GWM Ora 03 2026 tem série especial mais equipada e com maior autonomia

Série especial tem mais equipamentos e bateria com maior autonomia. GWM / Divulgação

O Ora 03 2026 tem serie especial mais equipada e com maior autonomia. A configuração BEV 58 é limitada em mil unidades que chegarão aos concessionários da marca chinesa nos próximos dias. GWM ORA 03 BEV58 tem preço promocional de R$ 169.000.



Posicionado entre o Ora 03 Skin BEV 48 e o Ora 03 GT BEV 53, a bateria maior capacidade com mais autonomia é a principal novidade da série especial. Com a bateria de 58 kWh, a autonomia é de até 420 km pelo ciclo WLTP ou 315 km pelo ciclo Inmetro.





Detalhes exclusivos personalizam o GWM Ora 03 BEV58.

O motor elétrico gera 171 cv de potência e força (torque) de 25,49 kgfm. Conta com seis modos de condução e três de assistência de direção (conforto, normal e esportivo).

Detalhes exclusivos

O BEV58 tem teto solar panorâmico com acionamento elétrico.

O teto solar panorâmico, o carregador de celular por indução de 15W, espelho interno fotocrômico e teto e retrovisores pintados de preto personalizam o interior e o visual da série especial que tem por base o Ora 03 Skin.

Tecnologia e segurança

Interior personalizado na série especial limitada a mil unidades.

Com sete airbags, freios ABS e EBD, a nova configuração traz recursos eletrônicos de apoio a condução e a segurança como alerta e frenagem autônoma de emergência inclusive para pedestres, motos e bicicletas, câmera 360°, assistente de permanência em faixa e de ponto-cego com alerta de abertura de portas e reconhecimento de placas, , entre outros.

Quadro de instrumentos e multimídia com telas digitais de 10,25".

Azul Copacabana, Vermelho Brava, Branco Ágata e Preto Hematita são as cores disponíveis para o Ora 03 BEV58.

Preços reposicionados

As rodas são de liga leve 18" e os pneus 215/ R18.

Com a chegada da nova série limitada, a linha Ora 03 tem preços promocionais com bônus incluso por tempo limitado.

Além do preço promocional, a linha Ora 03 permitirá ao cliente escolher uma opção entre o financiamento com taxa 0%, o seguro grátis ou R$ 10 mil na troca de seu usado (trade-in).

Aerofólio no teto lanternas full LED embutidas no vidro traseiro.

Versões e preços

Quatro opções de cores combinadas com o teto preto.

GWM Ora 03

Skin BEV48 - R$ 154.000

BEV58 (edição limitada) - R$ 169.000

GT BEV63 - R$ 189.000