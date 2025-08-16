GWM inaugura fábrica e começa produção de veículos no Brasil

Inauguração da fábrica da GWM contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do comando global e internacional do grupo chinês. GWM / Divulgação

A Great Wall Motors inaugura fábrica e começa produção de veículos no Brasil. Unidade, a primeira nas Américas e terceira fora da China, produzirá picape e utilitários esportivos. Os primeiros veículos montados no país pela GWM serão, além do híbrido Haval H6, atualmente importado, o utilitário esportivo Haval H9 e a picape média Poer turbodiesel que compartilharão a mesma plataforma.



Um Haval H6 GT branco, o primeiro veículo montado pela GWM na planta de Iracemápolis (SP), recebeu o adesivo fabricado no Brasil. O presidente da República, Luiz Inácio Lula de Silva, e os presidentes da GWM global, Mu Feng, e da GWM Internacional, Parker Shi, entre outras autoridades e executivos da montadora chinesa participaram do evento.

Investimentos e produção



A GWM investiu R$ 4 bilhões na planta localizada no antigo complexo da Mercedes-Benz, em Iracemápolis. Na área de 1,2 milhão de metros quadrados, dos quais 94 mil de área construída, a capacidade de produção é de 50 mil veículos por ano em turno único. O segundo turno deverá ocorrer em 2026.

A GWM mostrou sua linha de veículos importados e montados no país.

Os 600 trabalhadores atuais deverão gerar até o final do ano cerca de 1.000 empregos diretos. No futuro chegarão a mais de 2.000 vagas, quando começar a exportação de veículos para a América Latina.

Leia Mais Dakota, conceito Nightfall revela futura picape média Ram

Montagem nacional

Montagem dos veículos com peças importadas da China e fornecedores locais.

A operação brasileira terá montagem local e peças importadas da China. Seguirá o sistema peça por peça (part by part), processo mais complexo que o SKD e o CKD tradicional, que conta com conteúdo nacional já no primeiro ano, incluindo pintura para 100% dos veículos produzidos no país e incorporação de componentes de fornecedores nacionais.

Montagem final da picape média GWM Poer.

A estrutura conta com áreas de soldagem, linhas de pintura robotizada e de montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, suprimentos e logística.

Componentes como pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos serão nacionalizados gradualmente com a proposta de chegar ar 60% de nacionalização nos próximos anos. Das mais de 110 empresas cadastradas, a GWM já homologou 18 fornecedores locais, como Basf, Bosch, Continental, Dupont e Goodyear.

Linha de montagem com capacidade de 50 mil veículos por ano.

Atualmente, a GWM Brasil tem mais de 110 empresas cadastradas interessadas em fornecer componentes, das quais 18 já são fornecedores que estão participando da produção e desenvolvimento dos primeiros veículos, caso de empresas.

Leia Mais Leapmotor, venda de veículos eletrificados na contagem regressiva

Pesquisa e desenvolvimento

GWM investirá R$ 10 bilhões até 2023 sendo R$ 4 bilhões até 2026.

A criação do primeiro Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da GWM na América do Sul foi anunciado durante o evento. Localizado no complexo de Iracemápolis, o centro atuará no desenvolvimento e testes de produtos locais, com foco em tecnologia flex e na adaptação de veículos globais às condições de rodagem brasileiras e às preferências do consumidor.

A GWM pretende investir no país R$ 10 bilhões em dez anos. Na primeira fase, que vai até 2026, são R$ 4 bilhões. Na etapa seguinte, entre 2027 e 2032, serão mais R$ 6 bilhões na criação de empregos, nacionalização de peças e desenvolvimento de novos produtos.