Leapmotor, venda de veículos eletrificados na contagem regressiva  

O primeiro lote de veículos eletrificados Leapmotor chegou ao país. Na contagem regressiva para o começo da venda de seus utilitários esportivos C10 e B10, a marca chinesa representada pela Stellantis intensifica a montagem da sua rede de concessionários.
A chegada dos primeiros Leapmotor ao Brasil, para o vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, Fernando Varela, é um passo importante no desafio de implementar uma marca inédita no país. O executivo atribui sucesso da conclusão da fase à expertise da Stellantis.
O desembarque dos utilitários esportivos C10 no porto de Santos (SP) ocorreu pouco depois da nomeação dos primeiros concessionários da marca no Brasil.
A chegada dos primeiros modelos da Leapmotor ao Brasil o sistema conhecido como importação sobre águas. A operação permite o registro dos veículos ainda em viagem, o que agiliza os processos de liberação e desembarque.
Primeiro veículo
O C10 é um utilitário esportivo médio elétrico. Com 4,74 metros de comprimento, 1,68 m de altura e 1,90 m de largura, a distância entre eixos é de 2,82 m.
Com duas configurações, na elétrica, o motor de 231 cv de potência e força (torque) de 32,6 kgfm atua com a bateria de 69,9 kWh e autonomia de 420 km no ciclo WLTP.
A versão elétrica com autonomia estendida, a chamada REEV (Range Extended Electric Vehicle), combina o mesmo conjunto propulsor com um motor de combustão interna 1.5 a gasolina ciclo Atkinson de 96 cv que atua como gerador para recarga da bateria. Autonomia da bateria de 28,4 kWh de 145 quilômetros pelo ciclo WLTP passa para mais de 950 quilômetros.