva.

A linha de montagem da planta paranaense voltou a produzir em 2015 com o A3 Sedan e no ano seguinte com o utilitário esportivo Q3. Desde 2022, produz o Audi Q3 e o Audi Q3 Sportback.

Interior premium

O sofisticado interior é revestido com materiais premium.

O novo Q3 mantém praticamente as mesmas dimensões da geração anterior. O visual atualizado valoriza o porte robusto como a grade maior e o grupo óptico com os faróis e as luzes diurnas (DRL) LED Matrix. Como nos últimos lançamentos da marca, as lanternas traseiras em LED são interligadas e os anéis iluminados.

Instrumentos e multimídia t telas digitais interligadas,

O quadro de instrumentos e o multimídia tem telas digitais integradas de 11,9” e 12,8”.

