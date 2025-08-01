Geely EX5: elétrico com conforto, espaço, tecnologia e preço competitivo





Utilitário esportivo elétrico EX5 tem conforto, espaço e tecnologia com preço competitivo. Rodolfo Buher / Geely / Divulgação

O EX5 combina conforto, espaço e tecnologia com preço competitivo. O utilitário esportivo chinês chega com motor de 218 cv, duas configurações e autonomia de até 413 km pelo ciclo Inmetro. Bem equipado, o Gelly EX5 tem preços a partir de R$ 295.800, na versão Pro, e de R$ 225.800, na Max.

Primeiro modelo global da chinesa Geely Auto, o EX5 foi desenvolvido para atender diversos mercados internacionais e homologado para mais de 90 países. A Geely comanda marcas como a Volvo, Zeekr, Lotus, Polestar e Smart, entre outras.

O novo SUV marca o retorno da Geely ao Brasil em colaboração com a Renault. O projeto inclusive prevê a possibilidade da produção de veículos híbridos e elétricos da marca chinesa na planta da francesa no Paraná, como já ocorre com a fábrica de motores Horse.

Aerodinâmica privilegiada

Montado sobre a arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture), o EX5 tem 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 1m67 m de altura. A distância entre eixos é de 2,75 m. O porta-malas leva de 461 litros a 1.871 litros (VDA) com os bancos traseiros rebatidos.

O design do EX5 valoriza as linhas levemente arredondadas. A grade ativa e as maçanetas embutidas, além do efeito visual, ajudam na redução do coeficiente aerodinâmico para apenas Cx 0,269, o menor entre os SUVs de luxo.

A frente, inspirada em um tigre, conta com ranhuras no para-choque. Os faróis afiliados e as luzes diurnas (DRL) e os sinalizadores full LED remetem às pontas das asas de um avião.

O perfil, com ampla área envidraçada, é marcado por vincos na base as portas e pelas rodas de até 19 polegadas. O spoiler e as lanternas interligadas em LED e efeito 3D completam o conjunto.

Propulsão e bateria

EX5 é o primeiro carro global da Geely e homologado para mais de 90 países. GILBERTO LEAL

O motor elétrico do EX5 gera 218 cv de potência e força (torque) de 32,6 kgfm, pesa 79,8 quilos e a eficiência energética chega a 90%. Com três modos de condução - Eco, Normal e Sport -, pelos dados da Geely, o SUV médio acelera de 100 km/h em até 6,9 segundos, na versão Pro e a velocidade máxima é de 180 km/h.

A bateria Short Blade Geely de lítio fosfato ferro (LFP) tem 60.22 kWh de capacidade. A autonomia é de 381 km na configuração Max e pode chegar até 413 km no Pro.

Em um posto de corrente contínua (DC) e 100 kW, a recarga de 30 a 80% da bateria é de 20 minutos. Com carregador de corrente alternada (AC) tipo Wallbox de 11 kW, a recarga de 10 a 100% leva seis horas.

A Geely destaca que a vida útil do conjunto de baterias pode chegar a 1 milhão de quilômetros, 25% superior à média da indústria. Integrada à plataforma, a bateria é protegida em casos de impactos e também baixa o centro de gravidade do carro e aumenta o espaço no habitáculo.

Espaço versátil

Sofisticado interior premium com espaço de SUVS segmento superior.

O banco do motorista tem regulagem elétrica de série e também o do acompanhante na versão Max que acrescenta apoio de perna, memória, ventilação e seis modos de massagem para ambos. O banco traseiro reclina até 35 graus.

A iluminação ambiente conta com 256 opções de cores na versão Max que também traz teto-solar panorâmico. O sistema de som Flyme Sound de 1.000 watts conta com 16 alto-falantes sendo dois no encosto de cabeça do condutor.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 10,2" e 15,4". GILBERTO LEAL

O quadro digital de instrumentos tem tela de 10,2 polegadas e a central multimídia de 15,4” sensível ao toque e comando por voz com GPS e 4G nativos e interativa Apple CarPlay. A versão Max acrescenta o head-up display de 13,8”. A recarga do celular é por indução.

O assistente de voz inteligente com o comando Ola, Geely compreende até 200 comandos em 10 idiomas. O app permite conexão remota com informações e operações, incluindo atualizações pela nuvem via sistema “Over-The-Air (OTA)”.

Postos de venda em shopping, lojas e concessionárias em implantação. GILBERTO LEAL / Reprodução

A rede Geely conta com 22 pontos de venda em shoppings, 18 lojas e, das 23 concessionárias previstas até o final do ano, oito serão inauguradas durante agosto nos principais pontos do país.

Versões, equipamentos e preços

Duas configurações com preços competitivos.

GEELY EX5

Pro - R$ 205.800

Acesso por aproximação, partida sem chave, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, bancos dianteiros com ventilação, o do condutor com ajuste elétrico, ar-condicionado automático, quadro digital de instrumentos de 10,2”, multimídia de 15,4”, wi-fi, 4G, sistema de som com seis alto-falantes, sensores de estacionamento traseiros e de chuva, visão 360 graus, assistente de velocidade de descida, controles de tração e estabilidade, seis airbags, faróis full LED, rodas de aro 18 e barras no teto, entre outros.

Max - R$ 225.800

Acrescenta banco do acompanhante com ajuste elétrico, som Flyme Sound com 16 alto-falantes, head-up display, teto solar panorâmico, farol alto com controle inteligente, sensor de estacionamento, 13 sistemas de auxilio ao condutor (Adas) e rodas aro 19, entre outros.

O garantia do EX5 é de seis anos ou 150.00 km (o que ocorrer antes) para o veículo completo e de oito anos para a bateria, com o mesmo limite de quilometragem.

Silêncio nas ruas

Revestimento, conforto e silêncio no trânsito urbano GILBERTO LEAL

O acabamento, o espaço e o conforto do EX5 chamaram a atenção rápido test-drive de apresentação. O uso de materiais macios ao toque, detalhes do revestimento chamaram a atenção. Mas em especial a tela do multimídia de 15,4” que remete a de um notebook.

Com o jornalista Cezar Bresolin, percorremos cerca de 20 quilômetros na região do Jockey Club de São Paulo. No trânsito congestionado, a condução ficou restrita a observações como a dirigibilidade, o volante pelo formato vertical e a acessibilidade do Ola Geely. Também o silêncio interno.