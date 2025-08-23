Kardian 2026 traz atualizações visuais, no interior, na conectividade e na segurança

Karcdian 2026 traz atualizações pontuais e nova configuração. Renault / Divulgação

O Kardian traz atualizações visuais, no interior, na conectividade e na segurança. O utilitário esportivo compacto Renault ganha nova versão topo de linha e mantém os conjuntos propulsores.

Com cinco configurações, o Renault Kardian 2026 tem preços a partir de R$ 113.690, na versão de entrada Evolution MT, a R$ 149.990, na nova topo de linha Iconic Turbo TCe, sem opcionais.

Atualizações

O quadro de instrumentos digital de 10 polegadas com novas interface na versão topo de linha Iconic e a multimídia com tela de 10 polegadas e o sistema openR link, nas Techno e Iconic, e opcional na Evolution estão entre as principais novidades do Kardian 2026.

Interior com revestimento em materiais premium e dois tons.

A nova central permite o acesso às configurações do veículo, ajustes de operação dos ADAS e a escolha entre três tons do sistema de luz ambiente.

Com comando por voz, o openR link é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Também permite o acesso ao sistema Multiview com quatro câmeras, guias dinâmicas e auto zoom.

O My Renault, nas versões Techno e Iconic, permite o monitoramento e a manutenção do veículo, entre outras funções e serviços.

Apoio à condução segura

Recursos eletrônicos auxiliam a condução e aumentam a segurança.

O Kardian traz novos recursos de apoio à condução e à segurança em todas as versões como o sistema de frenagem autônoma e o controle eletrônico de velocidade adaptativo de série nas versões Iconic e Techno e opcional na Evolution.

As 13 tecnologias de assistência ao motorista (ADAS) tem duas novas funcionalidades o farol alto inteligente enquanto o sistema de frenagem automática de emergência, já presente no modelo, passa a identificar também pedestres e ciclistas.

Tecnologia facilita a condução na estrada. GILBERTO LEAL

Controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de distância segura e de ponto cego, sistema multiview, câmera de estacionamento, sensores crepuscular e de estacionamento frontal e traseiro, limitador de velocidade, assistente de partida em rampa também estão entre os recursos.

Seis airbags - frontais, laterais e de cortina - é item de série em todas as versões do Kardian.

A nova versão Iconic substitui a Première Edition, que marcou o lançamento do modelo.

Azul Iron com a opção de teto biton em prata Étoile é a nova cor do Kardian. Das cinco cores, duas tem opções de teto biton – preto e prata, opcionais na versão Techno e de série na versão Iconic.

Barras longitudinais no teto em tom preto (foto) ou prata.

O motor 1.0 turbo TCe de120 cv e força (torque) de 20,4 kgfm (gasolina) a 125 cv e 22,4 kgfm (etanol) e os câmbios manual ou automatizado de dupla embreagem e seis velocidades é compartilhado pelas cinco versões.

Os bancos dianteiros contam com apoios laterais.

Com 4,11 metros de comprimento,1,60 m de altura e 1,75 m de largura, a distancia entre eixos é de 2,60 m. O porta-malas leva 358 litros (VDA).

Versões e preços

Cinco configurações personalizadas por detalhes visuais, no interior e tecdnologia..

Evolution MT 2026 - R$ 113.690

Transmissão manual de seis marchas, quadro digital de instrumentos de sete polegadas, ar-condicionado digital, retrovisores externos com ajuste elétrico, faróis em LED, rodas de 16”, seis airbags, controlador de velocidade e limitador de velocidade, assistente de partida, sensores de estacionamento traseiro, controles eletrônicos de estabilidade e tração, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

Opcional: pack multimídia (openR link + câmera de ré) - R$ 1.200

Authentic turbo TCe câmbio EDC – T$ 119.990

Mais transmissão EDC de seis velocidades com aletas para troca sequencial de marchas, Start&Stop, faróis e assinatura luminosa em LED, barras de teto funcionais e modulares em preto, roda flexwheel 16”, aerofólio traseiro

Opcionais: Pack AFS: protetor de cárter + câmera de ré + cobertura do porta-malas – R$ 1.839.

Evolution turbo TCe câmbio EDC – R$ 14.690] Acrescenta a transmissão EDC de seis velocidades à versão Evikution MT.

Opcionais: Pack multimídia (openR link + camera de ré ) - R$ 1.200

Pack safety (ADAS + pack multimídia): R$ 4.100

Techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290

Mais acesso por aproximação e partida por botão, console elevado com apoio de braço, painéis e volante com acabamento em revestimento premium, saídas USB-C para o banco traseiro, carregador de celelar por indução, central openR link de 10 polegadas, câmera de ré, freio de estacionamento eletrônico, seis alto-falantes, roda de liga leve 17” diamantadas bíton, controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal

Opcionais: Teto bíton - R$ 1.700

Pack Connect Techno (Serviços conectados) - R$ 2.400

Iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990

Roda de liga leve 17” diamantadas bíton nas versões superiores.

Soma câmera Multiview, luz ambiente interior personalizável, teto bíton preto Nacré ou prata Étoile, badge lateral “Iconic”, skis na cor prata acetinada, grade frontal em preto brilhante, faróis de neblina em LED, alertas de ponto cego e de distância segura, acendimento automático dos faróis altos, sensores de estacionamento frontal, sensor crepuscular, modos de condução Normal, Eco e Sport,

Opcionais - Pack Connect Iconic (Serviços conectados + revestimento premium + antena shark): R$ 3.590

Todas as versões

Cor branca + R$ 1.000

Pintura metálica + R$ 1.900

