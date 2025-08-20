Expoclassic 2025, veículos raros, históricos e ícônicos contam a história da indústria automotiva

Carros antigos invadirão a Fenac em Novo Hamburgo. Adair Santos / Expoclassic / Divulgação

Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Porsche e Corvette, além de raros modelos FNM, os primeiros caminhões produzidos no Brasil, estão entre as atrações da Expoclassic 2025. O evento reunirá mais de 1.000 carros, motos, bicicletas, caminhões e ônibus nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, a partir desta sexta-feira (22) a domingo (24). A programação inclui mercado de peças antigas, gastronomia e shows musicais.

O Vetaran Car Club Novo Hamburgo, organizador do evento, promete veículos inéditos. O vice-presidente da entidade, Evandro Scholles, explica que “todos os anos temos centenas de modelos inéditos” e que muitos quase nunca saem da garagem dos seus donos e poderão ser vistos apenas na Expoclassic.

Destaque do ano

Os FNM, os primeiros caminhões fabricados no Brasil. Adair Santos / Expoclassic / Divulgação

Dois veículos produzidos pela extinta Fábrica Nacional de Motores, a primeira montadora brasileira de caminhões, ocuparão a ilha principal do evento.

Existem apenas seis FNM fabricados em 1958. Adair Santos / Expoclassic / Divulgação

O FNM vermelho e branco D-9500 cabine Brasinca 1955 é o único desse ano rodando em perfeito estado no Brasil. O outro, é o FNM verde do folder, um D11 cabine Metro fabricado em 1958. Há apenas 6 desses no País.

Ferrari, sempre

As Ferrari, atração cativa do evento a parte. Diego da Rosa / Expoclassic / Divulgação

Atração recorrente das Expoclassic, neste ano, a ilha das Ferrari terá pelo menos quatro ícones da Casa de Maranello: 308 GTSI ano 1982 equipada com motor V8 3.0 de 225 cv e câmbio manual cinco marchas, Mondial Spider 1983 com um V8 3.0 de 214 cv e câmbio manual de cinco marchas, a mítica Testarossa 1989 com o boxer 12 cilindros 3.9 de 385 cv e câmbio manual cinco marchas e a F355 Berlinetta 1996 com motor V8 3.5 de 380 cv e câmbio manual de seis marchas.

Os gigantes peso-pesados têm espaço especial. Diego da Rosa / Expoclassic / Divulgação

Os pesos-pesados, como sempre, ocuparão o pavimento superior. Serão cerca de 70 caminhões e ônibus, muitos dos quais inéditos, que virão rodando de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. São modelos raros no mundo das marcas Kenworth, Peterbilt, International, Scania e Volvo.

Campeões de Águas de Lindóia

Cord 812 ano 1937 premiado em Águas de Lindóia. Mateus Tamanini / Arquivo pessoal / Expoclassic / Divulgação

Um Hofstetter Turbo ano 1986, esportivo fora-de-serie produzido no país, e que recebeu o prêmio máximo do 10º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (Ebaa) e o Cord 812 ano 1937, também premiado no evento realizado entre os dias 19 e 22 de junho em Águas de Lindóia terão espaço especial.

Ford Tudor 1930, uma da atrações do estande do Model A Village. Adair Santos / Expoclassic / Divulgação

O Ford Tudor 1930, restaurado e está em perfeito estado de conservação, estará no estande do Model A Village. O parque temático automotivo que está em construção em Nova Petrópolis levará diversos modelos do acervo que entrará em operação no começo de 2026.

Carros fora-de-série e esportivos produzidos no país. GILBERTO LEAL

Os esportivos nacionais que marcaram época, como Volkswagen Gol GTi, Chevrolet Kadett GSi, Ford Escort XR3 e Fiat Uno 1.6 R têm seu espaço cativo.

Uma ala especial vai celebrar os 50 anos do começo da produção da GM Caravan terá uma ala especial. Além da mostra de carros, caminhões, ônibus, motos e bicicletas fabricados há 30 anos ou mais, dezenas de estandes comercializarão peças e objetos antigos.

Na praça de alimentação da Fenac, diversos restaurantes e lanchonetes oferecem opções de refeições, lanches e bebidas.

Produtos e serviços

De Lorean do filme De Volta para o Futuro é atração permanente. GILBERTO LEAL

Peças de reposição para veículos, antiguidades, miniaturas, brinquedos, roupas, calçados e até acessórios para carros, motos e caminhões – estarão nos pavilhões da Fenac durante os três dias de exposição. Também empresas que atuam com venda de pneus, acessórios e reparação automotiva, entre outros serviços.

A Expoclassic será aberta nesta sexta-feira (22), às 14 horas. No sábado (23), o funcionamento será das 9 h às 21 h, e no domingo (24) das 9h às 18h.