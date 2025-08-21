GWM Haval H9 e Poer P30 entram em pré-venda

O utilitário esportivo Haval H9 e a picape Poer P30 terão preços divulgados em setembro. GWM / Divulgação

O utilitário esportivo Haval H9 e a picape Poer P30 entram em pré-venda. As reservas dos dois modelos podem ser feitas no site da GWM, aplicativo My GWM, Mercado Livre e concessionárias da marca chinesa com o depósito de R$ 9 mil.

O preço oficial da picape será divulgado em 10 de setembro e do utilitário esportivo no dia 12 de setembro.

Haval H9 é um veículo familiar de sete lugares e para uso em qualquer terreno.

As reservas feitas até 10 de setembro terão condições especiais de lançamento incluindo um kit de acessórios e a instalação.

O utilitário esportivo e a picape serão montados na fábrica de Iracemápolis (SP).

O kit do Haval H9 é composto por engate de reboque, rack de teto e caixa organizadora. O da Poer P30 inclui capota marítima de lona, santo antônio tubular e trava antifurto do estepe.

Arquitetura compartilhada

Com 4,950 metros de comprimento, 1,976 m de largura e 1,930 m, de altura, e distância entre eixos de 2,85 m, o Haval H9 é um utilitário esportivo grande de sete lugares e tração 4x4.

Capota marítima de lona, santo antônio tubular e trava antifurto do estepe integram o kit de pré-reserva da Poer P30.

A Poer P30, primeira picape média da marca chinesa no país, tem 5,416 metros de comprimento, 1,947 m de largura e 1,886 m de altura. A distância entre eixos é 3,23 metros e a caçamba leva 1.135 litros.

O Haval H9 e a Poer P30 contam com recursos eletrônicos de apoio à condução segura.

O Haval H9 e a Poer P30 serão montados na planta de Iracemapolis, no interior de São Paulo, e compartilharão a arquitetura e componentes.

Propulsão e tecnologia

Os dois veículos compartilham o conjunto propulsor com motor turbo diesel, câmbio automático e tração 4x4.

O conjunto propulsor combinará o motor 2.4 turbo diesel com a transmissão automática de nove velocidades e três modos de tração 4x2, 4x4 High e 4x4 Low.

Faróis full-LED, bancos em couro climatizados, instrumentos digitais e multimídia com telas de 10,25 e 14,6 polegadas, câmera 360°, controle remoto via aplicativo, carregador de celular por indução de 50W e sistema de condução semiautônoma de Nível 2+ estão os recursos de conforto, conectividade e apoio à condução segura.

