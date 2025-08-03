Honda XRE 300 Sahara 2026 chega com atualizações visuais

Com atualizações pontuais, XRE 300 Sahara 2026 chega em setembro. Honda / Divulgação

A XRE 300 Sahara chega à linha 2026 com atualizações visuais. As três configurações de uma das motocicletas trail mais vendidas do Brasil trazem novas cores com chegada prevista nos concessionários Honda em setembro.

A Honda XRE 300 Sahara 2026 tem preços sugeridos a partir de R$ 30.385, na Standard cinza metálico, R$ 31.053, na Rally vermelho e de R$ 32.108, na Adventure Bege fosco, base São Paulo.

Lançada no final de 2023, quando resgatou o nome Sahara a XR 300 soma mais de 90 mil unidades vendidas. A trail Honda foi a segunda mais vendida do seu segmento pelo ranking de emplacamentos da Fenabrave no primeiro semestre do ano, atrás apenas da Honda NXR 160 Bros.

Primeira atualização

O cinza metálico para a versão Standard, vermelho com detalhes em preto, branco e azul para a Rally, e bege fosco para a Adventure, que remete ao uso fora de estrada, e detalhes próprios para cada configuração marcam a primeira atualização visual da XRE 300 Sahara.

Adventure tem componentes de série que são opcionais nas Standard e Rally.

A topo de linha Adventure traz ainda para-brisa mais alto, protetor de carenagem e proteção de cárter de série. Componentes que são opcionais nas Standard e Rally.

Arquitetura e propulsão

Motor de 24,8 cv (gasolina) até 25,2 cv (etanol) de potência.

A arquitetura da Sahara 300 é baseada no chassi da CRF 250F, com suspensões de longo curso e rodas raiadas de alumínio de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira. Os freios ABS de canal duplo garantem segurança, com discos de 256 milímetros na frente e 220 mm atrás.

A trail Honda mantém o conjunto propulsor. O motor monocilíndrico de 293,5 cm³ de 24,8 cv de potência (gasolina) até 25,2 cv (etanol) e força (torque) de 2,70 kgfm (gasolina) a 2,74 kgfm (etanol) atua combinado com a transmissão de seis marchas ajustado para o uso urbano, estradas de terra ou trilha.

Conjunto óptico full LED

Para-brisa mais alto e proteção de carenagem e cárter na Adventure.

Conjunto óptico conta com iluminação full LED e sistema que ativa o pisca-alerta em frenagens bruscas. O quadro de instrumentos em LCD estilo blackout traz indicador de marcha entre outras informações. A Sahara conta ainda com porta USB-C.

A garantia é de três anos sem limite de quilometragem.

Leia Mais Commander Overland com novo motor turbo diesel é mais rápido e gasta menos combustível

Versões e preços

As três configurações da Honda XRE 300 Sahara 2026.

Honda XRE 300 Sahara 2026

Standard Cinza metálico – R$ 30.385

Rally Vermelho – R$ 31.053

Adventure Bege fosco – R$ 32.108