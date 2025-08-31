Sobre Rodas

Setor automotivo
Notícia

Novo Q3 será produzido pela Audi no Brasil em 2026

Com duas configurações, a nova geração do utilitário esportivo será produzida na planta de São José dos Pinhais, no Paraná

Gilberto Leal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS