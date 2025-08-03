Honda XRE 300 Sahara 2026 chega com atualizações visuais

A XRE 300 Sahara chega à linha 2026 com atualizações visuais. As três configurações de uma das motocicletas trail mais vendidas do Brasil trazem novas cores com chegada prevista nos concessionários Honda em setembro.
A Honda XRE 300 Sahara 2026 tem preços sugeridos a partir de R$ 30.385, na Standard cinza metálico, R$ 31.053, na Rally vermelho e de R$ 32.108, na Adventure Bege fosco, base São Paulo.
Lançada no final de 2023, quando resgatou o nome Sahara a XR 300 soma mais de 90 mil unidades vendidas. A trail Honda foi a segunda mais vendida do seu segmento pelo ranking de emplacamentos da Fenabrave no primeiro semestre do ano, atrás apenas da Honda NXR 160 Bros.
Primeira atualização
O cinza metálico para a versão Standard, vermelho com detalhes em preto, branco e azul para a Rally, e bege fosco para a Adventure, que remete ao uso fora de estrada, e detalhes próprios para cada configuração marcam a primeira atualização visual da XRE 300 Sahara.
A topo de linha Adventure traz ainda para-brisa mais alto, protetor de carenagem e proteção de cárter de série. Componentes que são opcionais nas Standard e Rally.
Arquitetura e propulsão
A arquitetura da Sahara 300 é baseada no chassi da CRF 250F, com suspensões de longo curso e rodas raiadas de alumínio de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. Os freios ABS de canal duplo garantem segurança, com discos de 256 milímetros na frente e 220 mm atrás.
A trail Honda mantém o conjunto propulsor. O motor monocilíndrico de 293,5 cm³ de 24,8 cv de potência (gasolina) até 25,2 cv (etanol) e força (torque) de 2,70 kgfm (gasolina) a 2,74 kgfm (etanol) atua combinado com a transmissão de seis marchas ajustado para o uso urbano, estradas de terra ou trilha.
Conjunto óptico full LED
Conjunto óptico conta com iluminação full LED e sistema que ativa o pisca-alerta em frenagens bruscas. O quadro de instrumentos em LCD estilo blackout traz indicador de marcha entre outras informações. A Sahara conta ainda com porta USB-C.
A garantia é de três anos sem limite de quilometragem.
Versões e preços
Honda XRE 300 Sahara 2026
Standard Cinza metálico – R$ 30.385
Rally Vermelho – R$ 31.053
Adventure Bege fosco – R$ 32.108
Fonte: Honda