Leapmotor, venda de veículos eletrificados na contagem regressiva  

Leapmotor preprara a venda de veículos eletrificados no país. Leapmotor / Divulgação

O primeiro lote de veículos eletrificados Leapmotor chegou ao país. Na contagem regressiva para o começo da venda de seus utilitários esportivos C10 e B10, a marca chinesa representada pela Stellantis intensifica a montagem da sua rede de concessionários.



A chegada dos primeiros Leapmotor ao Brasil, para o vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, Fernando Varela, é um passo importante no desafio de implementar uma marca inédita no país. O executivo atribui sucesso da conclusão da fase à expertise da Stellantis.

Primeiro lote de veículos desembarcou no porto de Santos (SP).

O desembarque dos utilitários esportivos C10 no porto de Santos (SP) ocorreu pouco depois da nomeação dos primeiros concessionários da marca no Brasil.

A chegada dos primeiros modelos da Leapmotor ao Brasil o sistema conhecido como importação sobre águas. A operação permite o registro dos veículos ainda em viagem, o que agiliza os processos de liberação e desembarque.

Primeiro veículo

Montadora chinesa concentrará venda em utilitários esportivos.

O C10 é um utilitário esportivo médio elétrico. Com 4,74 metros de comprimento, 1,68 m de altura e 1,90 m de largura, a distância entre eixos é de 2,82 m.

Utilitário esportivo elétrico C10 terá duas configurações.

Com duas configurações, na elétrica, o motor de 231 cv de potência e força (torque) de 32,6 kgfm atua com a bateria de 69,9 kWh e autonomia de 420 km no ciclo WLTP.

Versão com autonomia estendida tem bateria alimentada por motor a combustão.