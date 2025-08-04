Kardian Evolution com câmbio manual repete o bom desempenho da versão automática

Bem equipado e mais acessível, Kardian com câmbio manual repete o bom desempenho da versão automática. GILBERTO LEAL

O Kardian Evolution com transmissão manual repete o bom desempenho da versão automática. Bem equipada, o comportamento da nova configuração de entrada valoriza o conjunto propulsor com o motor 1.0 turbo combinado com o câmbio manual de seis marchas.

Com os equipamentos da mesma versão Evolution com transmissão automática, o Renault Kardian Evolution MT tem preço sugerido de R$ 112.690.

A nova versão do Kardian com câmbio manual, além de alternativa mais acessível, resgata o prazer da condução tradicional para quem gosta do comando direto do carro. Produzida em Portugal, pela Horse, integra a nova geração das transmissões manuais de seis marchas com foco em eficiência mecânica e consumo de combustível.

Conjunto propulsor

Montado sobre a arquitetura modular RGMP, o Kardian tem 4,119 metros de comprimento, 1,750 m de largura e 1,592m de altura. A distância entre eixos de 2,604 m garante bom espaço interno. O porta-malas leva 358 litros (VDA) e o Kardian pesa 1.163 quilos.

O conjunto propulsor conta com o motor de três cilindros 1.0 turbo e injeção direta de 120 cv e força (torque) de 20,4 kgfm com gasolina e 125 cv e 22,4 kgfm com etanol combinado com o câmbio manual de seis marchas. A velocidade máxima é de 180 km/h.

Design, interior e tecnologia

Faróis, luzes diurnas (DRL) e assinatura em LED.

Os faróis e assinatura luminosa em LED, barras de teto funcionais e modulares em preto, rodas de aço de 16 polegadas com calotas, aerofólio traseiro e lanternas também em LED destacam o visual.

Bem equipado, o interior é revestido em tecido e detalhes laranja.

O interior do Kardian é revestido em tecido com conforto e praticidade. Quadro digital de instrumentos de sete polegadas, a central multimídia traz tela de oito polegadas interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. O ar-condicionado é digital e o utilitário esportivo conta com seis airbags (frontal, lateral e de cortina).

Controles eletrônicos de estabilidade, tração, velocidade e limitador de velocidade, assistente de partida, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré e sistema de monitoramento de pressão dos pneus e start & stop estão entre os recursos de apoio à condução.

Câmbio na mão

Câmbio manual ajudou sentir a resposta do motor a cada troca de marcha.

O Kardian com câmbio manual repetiu o bom comportamento da mesma configuração com transmissão automática nas ruas e estradas de São Paulo e gaúchas. Nos trânsitos urbano e rodoviário sobraram potência e força.

A embreagem leve e a transmissão bem escalonada ajudaram sentir a resposta do motor a cada troca de marchas precisas e suaves. As primeira, segunda e terceira marchas curtas ajudaram com respostas rápidas e retomadas fortes, o que garantiu ultrapassagens tranquilas. Mas no trânsito congestionado deu saudade do conforto do câmbio automático.

Condução facilitada

Direção elétrica e recursos eletrônicos facilitaram a condução.

Os recursos de apoio à condução ajudaram sempre que preciso como em partidas em aclives ou os sensores e câmera de ré em manobras de estacionamento em locais reduzidos.

A direção elétrica macia e precisa facilitou o domínio do carro nos limites de velocidade. Com a maior altura do solo, a suspensão bem calibrada ignorou as irregularidades do pavimento e garantiu perfeita estabilidade em velocidades mais elevadas.

Altura do solo e suspensão bem calibrada ignoraram as irregularidades do pavimento,

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 12,3 km/l na cidade e 14 km/l na estrada com gasolina e 8,4 km/l e 9,7 km/com etanol.

Durante nossa avaliação, sempre com gasolina, as médias ficaram de 11,9 km/l a 14,6 km/l na cidade. Na estrada, em velocidade constante foram de 13,8 km/l a 16,5 km/l a 80 km/h e de 13,1 km/l a 15,6 km/l a 110 km/l.

Conclusão

O câmbio manual, além de alternativa mais acessível, resgata também o prazer da condução tradicional.

O Kardian com câmbio manual repetiu o bom comportamento da configuração com transmissão automática nas ruas e estradas.

O conjunto propulsor com o motor turbo e o câmbio manual de seis marchas atenderam com sobra as necessidades do utilitário esportivo compacto Renault.

Nos trânsitos urbano e rodoviário sobraram potência e força. A embreagem leve e a transmissão bem escalonada ajudaram sentir a resposta do motor às trocas de marchas precisas e suaves.

O visual remete às configurações superiores. Bem equipado, o acabamento interno é bom para uma versão de entrada.

O câmbio manual, além de alternativa mais acessível, resgata também o prazer da condução tradicional para quem gosta do comando direto do carro.